ʻAʻole ʻae hou ʻia ʻo Moderna?

ʻO nā lono hou e hoʻolaha ʻia ana ma ka uia pūnaewele ua hāpai i nā hopohopo e pili ana i ke kūlana ʻae o ka maʻi kano Moderna COVID-19. I ka pane ʻana i kēia mau ʻōlelo, manaʻo mākou e hāʻawi i ka ʻike pololei a wehewehe i nā huikau e pili ana i ka hihia.

Kūlana mana

Kūlike ʻole i nā lono, ua ʻae ʻia ka lāʻau lapaʻau Moderna no ka hoʻohana ʻana i ka pilikia e kekahi mau kino hoʻoponopono, me ka US Food and Drug Administration (FDA), ka European Medicines Agency (EMA), a me ka World Health Organization (WHO). Ua nānā pono kēia mau hui i ka ʻikepili palekana a me ka pono o ke kano ma mua o ka hāʻawi ʻana i ka ʻae.

He mea nui e hoʻomaopopo i ka ʻae ʻana ʻaʻole ia he ʻae mau. ʻO ka ʻae ʻana i ka hoʻohana ulia pōpilikia e hāʻawi i nā lāʻau lapaʻau e hāʻawi ʻia a lawelawe ʻia i ka wā o nā pilikia olakino olakino, e like me ka maʻi maʻi COVID-19. Hoʻoponopono mau ʻia ke kūlana ʻae a hoʻonui ʻia ma muli o ka ʻikepili hou a me nā hōʻike e puka mai nei.

Pono a me ka palekana

Ua hōʻike ka lāʻau lapaʻau Moderna i ka hana kiʻekiʻe i ka pale ʻana i ka maʻi COVID-19. Ua hōʻike ʻia nā hoʻokolohua lapaʻau ma kahi o 94% maikaʻi i ka pale ʻana i ka hōʻailona COVID-19, me ka ʻoi aku ka maikaʻi o ka maikaʻi i nā hihia koʻikoʻi o ka maʻi. Ua hōʻoia ʻia ka pale ʻana i ka palekana, me nā hopena ʻaoʻao haʻahaʻa a pōkole wale nō i hōʻike ʻia i ka hapa nui o nā mea loaʻa.

NPP

Nīnau: He aha ka manaʻo o ka "ʻae"?

A: ʻO ka ʻae ʻana e pili ana i ka ʻae ʻia i hāʻawi ʻia e nā hui hoʻoponopono e ʻae i ka hāʻawi ʻana a me ka lawelawe ʻana i kahi kano i ka wā o ka pilikia olakino. Hoʻokumu ʻia ia ma ka loiloi piha ʻana i ka ʻikepili palekana a me ka pono.

Nīnau: Hiki ke hoʻololi ke kūlana mana?

A: ʻAe, nānā mau ʻia ke kūlana ʻae a hoʻonui ʻia ma muli o ka ʻikepili hou a me nā hōʻike e puka mai nei. Hiki ke hoʻololi a hoʻopau paha inā pono.

Nīnau: Ua ʻae ʻia ka lāʻau lapaʻau Moderna?

A: ʻAe, ua ʻae ʻia ka lāʻau lapaʻau Moderna no ka hoʻohana pilikia e nā kino hoʻoponopono e like me FDA, EMA, a me WHO.

Nīnau: He pono a palekana ka lāʻau lapaʻau Moderna?

A: ʻAe, ua hōʻike ka lāʻau lapaʻau Moderna i ka hana kiʻekiʻe i ka pale ʻana i ka maʻi COVID-19 a ua hōʻoia ʻia me ka palekana me nā hopena ʻaoʻao haʻahaʻa a pōkole wale nō i hōʻike ʻia.

He mea koʻikoʻi ka hilinaʻi ʻana i ka ʻike pololei mai nā kumu hilinaʻi i ka wā e pili ana i nā pilikia olakino. Hiki i ka ʻike kuhi hewa ke alakaʻi i ka hopohopo a me ka huikau. E hōʻoiaʻiʻo, ua ʻae ʻia ka lāʻau Moderna a hoʻomau i ka hana koʻikoʻi i ka hakakā ʻana i ka maʻi maʻi COVID-19.