Ua like anei ka Pfizer BioNTech me ka bivalent?

I ka heihei kūʻē i ka maʻi maʻi maʻi COVID-19, ua hana luhi nā hui lāʻau lapaʻau e hoʻomohala i nā lāʻau lapaʻau kūpono. ʻElua mau inoa koʻikoʻi i puka mai ma kēia hana ʻo Pfizer a me BioNTech. Eia naʻe, ua ulu aʻe ka huikau e pili ana i ka like o ka lāʻau lapaʻau Pfizer BioNTech me ka lāʻau lapaʻau bivalent. E noʻonoʻo kākou i kēia kumuhana e loaʻa ai ka ʻike maikaʻi.

Nā wehewehena:

- Pfizer BioNTech: Ua hoʻomohala ʻia kahi kano COVID-19 ma o ka hui pū ʻana ma waena o Pfizer, kahi hui lāʻau lapaʻau ʻAmelika, a me BioNTech, kahi hui biotechnology Kelemania.

– ʻO ka lāʻau lapaʻau bivalent: He lāʻau lapaʻau e hāʻawi ana i ka pale ʻana mai ʻelua mau ʻano a i ʻole ʻano ʻano o kahi maʻi maʻi a i ʻole bacteria.

ʻO ka ʻokoʻa:

No ka wehewehe ʻana, ʻaʻole he kano kano kano Pfizer BioNTech. Akā, he kano monovalent ia, ʻo ia hoʻi, hāʻawi ia i ka pale ʻana i kahi maʻi a i ʻole ʻano ʻano o ka maʻi. ʻO ka mea kikoʻī, ʻo ka Pfizer BioNTech kano ka mea e kuhikuhi ana i ka protein spike i loaʻa ma ka ʻili o ka maʻi SARS-CoV-2, ka mea e kumu ai ka COVID-19.

NPP:

Nīnau: He aha ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau bivalent ma mua o ke kano monovalent?

A: ʻOi aku ka maikaʻi o nā lāʻau lapaʻau bivalent i ka wā e pili ana i nā maʻi a i ʻole nā ​​ʻano o ka maʻi a i ʻole ka bacteria. Hiki iā lākou ke hāʻawi i ka pale ākea e kūʻē i nā ʻano like ʻole, e hōʻemi ana i ka pilikia o ka maʻi.

Nīnau: Loaʻa nā lāʻau lapaʻau COVID-19 bivalent?

A: I kēia manawa, ʻaʻohe lāʻau lapaʻau COVID-19 bivalent i ʻae ʻia no ka hoʻohana pilikia. Eia nō naʻe, hiki i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana ke alakaʻi i ka hana ʻana o ia mau kano i ka wā e hiki mai ana.

Nīnau: No ke aha e ʻoi aku ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau Pfizer BioNTech ʻoiai he monovalent?

A: Ua hōʻike ʻia ka lāʻau lapaʻau Pfizer BioNTech i mea maikaʻi loa i ka pale ʻana i ka COVID-19 no ka mea e kuhikuhi ana i ka protein spike, he mea koʻikoʻi ia no ka maʻi maʻi e komo i nā cell kanaka. Ma ka hoʻokaʻawale ʻana i kēia protein, pale ka lāʻau lapaʻau i ka maʻi a me ka ulu ʻana o nā hōʻailona koʻikoʻi.

I ka hopena, ʻoiai ʻo Pfizer BioNTech ʻaʻole ia he kano bivalent, ua hōʻike ʻo ia i ka maikaʻi kupaianaha i ka hakakā ʻana i ka COVID-19. Ke hoʻomau nei ka hoʻoikaika ʻana i ka lāʻau lapaʻau honua, pono ia e hoʻomau i ka ʻike e pili ana i nā ʻano like ʻole o nā lāʻau lapaʻau i loaʻa a me kā lākou mau ʻano kikoʻī.