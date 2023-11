No Walmart ʻo Costco?

I nā makahiki i hala iho nei, ua nui ka manaʻo a me ka huikau e pili ana i ka kuleana o ʻelua mau mea kūʻai nui nui, ʻo Costco a me Walmart. Nui ka poʻe i noʻonoʻo inā pili paha kēia mau mea kūʻai nui ʻelua, me ka manaʻo o kekahi ʻo Costco na Walmart. No laila, e ʻimi kākou i kēia kumuhana a e hoʻokaʻawale i ka ʻoiaʻiʻo mai ka moʻolelo.

ʻO ka mea mua a me ka mea nui, he mea nui e wehewehe i kēlā ʻAʻole nona ʻo Costco e Walmart. ʻO kēia mau ʻoihana ʻelua he mau hui kaʻawale loa me kā lākou ʻano ponoʻī ponoʻī a me nā hiʻohiʻona ʻoihana. ʻO Walmart kahi hui kūʻai kūʻai multinational, ʻoiai ʻo Costco kahi hui hale kūʻai lālā.

Ua hoʻokumu ʻia ʻo Costco Wholesale Corporation, i kapa ʻia ʻo Costco, ma 1983 ma Seattle, Wakinekona. Hoʻohana ia i kahi kaulahao o nā hui hale kūʻai lālā wale nō, e hāʻawi ana i kahi ākea o nā huahana ma nā kumukūʻai hoʻemi i kona mau lālā. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo Walmart Inc. kahi hui kūʻai i hoʻokumu ʻia ma 1962 e Sam Walton. Hoʻohana ia i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai meaʻai ma ka honua holoʻokoʻa.

ʻOiai ʻo nā hui ʻelua he mau mea pāʻani nui i ka ʻoihana kūʻai, loaʻa iā lākou nā hoʻolālā like ʻole a kuhikuhi i nā ʻāpana mea kūʻai aku. Kūleʻa ʻo Walmart i ka hāʻawi ʻana i nā kumu kūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā i kahi waihona mea kūʻai ākea, ʻoiai ʻo Costco ke kuhikuhi nei i kahi waihona mea kūʻai aku ʻoi aku ka waiwai ma o ka hāʻawi ʻana i nā huahana nui ma nā kumukūʻai hoʻemi i kona mau lālā.

Nīnau: Aia kekahi pilina ma waena o Walmart a me Costco?

A: ʻAʻole, ʻaʻohe kuleana a pili nui paha ma waena o Walmart a me Costco. He ʻoihana kaʻawale lākou me kā lākou hoʻokele ponoʻī a me nā ʻano hoʻoilina.

Nīnau: Aia kekahi mau mea like ma waena o Walmart a me Costco?

A: ʻOiai aia nā hui ʻelua i ka ʻoihana kūʻai kūʻai, loaʻa iā lākou nā hiʻohiʻona ʻoihana like ʻole a hoʻopaʻa i nā ʻāpana kūʻai like ʻole. Eia naʻe, hoʻoikaika lāua e hāʻawi i nā kumukūʻai hoʻokūkū i kā lākou mea kūʻai.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻohana i kaʻu kāleka lālā Walmart ma Costco?

A: ʻAʻole, ʻaʻole hiki iā ʻoe ke hoʻohana i kāu kāleka lālā Walmart ma Costco. Loaʻa i kēlā me kēia hui kāna papahana lālā ponoʻī, a ʻaʻole hiki ke loli.

I ka hopena, ua maopopo ʻaʻole iā Costco na Walmart. ʻO kēia mau mea kūʻai nui ʻelua he mau hui kaʻawale me kā lākou mau hoʻolālā kūʻokoʻa a me nā kumu kūʻai. ʻOiai hiki iā lākou ke hoʻokūkū ma ka ʻoihana kūʻai kūʻai, hana kūʻokoʻa lākou a ʻaʻohe kuleana koʻikoʻi a pili paha kekahi i kekahi.