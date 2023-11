Ke ola nei anei ʻo John T Walton?

I kēia mau lā i hala iho nei, ua hoʻolaha ʻia nā lono e pili ana i ke kūlana o John T Walton, ke keiki a ka mea hoʻokumu ʻo Walmart ʻo Sam Walton. Ua ulu aʻe ka manaʻo no ka nele o ka lehulehu a me ka ʻike e pili ana i kona wahi i noho ai. Eia naʻe, he mea nui e hoʻokaʻawale i ka ʻoiaʻiʻo mai ka moʻolelo moʻolelo a hilinaʻi i nā kumu hilinaʻi e hoʻoholo ai i ka ʻoiaʻiʻo.

ʻO wai ʻo John T Walton?

ʻO John T Walton, i hānau ʻia ma ʻOkakopa 8, 1946, he piliona piliona ʻAmelika a he philanthropist. ʻO ia ke keiki a Sam Walton, ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart, a he hana koʻikoʻi i ka ulu ʻana a me ka kūleʻa o ka pilikua kūʻai. Ua lawelawe ʻo John Walton ma ke ʻano he alakaʻi ma ka papa o Walmart a ua kaulana ʻo ia no kona komo ʻana i nā hana aloha like ʻole.

Ke kamaʻilio nei i nā lono

ʻOiai ʻo nā lono e hoʻolaha ʻia nei, he mea nui e hoʻomaopopo ʻia ua hala ʻo John T Walton ma Iune 27, 2005, ma kahi ulia mokulele pōʻino. Ua ulia ka ulia i ka wā i hāʻule ai kāna mokulele hoʻokolohua ma hope koke o ka lele ʻana ma Wyoming. ʻO ka nūhou o kona make ʻole i ka wā i hoʻopūhoihoi i ka ʻoihana a me nā kaiāulu philanthropic, e waiho ana i kahi hakahaka ma nā ʻāpana ʻelua.

Hoʻoilina a me ke aloha

ʻO ka hoʻoilina o John T Walton ma mua o kāna mau haʻawina i ka ʻoihana kūʻai. Ua komo ikaika ʻo ia i ka philanthropy, e kālele ana i ka hoʻoponopono hoʻonaʻauao a me ke kākoʻo ʻana i nā hana aloha like ʻole. ʻO kona kūpaʻa i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻonaʻauao ua alakaʻi iā ia e hoʻokumu pū i ka Pūnaehana Hoʻonaʻauao keiki, kahi e hāʻawi ai i nā haʻawina i nā ʻohana haʻahaʻa.

Panina

I ka hopena, ʻaʻohe kumu o nā lono e pili ana i ke kūlana o John T Walton i kēia manawa. Ua make ʻino ʻo ia i ka makahiki 2005, me ka waiho ʻana i kahi hoʻoilina kupaianaha ma ka ʻoihana a me ka philanthropy. He mea nui e hilinaʻi i ka ʻike pololei mai nā kumu hilinaʻi e pale aku i ka hoʻolaha ʻana i ka ʻike kuhi hewa.

NPP

Nīnau: He aha ka philanthropy?

A: ʻO Philanthropy e pili ana i ka hana o ka hāʻawi kālā, nā kumuwaiwai, a i ʻole manawa e kōkua ai i nā poʻe ʻē aʻe a hoʻolaha i ka pono o ke kaiāulu.

Nīnau: He aha ka mokulele hoʻokolohua?

A: ʻO ka mokulele hoʻokolohua he mokulele ʻaʻole i hōʻoia piha ʻia e nā luna mokulele a hoʻohana ʻia no ka noiʻi, hoʻomohala, a i ʻole hoʻohana pilikino. Aia kēia mau mokulele i nā hoʻoponopono like ʻole a me nā palena i hoʻohālikelike ʻia me nā mokulele kalepa i hōʻoia ʻia.