Ke hana nei ʻo Pfizer i ka maʻi kano COVID?

I ka hakakā honua i ka maʻi maʻi COVID-19, ua hana koʻikoʻi nā hui lāʻau lapaʻau i ka hoʻomohala ʻana a me ka hana ʻana i nā kano. ʻO Pfizer, kekahi o nā mea hana kano koʻikoʻi, ʻo ia ke poʻo o kēia kaua. Akā ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi maʻi, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei inā ke hana ikaika nei ʻo Pfizer i ka kano COVID. E nānā pono kākou.

ʻO ke kūlana o kēia manawa o ka Pfizer's COVID Vaccine Manufacturing

I kēia manawa, ke hana nei ʻo Pfizer i ke kano COVID. Ke hana luhi nei ka ʻoihana e hoʻokō i ka noi honua no nā kano a ua hoʻonui i kāna mau hana hana e hōʻoia i ka lako paʻa. ʻO ke kano o Pfizer, i hoʻomohala ʻia me ka hui pū ʻana me BioNTech, ua hōʻoia i ka maikaʻi loa i ka pale ʻana i ka COVID-19 a ua loaʻa iā ia ka mana hoʻohana pilikia ma nā ʻāina he nui.

Nīnau: ʻEhia ka nui o ka lāʻau lapaʻau Pfizer COVID hiki ke hana ʻia?

A: Ua ʻōlelo ʻo Pfizer e manaʻo ia e hana a hiki i 3 biliona kaila o kāna kano COVID i 2021.

Nīnau: Aia kekahi mau pilikia e pili ana i ka hana kano a Pfizer?

A: E like me nā kaʻina hana nui, ua kū ʻo Pfizer i kekahi mau pilikia i kāna kaulahao lako. Eia nō naʻe, ke hana ikaika nei ka ʻoihana e hoʻoponopono i kēia mau pilikia a ua holomua nui i ka hōʻoia ʻana i kahi kaʻina hana a me ka hāʻawi ʻana.

Nīnau: Ke hana pū nei ʻo Pfizer me nā ʻoihana ʻē aʻe e hoʻonui i ka hana kano?

A: ʻAe, ua hui pū ʻo Pfizer me kekahi mau mea hana aelike e hoʻonui i kona mana hana. Ua kōkua kēia mau hui pū ʻana iā Pfizer e hoʻonui i kāna mau hana hana kano a hoʻokō i ka noi honua.

Nīnau: Aia kekahi manaʻo e hoʻopau i ka hana ʻana o ka maʻi Pfizer COVID?

A: I kēia manawa, ʻaʻohe hōʻailona e hoʻolālā ana ʻo Pfizer e hoʻopau i ka hana ʻana o kāna kano COVID. Ke hoʻomau nei ka ʻoihana i ka hana ʻana a me ka hāʻawi ʻana i nā kano e kōkua i ke kaua ʻana i ka maʻi maʻi e hoʻomau nei.

I ka hopena, ke hana ikaika nei ʻo Pfizer i ka kano COVID a ke hana ikaika nei e hoʻokō i ka noi honua. Me kāna mau hoʻoikaika ʻana a me ka hui pū ʻana, manaʻo ka ʻoihana e hōʻoia i ka hāʻawi mau ʻana o nā kano e kōkua i ka hoʻopau ʻana i ka maʻi maʻi.