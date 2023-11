Ke ola nei anei ʻo Sam Walton?

I ka honua o ka ʻoihana, he liʻiliʻi nā inoa e like me Sam Walton. ʻOiai ʻo ia ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart, ua hoʻololi ʻo Walton i ka ʻoihana kūʻai a kūkulu i kahi aupuni e hoʻomau nei i ka holomua i kēia lā. Eia naʻe, aia kekahi huikau a me nā manaʻo e pili ana i ka nīnau: Ke ola nei anei ʻo Sam Walton?

ʻAʻole ka pane. Ua hala ʻo Sam Walton ma ʻApelila 5, 1992, i ka makahiki 74. ʻO kona make ʻana i hōʻailona i ka pau ʻana o kahi au no Walmart, akā ke ola nei kāna hoʻoilina. ʻO nā hoʻolālā a me ka hoʻokō ʻana o Walton i ka hāʻawi ʻana i nā waiwai kūpono i nā mea kūʻai aku ua hoʻohālikelike i nā waiwai o ka hui a hoʻomau i ka hoʻoikaika ʻana i kāna mau hana.

NPP:

Nīnau: ʻO wai ʻo Sam Walton?

A: He kanaka kālepa ʻAmelika ʻo Sam Walton nāna i hoʻokumu iā Walmart ma 1962. Ua manaʻo nui ʻia ʻo ia kekahi o nā ʻoihana kūleʻa loa i ka mōʻaukala.

Nīnau: I ka manawa hea i make ai ʻo Sam Walton?

A: Ua hala ʻo Sam Walton ma ʻApelila 5, 1992.

Nīnau: Pehea ka hopena o Sam Walton i ka ʻoihana kūʻai?

A: Ua hoʻololi ʻo Sam Walton i ka ʻoihana kūʻai ma ka hoʻolauna ʻana i ka manaʻo o nā hale kūʻai hoʻemi. Ua kālele ʻo ia i ka hāʻawi ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa, ke koho ʻana i nā huahana ākea, a me ka lawelawe mea kūʻai aku maikaʻi loa, ka mea i huki i nā miliona o nā mea kūʻai aku a kōkua iā Walmart e lilo i ʻoihana kūʻai nui i kēia lā.

Nīnau: He aha ke kūlana o Walmart i kēia manawa?

A: ʻO Walmart kekahi o nā ʻoihana kūʻai nui loa ma ka honua. Hoʻohana ʻo ia i nā kaukani hale kūʻai ma ka honua a hoʻomau i ka hoʻonui ʻana i kona noho pūnaewele.

ʻOiai ʻaʻole ʻo Sam Walton me mākou, ke hoʻomau nei kāna ʻike a me kāna mau loina i ke alakaʻi ʻana i nā hana a Walmart. ʻO kāna hoʻolaʻa ʻana i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku a me ka hoʻokō ʻana i ka hāʻawi ʻana i nā huahana kūpono i lilo ai ʻo Walmart i inoa ʻohana. Hiki ke ʻike ʻia ka hopena o kāna mau hoʻolālā hou i ka ʻoihana kūʻai i kēia lā.

I ka hopena, ola ka hoʻoilina o Sam Walton ma o ka holomua o Walmart. ʻOiai ʻaʻole ia e ola hou ana, e hoʻomanaʻo mau ʻia kāna mau haʻawina i ka ʻoihana kūʻai.