He maikaʻi paha ke kaohi ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka pākaukau hope?

I loko o ke ao kikohoʻe wikiwiki o kēia mau lā, ua lilo kā mākou mau smartphones i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola. Mai ka pili pū ʻana me nā mea aloha i ka mālama ʻana i kā mākou mau hana i kēlā me kēia lā, ua hoʻololi kēia mau mea hana i ke ʻano o ko mākou noho ʻana. Eia naʻe, hoʻokahi hopohopo maʻamau i waena o nā mea hoʻohana kelepona ʻo ke ola pākaukau. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, nui nā ʻōnaehana hana i kēia manawa ke hāʻawi i ke koho e kaupalena i ka hoʻohana ʻana i ka pā. Akā, maikaʻi anei ke hana pēlā?

ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka pākaukau hope e pili ana i ka hoʻopaʻa ʻana i ka nui o ka mana i hoʻopau ʻia e nā polokalamu e holo ana ma hope ke hoʻohana ʻole ʻoe iā lākou. Ke manaʻo nei kēia hiʻohiʻona e hoʻolōʻihi i ke ola pākaukau ma ka pale ʻana i ke kahe pono ʻole i hana ʻia e nā polokalamu e holo mau ana ma ke kua.

ʻOiai ʻo ka hoʻopaʻa ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka pākaukau hope hiki ke kōkua i ka hoʻonui ʻana i ke ola pākaukau o kāu kelepona, he mea nui ia e noʻonoʻo i nā drawbacks. Ke hilinaʻi nei kekahi mau polokalamu i nā kaʻina hana hope e hāʻawi i nā leka hoʻomaopopo a i ʻole nā ​​​​hōʻano hou. Ma ka hoʻopaʻa ʻana i ko lākou komo ʻana e holo i ke kua, hiki iā ʻoe ke poina i nā memo koʻikoʻi a i ʻole nā ​​leka hoʻomaopopo.

NPP:

Nīnau: He aha ke ʻano o ka hoʻohana ʻana i ka pākaukau hope?

A: ʻO ka hoʻohana ʻana i ka pākaukau hope e pili ana i ka mana i hoʻopau ʻia e nā polokalamu e holo ana ma hope ke hoʻohana ʻole ʻoe iā lākou.

Nīnau: Pehea ka hana ʻana o ka hoʻohana ʻana i ka pākaukau hope?

A: Ke kaupalena ʻoe i ka hoʻohana ʻana i ka pākaukau hope, e kaupalena ʻoe i ka nui o ka mana i hoʻopau ʻia e nā polokalamu e holo ana ma hope, no laila e hoʻolōʻihi i ke ola pākaukau o kāu kelepona.

Nīnau: E pili ana anei ka hoʻopaʻa ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka pākaukau hope i ka hana app?

A: ʻAe, hiki i ka hoʻopaʻa ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka pākaukau hope ke hoʻopili i kekahi mau hana app e hilinaʻi nei i nā kaʻina hana hope, e like me ka hoʻolaha ʻana a i ʻole nā ​​mea hou.

Nīnau: Pono anei au e kaohi i ka hoʻohana ʻana i ka pākaukau hope?

A: Aia ia i kāu mau makemake pilikino a me nā mea nui. Inā koho mua ʻoe i ke ola pākaukau ma mua o ka loaʻa ʻana o nā leka hoʻomaopopo koke, ʻo ka hoʻopaʻa ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka pākaukau he koho kūpono no ʻoe.

I ka hopena, ʻoiai ʻo ka hoʻopaʻa ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka pākaukau hope hiki ke kōkua i ka mālama ʻana i ke ola pākaukau, pono ke kaupaona ʻana i ka hopena hiki ke hoʻohana i ka hana app. E noʻonoʻo i kāu mau mea nui a me nā polokalamu āu e hilinaʻi ai ma mua o ka hoʻoholo ʻana. ʻO ka mea hope loa, ʻo ka loaʻa ʻana o ke kaulike kūpono ma waena o ke ola pākaukau a me ka hana o ka app ke kī nui i ka hoʻomaikaʻi ʻana i kāu ʻike kelepona.