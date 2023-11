ʻOi aku ka maikaʻi o ka hoʻoikaika maʻamau ma mua o ka bivalent?

I ka honua o nā lāʻau lapaʻau, aia nā holomua mau a me nā hoʻomaikaʻi e hana ʻia e hōʻoia i ka palekana maikaʻi loa i nā maʻi. ʻO kekahi o ia mau hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā lāʻau lapaʻau booster maʻamau me nā lāʻau lapaʻau bivalent. Akā he aha ke ʻano o kēia mau huaʻōlelo, a ʻo wai ka mea ʻoi aku ka maikaʻi? E luʻu kākou i nā kikoʻī.

Nā wehewehena:

- Hoʻoulu maʻamau: He kano i loaʻa i nā maʻi he nui o kahi maʻi a i ʻole bacteria, i hoʻolālā ʻia e hoʻoikaika i ka pane ʻana i kēlā mau maʻi.

– ʻO ka lāʻau lapaʻau bivalent: He kano i loaʻa i ʻelua mau maʻi maʻi a i ʻole bacteria, e pale ana i kēlā mau maʻi kikoʻī.

ʻO ka hoʻopaʻapaʻa:

ʻO ka hoʻopaʻapaʻa ma waena o ka booster maʻamau a me nā maʻi bivalent e pili ana i ke kaulike ma waena o ka pale ākea a me ka pale ʻana. Hāʻawi nā lāʻau lapaʻau hoʻoikaika maʻamau i kahi ākea ākea o ka pale ʻana i nā maʻi he nui, aʻo nā lāʻau lapaʻau bivalent e kālele ana i nā maʻi kikoʻī. ʻO ka koho ma waena o nā mea ʻelua e pili ana i nā kumu like ʻole, me ka laha ʻana o nā maʻi ʻokoʻa i kekahi ʻāina a me ka maikaʻi o nā lāʻau lapaʻau.

Nā Kūpono a me nā Kūpono:

Hāʻawi nā lāʻau lapaʻau booster maʻamau i ka pōmaikaʻi o ka hāʻawi ʻana i ka pale ākea e kūʻē i nā maʻi he nui, hiki ke loaʻa ka pōmaikaʻi ma nā wahi i laha ʻia nā maʻi like ʻole. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻoi aku ka manaʻo o nā lāʻau lapaʻau bivalent a hiki ke hana maikaʻi loa e kūʻē i nā maʻi kikoʻī. Eia nō naʻe, ʻaʻole hiki iā lākou ke hāʻawi i ka pale kūpono i nā ʻano ʻē aʻe e puka mai ana i ka wā e hiki mai ana.

NPP:

Nīnau: He aha kaʻu e koho ai?

A: ʻO ka koho ma waena o nā lāʻau lapaʻau booster a me bivalent ma muli o nā kumu like ʻole, me ka laha ʻana o nā maʻi like ʻole i kou ʻāina a me ka maikaʻi o nā kano.

Nīnau: Ua ʻoi aku ke kumukūʻai o nā lāʻau lapaʻau booster maʻamau?

A: ʻOi aku ke kumukūʻai o nā lāʻau lapaʻau hoʻoikaika maʻamau ma muli o ka hoʻokomo ʻia ʻana o nā maʻi he nui, ʻoiai ke nānā aku nei nā lāʻau lapaʻau bivalent i nā maʻi kikoʻī a ʻoi aku ka maikaʻi o ke kumu kūʻai.

Nīnau: Hiki i nā lāʻau lapaʻau hoʻoikaika maʻamau ke hoʻonui i nā hopena ʻaoʻao?

A: Hiki i nā lāʻau lapaʻau hoʻoikaika maʻamau a me ka bivalent ke loaʻa nā hopena ʻaoʻao, akā maʻamau, maʻalahi a no ka manawa pōkole. He mea nui e kukakuka pu me kekahi 'oihana mālama ola no ka 'ōlelo a'o pilikino.

I ka hopena, ʻo ka koho ma waena o nā lāʻau lapaʻau booster maʻamau a me ka bivalent e pili ana i nā kumu he nui, e pili ana i ka laha ʻana o nā maʻi like ʻole a me ka maikaʻi o nā maʻi. ʻOiai ke hāʻawi aku nei nā lāʻau lapaʻau maʻamau i ka pale ākea, ʻoi aku ka manaʻo o nā kano bivalent. He mea koʻikoʻi ke kūkākūkā me nā limahana mālama ola e hoʻoholo i ka ʻike e pili ana i nā kūlana pilikino.