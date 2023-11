ʻOi aku ka nui o Apple a i ʻole Walmart?

I ka honua o nā hui nunui, ʻelua mau inoa e kū pinepine: ʻo Apple a me Walmart. Ua loaʻa i nā ʻoihana ʻelua ka kūleʻa nui a ua lilo i inoa ʻohana ma ka honua holoʻokoʻa. Akā i ka wā e hoʻoholo ai i ka mea nui, ʻaʻole pololei ka pane e like me ka mea i ʻike ʻia.

Ka wehewehe ʻana i ka "Nui"

Ma mua o ko mākou komo ʻana i ka hoʻohālikelike, e hoʻokumu kākou i ke ʻano o ka "nui." Ma kēia pōʻaiapili, ke ʻōlelo nei mākou i ka nui o ka ʻoihana ma ke ʻano o ka mākeke mākeke, ʻo ia ka nui o ka waiwai o nā ʻāpana koʻikoʻi o kahi ʻoihana. ʻO ka hoʻonui ʻana i ka mākeke kahi metric i hoʻohana nui ʻia e ana i ka nui a me ka waiwai o kahi ʻoihana.

ʻO ka mana o Apple

Ua paʻa mau ʻo Apple, ka ʻenehana nui i ʻike ʻia no kāna mau huahana hou e like me ka iPhone, iPad, a me Mac, ke poʻo inoa o ka ʻoihana waiwai nui o ka honua. Me kahi mākeke mākeke i ʻoi aku ma mua o ka trillion-dollar mark, ua hoʻokūpaʻa ʻo Apple i kona kūlana ma ke ʻano he mana honua. ʻO ka hiki ʻana o ka hui e hana i ka ʻenehana hou a me kāna kumu kūʻai kūpaʻa i kōkua i kāna kūleʻa kupaianaha.

ʻO ke aupuni kūʻai kūʻai ʻo Walmart

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua kūkulu ʻo Walmart, ka behemoth hale kūʻai, i kona aupuni ma ke kumu o nā kumukūʻai haʻahaʻa a me nā makana huahana nui. Me nā tausani o nā hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa, ua lilo ʻo Walmart i mea kūʻai nui loa ma ka honua. ʻO kāna kumu kūʻai mākeke, ʻaʻole naʻe i kiʻekiʻe e like me kā Apple, he nui nō ia, e hōʻike ana i kona hele nui ʻana i ka ʻoihana kūʻai.

Ka hoohalike ana i na Helu

E like me ka manawa i kākau ʻia, kū ka nui o ka mākeke o Apple ma kahi o $2.5 trillion, e lilo ana ia i ʻoihana waiwai nui ma ka honua. ʻO ka ʻokoʻa, ʻo ka nui o ka mākeke ʻo Walmart ma kahi o $400 biliona, ʻoi aku ka haʻahaʻa ma mua o ko Apple akā mahalo mau i kāna pono ponoʻī.

Nīnau: ʻO ka nui o ka mākeke wale nō ke ana o ka nui o kahi hui?

A: ʻAʻole, ʻo ka nui o ka mākeke he hoʻokahi metric i hoʻohana ʻia e hoʻoholo i ka nui o kahi hui. ʻO nā kumu ʻē aʻe, e like me ka loaʻa kālā, ka loaʻa kālā, a me nā waiwai, ke pāʻani pū kekahi i ka loiloi ʻana i ka nui a me ka mana o kahi hui.

Nīnau: Ke loli nei ka nui o ka mākeke?

A: ʻAe, hiki ke loli ka nui o ka mākeke i kēlā me kēia lā ma muli o nā kumu like ʻole, me nā kumukūʻai kumukūʻai, ka manaʻo o nā mea hoʻopukapuka, a me nā kūlana mākeke.

Nīnau: Hiki ke hoʻololi ka nui o ka mākeke o kahi hui i ka manawa?

A: ʻOiaʻiʻo. Hiki ke loli nui ka nui o ka mākeke o nā ʻoihana i ka manawa ma muli o nā kumu e like me ka hana ʻoihana, nā ʻano ʻoihana, a me nā kūlana waiwai.

i ka hopena, ʻoiai ʻo Apple lāua ʻo Walmart he mau hui nui loa, paʻa ʻo Apple i kēia manawa i ke poʻo inoa o ka ʻoihana nui ma ke ʻano o ka mākeke mākeke. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻo ka hoʻonui ʻana i ka mākeke kahi ʻāpana o ka nui a me ka mana o kahi hui. Ua haʻalele ʻo Apple a me Walmart i kahi hōʻailona indelible ma kā lākou ʻoihana ponoʻī a hoʻomau i ka hoʻolālā ʻana i ka ʻoihana ʻoihana ma kā lākou mau ala kūʻokoʻa.