ʻOi aku ka maikaʻi o ka haʻalele a hoʻopau paha i kahi polokalamu?

I ka honua o nā smartphones a me nā papa, ʻike pinepine mākou iā mākou iho i ka hoʻoholo ʻana e hoʻōki a hoʻopau paha i kahi app. Loaʻa i nā koho ʻelua ko lākou pono, akā ʻo wai ka mea ʻoi aku ka maikaʻi? E noʻonoʻo kākou i kēia hoʻopaʻapaʻa a e ʻimi i nā pono a me nā pōʻino o kēlā me kēia ala.

E haʻalele i kahi polokalamu:

Ke hoʻoikaika ʻoe e haʻalele i kahi polokalamu, e pani pono ʻoe iā ia. ʻO ia ke ʻano o ka pau ʻana o ka holo ʻana o ka app ma ke kua a pau nā kaʻina hana. Hiki ke hana ʻia ka haʻalele ʻana ma ke kāhili ʻana i ka app mai ka pale multitasking a i ʻole ka hoʻohana ʻana i nā hoʻonohonoho o ka hāmeʻa.

Hoʻopaʻapaʻa ka poʻe kākoʻo i ka haʻalele ʻana i ka ikaika e hiki ke kōkua i ka mālama ʻana i ke ola pākaukau a hoʻokuʻu i nā kumuwaiwai waiwai. Ma ka pani ʻana i nā polokalamu pono ʻole, hiki iā ʻoe ke hoʻomaikaʻi i ka hana holoʻokoʻa o kāu hāmeʻa. Hoʻohui hou, hiki ke hoʻohana i ka haʻalele ʻana i ka ikaika ke lilo ka app i pane ʻole a maloʻo paha.

Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka haʻalele ʻana i kahi app hiki ke loaʻa i kona mau ʻaoʻao. Pono paha kekahi mau polokalamu, ʻoi aku ka hilinaʻi i nā kaʻina hana hope, e holo mau e hāʻawi i nā leka hoʻomaopopo a i ʻole e hana i kekahi mau hana. ʻO ka haʻalele ʻana i kēia mau polokalamu hiki ke hoʻopau i kā lākou hana a pale iā lākou mai ka hana ʻana e like me ka mea i manaʻo ʻia.

Ke hoʻopau nei i kahi polokalamu:

ʻO ka hoʻopau ʻana i kahi polokalamu, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, pili i ka hoʻopau ʻana iā ia me ka wehe ʻole ʻana iā ia mai kāu kelepona. Loaʻa kēia koho no nā polokalamu ʻōnaehana i hoʻokomo mua ʻia a i ʻole nā ​​polokalamu āu i hoʻoiho ai. ʻO ka hoʻopau ʻana i kahi polokalamu e pale ai ia mai ka holo ʻana ma ke kua, me ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai ʻōnaehana, a i ʻole ke ʻike ʻia ʻana i kāu drawer app.

ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi nui o ka hoʻopau ʻana i kahi app ʻo ia ka mea e hiki ai iā ʻoe ke hoʻihoʻi hou i kahi waihona ma kāu kelepona. Inā loaʻa iā ʻoe nā polokalamu āu e hoʻohana pinepine ʻole ai a i hoʻokomo mua ʻia a ʻaʻohe hoihoi iā ʻoe, hiki i ka hoʻopau ʻana iā lākou ke kōkua i ka hoʻopau ʻana i kāu hāmeʻa a hiki ke hoʻomaikaʻi i kāna hana.

Eia nō naʻe, ʻaʻole ʻo ka hoʻopau ʻana i kahi app ka hopena maikaʻi loa. Hiki i kekahi mau polokalamu hoʻopalekana ke hoʻopau i kahi wahi waihona liʻiliʻi, a ʻo ka hoʻopau ʻana i kekahi mau polokalamu ʻōnaehana hiki ke hoʻopilikia i ka hoʻopili ʻana a i ʻole ka pale ʻana i nā polokalamu ʻē aʻe i ka hana pololei.

NPP:

Nīnau: Hiki paha i ka haʻalele ʻana i kahi polokalamu ke hōʻino i kaʻu mea hana?

A: He palekana ka haʻalele ʻana i ka polokalamu a ʻaʻole e hōʻino i kāu kelepona. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka haʻalele ʻana i nā polokalamu i ka nui o ka hopena i ke ola pākaukau a hoʻopau i nā kaʻina hana hope.

Nīnau: E hoʻopau anei ka hoʻopau ʻana i kahi polokalamu mai kaʻu hāmeʻa?

A: ʻO ka hoʻopau ʻana i kahi polokalamu ʻaʻole ia e hoʻopau holoʻokoʻa mai kāu kelepona. Hoʻopau wale ia i ka polokalamu a pale iā ia mai ka holo ʻana ma ke kua a i ʻole ke ʻike ʻia i kāu drawer app. Hiki ke hoʻohana hou ʻia ka polokalamu i kēlā me kēia manawa.

I ka hopena, ʻo ka hoʻoholo e haʻalele a hoʻopau paha i kahi app e pili ana i kāu mau pono a me nā kūlana. Inā hoʻopuka kekahi polokalamu i nā pilikia a i ʻole ka hoʻokahe ʻana i nā kumuwaiwai o kāu hāmeʻa, he koho kūpono paha ka haʻalele ʻana. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hiki i ka hoʻopau ʻana i kahi app ke kōkua i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i kāu hāmeʻa a hoʻokuʻu i kahi waiho. E noʻonoʻo i ka maikaʻi a me ka maikaʻi o kēlā me kēia ala ma mua o ka hoʻoholo ʻana i kūpono i kāu makemake a me ka hoʻohana ʻana i ka hāmeʻa.