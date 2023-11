ʻOi aku ka haʻahaʻa o Aldi ma mua o Walmart?

I ka honua o ke kūʻai ʻana, ʻo ka loaʻa ʻana o nā makana maikaʻi loa a me ka mālama kālā he mea nui ia no nā mea kūʻai aku. ʻElua mau mea pāʻani nui ma ka ʻoihana, ʻo Aldi a me Walmart, ua loaʻa i ka kaulana no kā lākou kumukūʻai kūpono. Akā ʻo wai ka mea hāʻawi i ka bang maikaʻi loa no kāu kālā? E luʻu kākou i ka hoʻohālikelike a ʻike.

Ke Kaua o na Kupaa

ʻO Aldi, kahi hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai Kelemania, ke hana nei i nā nalu ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa me kāna ala ʻole a me nā kumukūʻai haʻahaʻa. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻike ʻia ʻo Walmart, ka mea kūʻai nui, no kāna ʻano nui o nā huahana a me nā kumukūʻai hoʻokūkū. Loaʻa i nā hale kūʻai ʻelua kā lākou mea kūʻai aku kūpaʻa, akā i ka wā e pili ana i ke kumukūʻai, ʻo wai ka mea i puka mai ma luna?

Hoʻohālikelike i nā kumukūʻai

Ma kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e Consumer Reports, ua ʻike ʻia ʻo Aldi e hāʻawi mau i nā kumukūʻai haʻahaʻa i hoʻohālikelike ʻia me Walmart. Ua hoʻohālikelike ka haʻawina i kahi hīnaʻi o 20 mau mea kūʻai maʻamau, me ka waiū, nā hua manu, ka berena, a me nā huahana hou. ʻO ka huina o Aldi ma kahi o 15% ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o Walmart. Eia nō naʻe, pono e hoʻomaopopo he ʻokoʻa paha nā kumukūʻai ma muli o ka wahi a me nā huahana kikoʻī.

Ka maikaʻi ma ka helu

ʻOiai ʻo Aldi ka mea i loaʻa i ke ʻano o ka hiki ke loaʻa, hāʻawi pinepine ʻo Walmart i kahi koho ākea o nā hōʻailona a me nā huahana. He mea maikaʻi loa kēia no nā mea kūʻai aku me nā pono meaʻai a makemake paha. Eia hou, hiki i nā hale kūʻai nui o Walmart ke hāʻawi i kahi ʻike kūʻai kūʻai hoʻokahi ʻoi aku ka maʻalahi no nā mea kūʻai aku makemake i nā ʻano like ʻole a me ka maʻalahi ma mua o ka mālama kālā.

Nīnau: He aha ke kaula kūʻai kūʻai kūʻai?

A: ʻO ke kaula kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai he ʻano hale kūʻai e kālele ana i ka hāʻawi ʻana i nā huahana ma nā kumu kūʻai haʻahaʻa i hoʻohālikelike ʻia me nā hale kūʻai kuʻuna. Hoʻokō pinepine lākou i kēia ma ka hōʻemi ʻana i nā kumukūʻai overhead a me ka kaupalena ʻana i ke koho huahana.

Nīnau: Pehea e mālama ai ʻo Aldi i kāna mau kumukūʻai haʻahaʻa?

A: Mālama ʻo Aldi i kāna mau kumu kūʻai haʻahaʻa ma o ka hoʻohana ʻana i nā hoʻolālā mālama kumu kūʻai like ʻole, e like me ka nui o ka hale kūʻai i kaupalena ʻia, kahi koho liʻiliʻi o nā huahana, a me ka nānā ʻana i nā brand lepili pilikino.

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa nā huahana āpau aʻu e pono ai ma Aldi?

A: ʻOiai hāʻawi ʻo Aldi i nā ʻano huahana like ʻole, ʻoi aku ka palena o kā lākou koho ʻana i nā hale kūʻai nui e like me Walmart. Pono e nānā inā lawe ʻo Aldi i nā mea kikoʻī ma mua o ka huakaʻi.

I ka hopena, ʻoiai ke hāʻawi nei ʻo Aldi a me Walmart i nā kumukūʻai hoʻokūkū, ʻo Aldi ka mea maʻamau ke koho ʻoi aku ka haʻahaʻa. Eia nō naʻe, he mea nui e noʻonoʻo i nā mea e like me nā ʻano huahana a me nā makemake pilikino i ke koho ʻana i kahi e kūʻai ai. ʻO ka hope, ʻo ka koho maikaʻi loa e pili ana i nā pono a me nā mea nui.