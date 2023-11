Na Walmart anei ka Sam's Club?

I ka honua o ka hale kūʻai, he liʻiliʻi nā inoa e like me Walmart. Ua lilo ka pilikua hale kūʻai i like me nā kumukūʻai kūpono a me ka nui o nā huahana. Akā, pehea ka Sam's Club? Na Walmart anei ia? E luʻu kākou i nā kikoʻī.

ʻO ke kuleana:

ʻAe, na Walmart ka Sam's Club. ʻO kaʻoiaʻiʻo, he lālā ia o ka behemoth kūʻai. Ua hoʻokumu ʻia ʻo Sam's Club i ka makahiki 1983 e Sam Walton, ʻo ia ka mea ʻoihana ʻike maka i hoʻokumu iā Walmart. I loko o nā makahiki, ua ulu ʻo Sam's Club i kahi hui hale kūʻai lālā kaulana wale nō, e hāʻawi ana i nā huahana nui a me nā makana kūʻokoʻa i kona mau lālā.

He aha ka Sam's Club?

ʻO Sam's Club kahi hui hale kūʻai e pili ana i nā lālā e hāʻawi ana i nā ʻano huahana like ʻole, me nā mea kūʻai, nā mea uila, nā lako, a me nā mea hou aku. Hoʻohana ia ma ke ʻano like me nā hui hale kūʻai ʻē aʻe, e like me Costco. Uku nā lālā i ka uku makahiki no ke komo ʻana i ka Sam's Club a me kāna mau kumu kūʻai hoʻemi. Manaʻo ka hui e hāʻawi i kāna mau lālā i nā huahana maikaʻi ma nā kumukūʻai hoʻokūkū, e lilo ia i koho maikaʻi no nā poʻe a me nā ʻoihana.

NPP:

1. Pono anei kahi lālā e kūʻai ma Sam's Club?

ʻAe, koi ʻia kahi lālā no ke kūʻai ʻana ma Sam's Club. Eia naʻe, hiki i nā lālā ʻole ke kūʻai aku ma nā wahi o Sam's Club ma ka uku ʻana i kahi uku lawelawe liʻiliʻi.

2. Hiki iaʻu ke hoʻohana i koʻu lālā Walmart ma Sam's Club?

ʻAʻole, loaʻa iā Walmart a me Sam's Club nā papahana lālā ʻokoʻa. ʻAʻole ʻae ka lālā o Walmart i ke komo ʻana i ka Sam's Club, a ʻo ia hoʻi.

3. He haʻahaʻa anei nā kumukūʻai ma Sam's Club ma mua o Walmart?

Hana ʻo Sam's Club a me Walmart i nā kumu kūʻai like ʻole. ʻOiai ke hāʻawi nei ʻelua i nā kumukūʻai hoʻokūkū, kālele ʻo Sam's Club i nā kūʻai nui a me nā kuʻikahi kūʻokoʻa no kāna mau lālā.

I ka hopena, na Walmart ka Sam's Club. Ma ke ʻano he hui hale kūʻai e pili ana i nā lālā, hāʻawi ʻo Sam's Club i kahi ākea o nā huahana ma nā kumukūʻai hoʻokūkū. No laila, inā ʻoe e ʻimi nei i kahi hale kūʻai kū hoʻokahi no kāu mau pono kūʻai nui, ʻo Sam's Club wale nō ka wahi no ʻoe.