Na Kina ka Sam's Club?

I nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻolaha ʻia nā lono e pili ana ʻo Sam's Club, ka hui hale kūʻai hale kūʻai ʻAmelika kaulana wale nō, na Kina. Ua hoʻāla kēia mau ʻōlelo i ka huikau a me ka hopohopo i waena o nā mea kūʻai. No laila, e ʻimi kākou i nā mea ʻoiaʻiʻo a e hoʻomālamalama i kēia mea.

ʻO ka mea mua a me ka mea nui, he mea nui e wehewehe ʻaʻole nona ka Sam's Club na Kina. He lālā ka hui o Walmart Inc., kekahi o nā hui kūʻai kūʻai multinational nui loa ma ka honua. Ua loaʻa iā Walmart ka Sam's Club i ka makahiki 1983, ma mua o ka lilo ʻana o Kina i mea pāʻani nui i ka ʻoihana honua.

Ke hana nei ʻo Sam's Club ma ke ʻano he hui ʻokoʻa ma lalo o ka malu ʻo Walmart, e hāʻawi ana i kāna mau lālā i nā ʻano huahana like ʻole ma nā kumukūʻai hoʻemi. Me ka ʻoi aku o 600 mau wahi ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, ua lilo ʻo Sam's Club i wahi huakaʻi no nā poʻe a me nā ʻoihana e ʻimi nei i nā kūʻai nui a me nā kuʻikahi kūʻokoʻa.

NPP:

Nīnau: Na Kina anei ʻo Walmart?

A: ʻAʻole, ʻo Walmart kahi hui kūʻai multinational ʻAmelika i hoʻokumu ʻia e Sam Walton i ka makahiki 1962. ʻOiai he kūlana koʻikoʻi ʻo Walmart ma Kina, he ʻoihana kūʻai lehulehu ʻo ia i ke keʻena nui ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

Nīnau: No ke aha i manaʻo ai nā kānaka na Kina ka Sam's Club?

A: Hiki ke huikau ma muli o ka nui o nā huahana i kūʻai ʻia ma Sam's Club i hana ʻia ma Kina. Eia naʻe, ʻaʻole ia he manaʻo na Kina ka ʻoihana ponoʻī.

Nīnau: Aia kekahi mau kaulahao hale kūʻai ʻo Kina ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa?

A: ʻAe, aia nā kaulahao kūʻai kūʻai na Kina e hana ana ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Akā naʻe, ʻaʻole ʻo Sam's Club kekahi o lākou.

I ka hopena, ʻaʻole ʻoiaʻiʻo ka ʻōlelo ʻana no Kina ka Sam's Club. He lālā ʻo Sam's Club o Walmart, he kanaka kūʻai nui ʻAmelika. ʻOiai he mea nui e ʻike i ke kumu o nā huahana a mākou e kūʻai ai, he mea nui ia e hoʻokaʻawale i ka ʻoiaʻiʻo mai ka moʻolelo i ka wā e pili ana i ka ʻona a me ka hoʻolālā ʻoihana.