ʻOi aku ka maikaʻi o ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili hope?

I kēia au kikohoʻe, ʻohi mau ʻia kā mākou ʻikepili pilikino e nā hui like ʻole a me nā hui. Hoʻohana pinepine ʻia kēia ʻikepili no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ʻike mea hoʻohana, hāʻawi i nā ʻōlelo aʻoaʻo pilikino, a hoʻonui i ka hana o nā polokalamu a me nā lawelawe. Eia naʻe, ua hāpai kēia hōʻiliʻili o ka ʻikepili hope i nā hopohopo e pili ana i ka pilikino a me ka palekana. No laila, kū mai ka nīnau: ʻoi aku ka maikaʻi o ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili hope a i ʻole?

He aha ka ʻikepili hope?

ʻO ka ʻikepili hope e pili ana i ka ʻike i hōʻiliʻili ʻia a hoʻouna ʻia e nā polokalamu a me nā lawelawe ma kāu kelepona me ka ʻole o kou ʻike a ʻae ʻole. Hiki i kēia ʻikepili ke komo i kou wahi, ka mōʻaukala mākaʻikaʻi, ka hoʻohana ʻana i ka app, a me nā mea hou aku. Hoʻohana maʻamau ia e hoʻomaikaʻi i ka hana a me ka hana o nā polokalamu, a me ka hoʻolaha ʻana i nā hoʻolaha i manaʻo ʻia.

ʻO ka hihia no ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili hope

Hoʻopaʻapaʻa ka poʻe kākoʻo i ka ʻae ʻana i ka hōʻiliʻili ʻikepili hope hiki ke hoʻonui nui i ka ʻike mea hoʻohana. Me ka loaʻa ʻana o kāu ʻikepili, hiki i nā polokalamu ke hāʻawi i nā ʻōlelo paipai pilikino, nā maʻiʻo i hana ʻia, a me nā hopena hulina pololei. Hāʻawi ia i nā mea hoʻomohala e ʻike a hoʻoponopono i nā pōpoki, e alakaʻi ana i ka hana ʻoi aku ka maʻalahi a me ka hilinaʻi. Eia hou, hiki i ka hōʻiliʻili ʻikepili hope ke kōkua i nā ʻoihana e ʻike a hoʻoponopono i nā nāwaliwali palekana, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi kaiapuni kamepiula palekana.

ʻO ka hihia no ka wehe ʻana i ka ʻikepili hope

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, manaʻoʻiʻo ka poʻe i makemake i ka hoʻohuli ʻana i ka ʻikepili hope e pili ana i ka pilikino a me ka mana. Ma ka hoʻopau ʻana i ka ʻikepili hope, hiki i nā mea hoʻohana ke loaʻa ka mana hou aku i ka ʻike e kaʻana like ʻia a me wai hoʻi. Hiki i kēia ke kōkua i ka pale ʻana i ka ʻikepili koʻikoʻi mai ka hoʻohana hewa ʻia ʻana e nā ʻaoʻao ʻekolu. Eia kekahi, ʻo ka hoʻopau ʻana i ka ʻikepili hope hiki ke kōkua i ka mālama ʻana i ke ola pākaukau a hōʻemi i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili, ʻoi aku ka nui o nā mea hoʻohana me nā hoʻolālā ʻikepili liʻiliʻi.

NPP

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke hoʻopau i ka ʻikepili hope?

A: Hoʻololi ke kaʻina hana ma muli o kāu hāmeʻa a me ka ʻōnaehana hana. ʻO ka maʻamau, hiki iā ʻoe ke loaʻa ke koho e hoʻopau i ka ʻikepili hope i ka papa kuhikuhi o kāu kelepona a i ʻole i loko o nā hoʻonohonoho app.

Nīnau: E pili ana anei ka hoʻopau ʻana i ka ʻikepili hope i ka hana app?

A: Hiki ke kaupalena ʻia kekahi mau hiʻohiʻona o nā polokalamu e hilinaʻi ana i ka hōʻiliʻili ʻikepili mau. Eia nō naʻe, pono e hana pono ka hapa nui o nā polokalamu, ʻoiai me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka pilikino a me nā hōʻano manawa maoli.

Nīnau: Paʻa loa kaʻu ʻikepili inā hoʻopau au i ka ʻikepili hope?

A: ʻOiai ʻo ka hoʻopau ʻana i ka ʻikepili hope hiki ke hoʻonui i ka pilikino, ʻaʻole ia e hōʻoiaʻiʻo i ka palekana ʻikepili piha. ʻO nā ʻano ʻano ohi ʻikepili ʻē aʻe, e like me ka hoʻokomo ʻana o ka mea hoʻohana a i ʻole ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mua. He mea nui e noho makaala a hoʻohana i nā hana palekana hou aʻe, e like me nā ʻōlelo huna ikaika a me ka hōʻoia ʻelua kumu.

I ka hopena, ʻo ka hoʻoholo e loaʻa a i ʻole ka ʻikepili hope e pili ana i nā makemake a me nā mea nui. He mea koʻikoʻi ke kaupaona ʻana i nā pono o nā ʻike mea hoʻohana i hoʻonui ʻia e pili ana i nā hopohopo e pili ana i ka pilikino a me ka palekana. Ma waho o ke koho i hana ʻia, ʻo ka hoʻomau ʻana i ka ʻike e pili ana i nā hana hōʻiliʻili ʻikepili a me ka nānā mau ʻana i nā ʻae app hiki ke kōkua i nā mea hoʻohana e mālama i kā lākou ʻike pilikino ma ka ʻāina kikohoʻe.