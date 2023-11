Ke hoʻi mai nei ʻo COVID i 2023?

Ke hoʻomau nei ka honua i ka hakakā me ka maʻi maʻi COVID-19 e hoʻomau nei, ua kū mai nā hopohopo e pili ana i ka hoʻi hou ʻana o ka maʻi i 2023. Me nā ʻano ʻokoʻa hou, ka maikaʻi o ke kano, a me ka hoʻololi ʻana i nā ʻano olakino olakino, he mea koʻikoʻi ia e hoʻomaopopo i ke kūlana o kēia manawa a pane i nā nīnau i nīnau pinepine ʻia e pili ana i kēia kumuhana.

NPP:

Nīnau: He aha ka COVID-19?

A: ʻO COVID-19, pōkole no ka maʻi coronavirus 2019, he maʻi maʻi maʻi i hoʻokumu ʻia e ka maʻi maʻi ʻeha ʻeha ʻeha coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Ua puka mua ia i ka hopena o 2019 a ua hoʻolaha ʻia ma ka honua holoʻokoʻa, e alakaʻi ana i nā miliona o nā maʻi a me nā make.

Nīnau: Aia nā ʻano hou o ka maʻi maʻi?

A: ʻAe, ua ʻike ʻia kekahi mau ʻano o ka hopohopo, me ka Delta, Alpha, a me Omicron. Ua hōʻike kēia mau ʻano ʻokoʻa i ka piʻi ʻana o ka hoʻouna ʻana a me ke kūʻē ʻana i kekahi mau lapaʻau a i ʻole nā ​​​​lāʻau lapaʻau.

Nīnau: Ua hoʻopau ʻia anei ka COVID-19?

A: ʻAʻole, ʻaʻole i hoʻopau ʻia ka COVID-19. ʻOiai ua kūleʻa ka hoʻoikaika ʻana i ka lāʻau lapaʻau i ka hōʻemi ʻana i nā maʻi koʻikoʻi a me nā helu make, ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi i ka honua holoʻokoʻa, e alakaʻi ana i nā maʻi maʻi kūloko a me nā piʻi ʻana i kekahi manawa.

Nīnau: E hoʻi mai anei ʻo COVID-19 i 2023?

A: ʻAʻole hiki ke hoʻokuʻu ʻia ka hiki ʻana o COVID-19 i 2023. ʻO ke ala o ka maʻi maʻi maʻi e pili ana i nā ʻano like ʻole, me ka nui o ka lāʻau lapaʻau, nā ana olakino olakino, a me ka puka ʻana o nā ʻano hou. He mea koʻikoʻi ka hoʻomau ʻana i ka makaʻala a me ka mālama ʻana i nā hana pale.

Nīnau: Pehea ka maikaʻi o nā lāʻau lapaʻau e kūʻē i nā ʻano hou?

A: Ua hōʻike nā lāʻau lapaʻau i nā pae like ʻole o ka pono e kūʻē i nā ʻano like ʻole. ʻOiai hiki i kekahi mau ʻano ʻokoʻa ke hōʻemi i ka pono o ka lāʻau lapaʻau, hāʻawi ka lāʻau lapaʻau i ka pale nui mai ka maʻi koʻikoʻi, ka halemai, a me ka make. Ke kūkulu ʻia nei nā pana booster a me nā lāʻau lapaʻau hou e kuhikuhi ana i nā ʻano like ʻole e hoʻoikaika i ka pale.

Nīnau: He aha nā mea e hiki ai i nā kānaka ke hana e pale i ka laha?

A: Pono nā kānaka e hoʻomau i ka hahai ʻana i nā alakaʻi olakino olakino, me ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau, ka hoʻohana ʻana i nā masks i loko o nā wahi i loko o ka lehulehu, ka hoʻomaʻemaʻe lima maikaʻi, a me ka mālama ʻana i ka mamao kino inā pono. He mea nui nō hoʻi ka ʻike ʻana i nā ʻōlelo aʻoaʻo olakino.

I ka hopena, ʻoiai ʻo ka hoʻi ʻana o COVID-19 i 2023 he mea hiki, he mea koʻikoʻi ia e noho makaʻala a hoʻololi i kā mākou pane. ʻO ka hoʻopaʻa ʻana, ka mālama ʻana i nā hana pale, a me ka hoʻomau ʻana i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana e hana nui i ka hoʻēmi ʻana i ka hopena o ka maʻi a me ka mālama ʻana i ke olakino lehulehu.