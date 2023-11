Ua ʻoi aku ka maikaʻi o Covid i ka lua o ka manawa?

Ma waena o ka maʻi maʻi Covid-19 e hoʻomau nei, he nīnau i nīnau ʻia i ka noʻonoʻo o ka poʻe he ʻoi aku ka maikaʻi o ka maʻi inā loaʻa i ka lua o ka manawa. Ke hoʻomau nei ka poʻe ʻepekema i ke aʻo ʻana i ka novel coronavirus, ke ulu nei nā hōʻike e hōʻike ana i ke ʻano o ka maʻi i ʻokoʻa mai kēlā me kēia kanaka, ʻoiai ʻo ia ka maʻi mua a ma hope paha.

He aha ka Covid-19?

ʻO Covid-19, pōkole no ka maʻi coronavirus 2019, he maʻi maʻi maʻi i hoʻokumu ʻia e ka maʻi maʻi ʻeha ʻeha ʻeha coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Hoʻolaha mua ʻia ma o nā kulu hanu i ka wā e ʻū ai ka mea maʻi, kihe, a kamaʻilio paha.

Aia ka paʻakikī o Covid-19 i ka maʻi ma mua?

ʻOiai ua hōʻike kekahi poʻe i loaʻa iā Covid-19 no ka lua o ka manawa e loaʻa ana nā hōʻailona koʻikoʻi, he mea nui ia e hoʻomaopopo ʻaʻole kēia ka hihia no kēlā me kēia. Hiki ke hilinaʻi ka paʻakikī o ka maʻi ma luna o nā kumu like ʻole, e like me ke olakino holoʻokoʻa o ke kanaka, ka makahiki, a me nā kūlana olakino e loaʻa iā lākou.

No ke aha e ʻike ai kekahi poʻe i nā hōʻailona ʻino i ka lua o ka manawa?

ʻO kekahi wehewehe ʻana no nā hōʻailona koʻikoʻi i ka wā o ka maʻi ʻelua, ʻo ia ka mea i kapa ʻia ʻo ka antibody-dependent enhancement (ADE). Hana ʻia ka ADE i ka wā i hoʻopuka ʻia ai nā antibodies e ka ʻōnaehana pale i ka wā o ka maʻi mua e hoʻomaikaʻi maoli i ke komo ʻana o ka maʻi i loko o nā cell i ka wā o nā maʻi ma hope, e alakaʻi ana i kahi maʻi koʻikoʻi. Eia nō naʻe, pono e noiʻi hou aʻe e hoʻomaopopo pono i kēia kaʻina hana a me kona hopena.

Hiki ke pale ʻia ka maʻi hou?

ʻOiai hiki ke hoʻomaʻamaʻa hou, ʻo ka lawe ʻana i nā hana pale e like me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka hoʻomaʻemaʻe lima maikaʻi, ke ʻaʻahu ʻana i nā masks, a me ka mālama ʻana i ka hele ʻana i ka nohona hiki ke hōʻemi nui i ka hopena o ka loaʻa ʻana o ka maʻi. Eia kekahi, he hana koʻikoʻi ka lāʻau lapaʻau i ka pale ʻana i nā maʻi koʻikoʻi a me ka hōʻemi ʻana i ka manawa o ka maʻi hou.

I ka hopena, ʻoiai aia nā hōʻike e hōʻike ana e ʻike paha kekahi poʻe i nā hōʻailona koʻikoʻi i ka wā o ka maʻi lua o Covid-19, ʻaʻole ia he ʻano honua. Hiki ke ʻokoʻa ke ʻano o ka maʻi mai kēlā me kēia kanaka, a ʻo nā kumu like ʻole ke kumu o kēia ʻano ʻokoʻa. ʻO ka hoʻomau ʻana i ka noiʻi ʻana a me ka mālama ʻana i nā hana pale e noho koʻikoʻi i ka pale ʻana i ka hoʻolaha ʻana o ka maʻi a me ka hōʻemi ʻana i kona hopena i nā poʻe a me nā kaiāulu.