ʻOi aku ka maikaʻi o Pfizer a i ʻole Moderna?

I ka heihei e hoʻopaʻa i ka honua e kūʻē iā COVID-19, ʻelua mau lāʻau lapaʻau i puka mai i mua: Pfizer a me Moderna. Ua hoʻomohala nā hui ʻelua i nā lāʻau lapaʻau maikaʻi loa, akā ʻo wai ka mea ʻoi aku ka maikaʻi? E nānā pono kākou i nā ʻokoʻa ma waena o Pfizer a me Moderna e kōkua iā ʻoe e hoʻoholo i ka ʻike.

ʻO ka mRNA Vaccines:

Ua hoʻomohala ʻo Pfizer a me Moderna i nā lāʻau lapaʻau mRNA, kahi ʻenehana groundbreaking e hoʻohana ana i kahi ʻāpana liʻiliʻi o ka genetic material o ka maʻi e hoʻoulu ai i kahi pane kūlohelohe. ʻAʻole i loaʻa i kēia mau kano ka maʻi ola a ʻaʻole hiki ke hāʻawi iā ʻoe i ka COVID-19. Akā, aʻo lākou i kou kino pehea e ʻike ai a hakakā i ka maʻi maʻi.

Hoʻopilikia:

Ua hōʻike nā lāʻau lapaʻau ʻelua i ka nui o ka maikaʻi i nā hoʻokolohua lapaʻau. Ua hōʻike ʻia ke kano o Pfizer ma kahi o 95%, ʻoiai ʻo Moderna's vaccine e hoʻokiʻekiʻe nei i ka nui o ka pono ma kahi o 94%. Hōʻike kēia mau helu he maikaʻi loa nā kano ʻelua i ka pale ʻana i ka maʻi COVID-19.

Ka waiho ʻana a me ka hāʻawi ʻana:

ʻO kahi ʻokoʻa koʻikoʻi ma waena o nā lāʻau lapaʻau ʻelua aia i kā lākou pono mālama. Pono e mālama ʻia ka lāʻau lapaʻau Pfizer ma kahi anuanu loa ma kahi o -70 degere Celsius (-94 degere Fahrenheit). Hoʻopuka kēia i nā pilikia logistical no nā keʻena mālama olakino a me nā pūnaewele hoʻolaha. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hiki ke mālama ʻia ka lāʻau lapaʻau a Moderna i nā mahana paʻukū maʻamau o -20 degere Celsius (-4 degere Fahrenheit), e maʻalahi ka mālama ʻana a me ka hāʻawi ʻana.

Nā ʻaoʻao ʻaoʻao:

Loaʻa i nā lāʻau lapaʻau ʻelua nā hopena ʻaoʻao like, ʻo ia ka maʻalahi a me ka manawa pōkole. Hiki i kēia mau mea ke komo i ka ʻeha ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ka luhi, ke poʻo, ka ʻeha o ka ʻiʻo, ke anuanu, ke kuni, a me ka nausea. He kakaikahi loa ka ma'i ma'i ko'iko'i no nā lā'au lapa'au 'elua.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke koho i ka lāʻau lapaʻau e loaʻa ai?

A: I ka hapanui o nā hihia, ʻaʻole ʻoe e koho i waena o Pfizer a me Moderna. Hiki ke ʻokoʻa ka loaʻa ʻana o nā kano ma muli o kou wahi a me ka hoʻolālā hoʻolaha i hoʻokō ʻia e nā luna olakino.

Nīnau: Ua palekana kēia mau lāʻau lapaʻau?

A: Ua hoʻāʻo koʻikoʻi nā lāʻau lapaʻau Pfizer a me Moderna a ua ʻae ʻia no ka hoʻohana ʻana i ka pilikia e nā ʻoihana hoʻoponopono kaulana, e like me ka FDA. Ua hōʻoia lākou he palekana a maikaʻi hoʻi i ka pale ʻana i ka COVID-19.

Q: Pehea ka lōʻihi o ka palekana?

A: Ke aʻo ʻia nei ka lōʻihi o ka palekana i hāʻawi ʻia e kēia mau kano. Eia naʻe, hōʻike ka ʻikepili o kēia manawa e mālama ka palekana no nā mahina liʻiliʻi, inā ʻaʻole lōʻihi.

I ka hopena, ua hoʻomohala ʻo Pfizer a me Moderna i nā lāʻau lapaʻau maikaʻi loa e kūʻē iā COVID-19. ʻO ka koho ma waena o nā mea ʻelua e iho pinepine i nā kumu logistical, e like me nā koi mālama. ʻO ke ʻano o ka lāʻau lapaʻau āu e loaʻa ai, ʻo ka loaʻa ʻana o ke kano he hana koʻikoʻi ia i ka pale ʻana i ka maʻi maʻi a me ka pale ʻana iā ʻoe iho a me nā poʻe ʻē aʻe mai ka maʻi maʻi.