No Walmart ʻo Lowes?

I ka honua o nā mea kūʻai nui, maʻalahi ka huikau e pili ana i nā ʻoihana nona. ʻO kahi nīnau maʻamau e kū pinepine ʻia inā ʻo Lowe's, ka hale kūʻai hoʻomaikaʻi home kaulana, nona ka Walmart. E noʻonoʻo kākou i kēia kumuhana a hoʻopau i nā manaʻo kuhihewa.

ʻO ke kuleana:

ʻAʻole, ʻaʻole nona ka Lowe e Walmart. ʻO kēia mau mea kūʻai nui ʻelua he mau hui kūʻokoʻa me kā lākou mau hale ponoʻī. ʻO Lowe's Companies, Inc., i ʻike ʻia ʻo Lowe's, he hui kūʻai lehulehu i helu ʻia ma ka New York Stock Exchange. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo Walmart Inc., kahi hui kūʻai lehulehu, e hana ana i kāna kaulahao o nā hale kūʻai kūʻai.

E pili ana iā Lowe:

ʻO Lowe's kahi hale kūʻai hoʻomaikaʻi home a me nā mea hana ʻAmelika kaulana loa e hāʻawi ana i kahi ākea o nā huahana no nā mea hoihoi DIY, nā mea hale, a me nā mea hana ʻaelike. Hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1946, ua ulu ʻo Lowe's i lilo i lua o ka hale kūʻai hoʻomaikaʻi hale nui loa ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, me nā tausani o nā hale kūʻai a puni ka ʻāina. Hoʻokumu ka hui i ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku me nā huahana maikaʻi, lawelawe kūikawā, a me nā ʻōlelo aʻoaʻo loea no kā lākou mau papahana hoʻomaikaʻi home.

No Walmart:

ʻO Walmart, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1962, ʻo ia ka mea kūʻai nui loa ma ka honua. Hoʻohana ia i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai meaʻai ma nā ʻāina like ʻole. ʻIke ʻia ʻo Walmart no kāna hoʻolālā "kūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa i kēlā me kēia lā", e hāʻawi ana i kahi ākea o nā huahana i nā kumukūʻai kūpono. He kūlana koʻikoʻi ka hui ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa a he mea pāʻani nui i ka ʻoihana kūʻai honua.

NPP:

N: Aia kekahi mau pilina ma waena o Lowe's a me Walmart?

A: ʻOiai ʻo Lowe's lāua ʻo Walmart he mau pilikua kūʻai ʻelua, ʻaʻohe pili pololei a i ʻole nā ​​​​pili kuleana ma waena o nā hui ʻelua.

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa nā huahana like ma Lowe's a me Walmart?

A: ʻAe, hāʻawi ʻo Lowe's a me Walmart i nā ʻano huahana hoʻomaikaʻi home, ʻoiai ʻokoʻa nā koho huahana a me nā kumu kūʻai.

Nīnau: ʻO wai ka hui ʻoi aku ka nui, ʻo Lowe a i ʻole Walmart?

A: ʻOi aku ka nui o Walmart ma mua o Lowe e pili ana i ka loaʻa kālā, ka helu hale kūʻai, a me ka noho honua.

I ka hopena, ʻo Lowe's a me Walmart he hui kaʻawale me kā lākou mau hale ponoʻī. ʻOiai e hana ana nā ʻoihana ʻelua i ka ʻoihana kūʻai, loaʻa iā lākou nā hiʻohiʻona ʻoihana a me nā hoʻolālā. No laila, i ka manawa aʻe e hoʻolālā ana ʻoe i kahi papahana hoʻomaikaʻi home, e ʻike ʻoe i kahi e hele ai - ʻo Lowe no kāu pono DIY a me Walmart no nā huahana haʻahaʻa i kēlā me kēia lā.