He mea maʻalahi ke kūʻai aku ma Sams a i ʻole Walmart?

He mea maʻalahi ke kūʻai aku ma Sam's a i ʻole Walmart?

Ma ke ʻano o ka kūʻai kālā kālā, kū ʻelua mau mea pāʻani nui: Sam's Club a me Walmart. Hāʻawi nā hui kūʻai ʻelua i kahi ākea o nā huahana i nā kumukūʻai hoʻokūkū, akā ʻo wai ka mea e noho aliʻi kiʻekiʻe ma ke ʻano o ka affordability? E noʻonoʻo kākou i ka hoʻohālikelike a ʻike.

I ka wā e pili ana i ke kumu kūʻai, ʻike pinepine ʻia ʻo Walmart ma ke ʻano he huakaʻi hele no nā kumukūʻai pōhaku lalo. Me kona mau kumukūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā a me ke kūʻai pinepine ʻana, ua kūkulu ʻo ia i kahi inoa no ka lilo ʻana i kahi koho pili kālā. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻike ʻia ʻo Sam's Club, kahi hale kūʻai hale kūʻai lālā nona ka Walmart, no ka hāʻawi ʻana i nā mea nui ma nā uku hoʻemi. Akā, e unuhi kēia i nā kumukūʻai holoʻokoʻa haʻahaʻa?

NPP:

Nīnau: He aha ka hale kūʻai hale kūʻai?

A: ʻO kahi hale kūʻai hale kūʻai kahi ʻano hale kūʻai kūʻai e kūʻai aku ana i nā huahana i ka nui nui ma nā kumukūʻai hoʻemi. Pono kēia mau hale kūʻai i ka uku lālā no ke komo ʻana i kā lākou mau makana.

Nīnau: Pehea ka hana a Sam's Club?

A: Hana ʻo Sam's Club i kahi kumu hoʻohālikelike, kahi e uku ai nā mea kūʻai aku i ka uku makahiki no ka loaʻa ʻana o kā lākou hale kūʻai a hoʻohana i kā lākou kumukūʻai kūʻai nui.

ʻOiai he haʻahaʻa paha nā kumukūʻai o Walmart ma nā mea pākahi, hāʻawi pinepine ʻo Sam's Club i nā makana maikaʻi loa ke kūʻai ʻana i ka nui. Inā he ʻohana nui ʻoe a makemake paha e hoʻopaʻa i kekahi mau mea, hiki ke koʻikoʻi ka mālama ʻana mai ke kūʻai ʻana i nā mea nui ma Sam's Club. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo e koi ʻo Sam's Club i kahi uku lālā, hiki ke hoʻopau i kekahi o nā waihona kālā.

ʻO kekahi kumu e noʻonoʻo ai ʻo ia ke ʻano o nā huahana i loaʻa. Hāʻawi ʻo Walmart i kahi koho nui o nā waiwai, mai nā mea kūʻai aku i nā mea uila, nā lole, a me nā mea hale. ʻO kēia ākea o nā koho e hiki ai i nā mea kūʻai ke loaʻa i nā mea a pau e pono ai lākou ma lalo o hoʻokahi hale. ʻO Sam's Club, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ke kālele nui nei i nā mea kūʻai nui, nā mea pono hale, a me nā mea uila. ʻOiai ʻoi aku ka palena o kā lākou koho, hāʻawi pinepine lākou i nā hōʻailona premium a me nā huahana kiʻekiʻe.

I ka hopena, ʻo ka hoʻoholo ʻana inā ʻoi aku ka maikaʻi o ke kūʻai ʻana ma Sam's Club a i ʻole Walmart e pili ana i kāu mau kūʻai kūʻai a me nā pono. Inā kūʻai pinepine ʻoe i ka nui a makemake ʻoe e uku i ka uku lālā, hiki i ka Sam's Club ke hāʻawi i nā waihona kālā nui. Eia nō naʻe, inā makemake ʻoe i nā ʻano huahana ʻoi aku ka nui a ʻaʻole koi i ka nui nui, ʻo Walmart paha ke koho ʻoi aku ka maikaʻi. ʻO ka hope loa, pono ke hoʻohālikelike i nā kumukūʻai a me ka noʻonoʻo ʻana i kāu mau koi kikoʻī e hoʻoholo i ka ʻike.