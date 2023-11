ʻO Moderna kahi lāʻau lapaʻau Bivalent?

I ka heihei kūʻē i ka maʻi maʻi maʻi COVID-19, ua hoʻomohala nā ʻoihana lāʻau lapaʻau i nā lāʻau lapaʻau e hakakā i ka maʻi maʻi. ʻO kekahi o ia lāʻau lapaʻau ʻo Moderna, ka mea i loaʻa ka manaʻo nui ma muli o kona kiʻekiʻe kiʻekiʻe. Eia nō naʻe, aia kekahi huikau e hoʻopuni ana inā he kano bivalent ʻo Moderna. E noʻonoʻo kākou i kēia kumuhana a wehewehe i ka ʻoiaʻiʻo.

He aha ka lāʻau lapaʻau bivalent?

ʻO ka lāʻau lapaʻau bivalent kahi ʻano o ka lāʻau lapaʻau e hāʻawi i ka pale mai ʻelua mau ʻano a i ʻole ʻano ʻano o kahi maʻi maʻi a i ʻole bacteria. Loaʻa iā ia nā antigens mai ʻelua mau ʻano ʻokoʻa a i ʻole nā ​​​​ʻano, e ʻae ana i ka ʻōnaehana pale e hoʻomohala i ka pale ʻana i nā mea ʻelua. Hoʻohana mau ʻia kēia ʻano i ka wā e laha nui ʻia nā ʻano a i ʻole nā ​​​​ʻano pathogen.

He lāʻau lapaʻau bivalent ʻo Moderna?

ʻAʻole, ʻaʻole ʻo Moderna ka lāʻau lapaʻau bivalent. He kano monovalent ia, ʻo ia hoʻi, hāʻawi ia i ka pale mai ka maʻi hoʻokahi a i ʻole ke ʻano o ka maʻi. ʻO ka maʻi maʻi COVID-19 o Moderna, i ʻike ʻia ʻo mRNA-1273, i hoʻolālā ʻia e kuhikuhi i ka protein spike i loaʻa ma ka ʻili o ka maʻi SARS-CoV-2, ka mea e kumu ai ka COVID-19. Ma ka huli ʻana i kēia protein, hoʻoulu ka lāʻau lapaʻau i ka ʻōnaehana pale e hana i kahi pane pale a hoʻomohala i ka pale ʻana i ka maʻi.

No ke aha ʻaʻole bivalent ʻo Moderna?

ʻO ka hoʻoholo e hoʻomohala i kahi kano monovalent, e like me Moderna, ua hoʻokumu ʻia ma ke ʻano nui o ka maʻi maʻi e hoʻopuni ana i ka manawa o kona hoʻomohala ʻana. Mālama ʻia ka protein spike o ka maʻi SARS-CoV-2 ma waena o nā ʻano like ʻole, e lilo ia i kumu kūpono no ka hoʻomohala ʻana i ke kano. Ma ka nānā ʻana i kahi kānana hoʻokahi, ua hiki iā Moderna ke hoʻoponopono i kāna kaʻina noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana, i ka hopena i ka hana wikiwiki ʻana i kahi kano kūpono.

Panina

I ka hopena, ʻaʻole he kano bivalent ʻo Moderna's COVID-19 vaccine. He kano monovalent ia e kuhikuhi ana i ka protein spike o ka maʻi SARS-CoV-2. ʻOiai ua loaʻa i nā lāʻau lapaʻau bivalent ko lākou pōmaikaʻi i kekahi mau kūlana, ua hōʻoia ka holomua o Moderna i ka hoʻolako ʻana i ka pale mai ka maʻi nui o ka maʻi. Ke hoʻomau nei ka hakakā ʻana me COVID-19, he mea koʻikoʻi ia e hoʻomau i ka ʻike e pili ana i nā ʻano like ʻole o nā kano i loaʻa a me kā lākou mau ʻano kikoʻī.

NPP:

Nīnau: He aha ka ʻokoʻa ma waena o ka lāʻau lapaʻau bivalent a me ka monovalent?

A: Hāʻawi ka lāʻau lapaʻau bivalent i ka pale mai ʻelua mau ʻano a i ʻole ʻano ʻano o ka maʻi maʻi a i ʻole ka bacteria, aʻo ka lāʻau lapaʻau monovalent e kuhikuhi ana i kahi maʻi a i ʻole ʻano ʻano.

Nīnau: No ke aha i koho ai ʻo Moderna e hoʻomohala i kahi kano monovalent?

A: Manaʻo ʻo Moderna i kahi kano monovalent no ka mea ua mālama nui ʻia ka protein spike o ka maʻi SARS-CoV-2 ma waena o nā ʻano like ʻole, e lilo ia i kumu kūpono no ka hoʻomohala ʻana i ke kano.

Nīnau: Aia kekahi mau mea maikaʻi i nā lāʻau lapaʻau bivalent?

A: Hiki i nā lāʻau lapaʻau bivalent ke hāʻawi i ka pale mai nā maʻi he nui a i ʻole nā ​​ʻano pathogen, hiki ke kōkua i nā kūlana i laha ʻia nā maʻi ʻokoʻa.

Nīnau: Ke pale nei ka lāʻau lapaʻau monovalent a Moderna i nā maʻi āpau o ka maʻi?

A: ʻOiai ʻo ka lāʻau lapaʻau a Moderna e hoʻopaʻa mua i ka maʻi maʻamau o ka maʻi, ua hōʻike ʻo ia i ka maikaʻi e kūʻē i nā maʻi like ʻole, me nā ʻano like ʻole. Eia nō naʻe, ke mālama ʻia nei ka noiʻi e nānā i ka pono o ka lāʻau lapaʻau e kūʻē i nā maʻi hou.