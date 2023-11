He hōʻailona COVID ka post-nasal drip?

Ma waena o ka maʻi maʻi COVID-19 e hoʻomau nei, he mea koʻikoʻi ia e hoʻomau i ka ʻike e pili ana i nā hōʻailona like ʻole e pili ana i ka maʻi. ʻOiai ʻo ke kuni, ka ʻū, a me ka pōkole o ka hanu i ʻike nui ʻia he mau hōʻailona maʻamau, aia kekahi huikau e pili ana inā he hōʻailona hoʻi ka post-nasal drip no COVID-19. E noʻonoʻo kākou i kēia kumuhana a hoʻomāmā i kēia kumuhana.

ʻO ka post-nasal drip e pili ana i ke kūlana kahi e hōʻiliʻili ai ka mucus nui ma ke kua o ka ʻāʻī a me nā ʻāpana ihu, e alakaʻi ana i ka pono mau e hoʻomaʻemaʻe i ka ʻāʻī a i ʻole ka ʻū. Hoʻokumu pinepine ʻia e nā allergies, nā maʻi sinus, a i ʻole ke anu. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻo ka post-nasal drip wale nō ʻaʻole ia he hōʻailona definitive o COVID-19.

Wahi a nā Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ʻo nā hōʻailona maʻamau o COVID-19 e pili ana i ke kuni, ka ʻū, a me ka pōkole o ka hanu. Hoʻopili pinepine ʻia kēia mau hōʻailona me ka luhi, ka ʻiʻo a i ʻole ka ʻeha kino, ka ʻeha ʻāʻī, a me ka nalowale o ka ʻono a i ʻole ka ʻala. ʻOiai hiki ke hana ʻia ka post-nasal drip i kekahi mau hihia COVID-19, ʻaʻole ia i manaʻo ʻia he hōʻailona mua.

NPP:

Nīnau: Hiki paha i ka hoʻoheheʻe post-nasal ke hōʻailona o COVID-19?

A: ʻOiai hiki ke hoʻoheheʻe ʻia ma hope o ka nasal i kekahi mau hihia COVID-19, ʻaʻole ia i manaʻo ʻia he hōʻailona mua. ʻO ke kuni, ka ʻū, a me ka pōkole o ka hanu nā hōʻailona maʻamau e pili ana i ka maʻi maʻi.

Nīnau: He aha nā hōʻailona mua o COVID-19?

A: ʻO nā hōʻailona mua o ka COVID-19 e pili ana i ke kuni, ka ʻū, a me ka pōkole o ka hanu. ʻO nā hōʻailona maʻamau ʻē aʻe e pili ana i ka luhi, ka ʻiʻo a i ʻole ka ʻeha kino, ka ʻeha ʻāʻī, a me ka pau ʻana o ka ʻono a i ʻole honi.

Nīnau: He aha ke kumu o ka hoʻoheheʻe post-nasal?

A: Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia ka post-nasal drip ma muli o nā allergies, nā maʻi sinus, a i ʻole ke anu. Hana ʻia ia i ka wā e hōʻiliʻili ai ka mucus nui ma hope o ka ʻāʻī a me nā ʻāpana ihu.

Nīnau: Pono anei au e hopohopo inā loaʻa iaʻu ka hoʻoheheʻe post-nasal?

A: Inā ʻoe e ʻike nei i ka hoʻoheheʻe post-nasal me ka ʻole o nā hōʻailona COVID-19 ʻē aʻe, ʻaʻole paha ia he kumu e hopohopo ai. Eia nō naʻe, inā hoʻomohala ʻoe i nā hōʻailona hou a ʻaʻole maopopo paha, pono e nīnau i kahi ʻoihana mālama ola no ke alakaʻi.

I ka hopena, ʻoiai hiki i ka post-nasal drip i kekahi mau hihia o COVID-19, ʻaʻole ia i manaʻo ʻia he hōʻailona mua. Inā ʻoe e ʻike nei i ka hoʻoheheʻe post-nasal me ka ʻole o nā hōʻailona ʻē aʻe, ʻoi aku paha ia ma muli o nā kumu ʻē aʻe e like me ka allergies a i ʻole ke anu maʻamau. Eia nō naʻe, he mea nui e noho makaʻala a nīnau i kahi ʻoihana mālama ola inā loaʻa iā ʻoe kekahi hopohopo a hoʻomohala paha i nā hōʻailona hou.