iQOO 12: ʻO ke kelepona mua o India me Snapdragon 8 Gen 3 Chipset

ʻO ka iQOO 12 i manaʻo nui ʻia e hoʻomākaukau ana no kāna hoʻomaka ʻana ma India ma Dekemaba 12. Ma ke ʻano he mea pani i ka iQOO 11, ua hoʻonohonoho ʻia kēia kelepona e hoʻololi i ka mākeke India ma ke ʻano he mea mua e hōʻike i ka mana Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset.

Me kāna hoʻolaha hou ʻana ma Kina, ua hopu mua ka iQOO 12 i ka manaʻo o ka poʻe ʻenehana. Ke hāʻawi nei ke kelepona i nā kiʻi koʻikoʻi ma kahi hoʻonā hoihoi o 6.78 × 1,260 pixels. Ke hoʻokiʻekiʻe nei i ka wikiwiki 2,800Hz refresh rate a me ke kākoʻo HDR144+, hiki i nā mea hoʻohana ke manaʻo i kahi ʻike ʻike i hoʻonui ʻia.

ʻO ka hoʻonohonoho kamera ma ka iQOO 12 ʻaʻohe mea pōkole. Me ka pahupaʻikiʻi nui 50-megapixel, kahi lens telephoto 64-megapixel me ka mana 100x digital zoom, a me ka lens ultra-wide-angle 50-megapixel, hiki i nā mea hoʻohana ke hopu i kēlā me kēia kikoʻī paʻakikī me ka pololei. Hoʻohui ʻia, ua lako ke kelepona me kahi kāmeʻa mua 16-megapixel no nā selfies kupaianaha a me nā kelepona wikiō.

ʻO ke akamai o ka mālama ʻana, hāʻawi ka iQOO 12 i kahi kikowaena 1TB o ka waiho ʻana, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e mālama i kā lākou ʻikepili āpau me ka ʻole o nā kaohi. ʻO nā koho hoʻohui a me nā mea ʻike e pili ana me ka hiʻohiʻona kiʻekiʻe iQOO 12 Pro, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻohana maʻalahi a me ka maʻalahi. Hōʻike pū ke kelepona i kahi sensor fingerprint i loko o ka hōʻike a kākoʻo i ka wehe maka no ka palekana hou.

No ka hoʻokō ʻana i nā koi o nā mea hoʻohana hou, ua lako ka iQOO 12 me kahi pākaukau 5,000mAh ikaika. He aha hou aʻe, kākoʻo ia i ka hoʻopiʻi wikiwiki 120W, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻopaʻa i ke kelepona i ka manawa pōkole.

Ma ke ʻano o ke kumukūʻai, hāʻawi ka iQOO 12 i nā hoʻonohonoho like ʻole. ʻO ke kumu hoʻohālike, me 12GB RAM a me 256GB waihona, hoʻomaka ma ke kumu kūʻai o CNY 3,999 (ma kahi o Rs. 45,000). ʻO ka 16GB RAM + 512GB o ka waihona waihona i kūʻai ʻia ma CNY 4,299 (ma kahi o Rs. 50,000), a ʻo ka mea ʻokoʻa hoʻopaʻa 16GB RAM + 1TB ma kahi o CNY 4,699 (ma kahi o Rs. 53,000). E loaʻa ke kelepona no nā kauoha mua ma Kina, me ke kūʻai aku e hoʻomaka ana mai Nowemapa 14.

E hoʻomākaukau e like me ka iQOO 12 series i hoʻonohonoho ʻia e komo nui i ka mākeke India ma Dekemaba 12. E mākaukau e ʻike i ka mana a me ka hana hou o ka chipset Snapdragon 8 Gen 3 ma India no ka manawa mua.

Nīnau: He aha ka chipset e hana ai ka iQOO 12?

A: ʻO ka iQOO 12 ke kelepona mua loa ma India e hōʻike i ka Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset.

Q: He aha ke kumu kūʻai o ka iQOO 12?

A: Hoʻomaka ke kumu kūʻai no ka iQOO 12 mai CNY 3,999 (ma kahi o Rs. 45,000) no ke kumu kumu me 12GB RAM a me ka waiho ʻana o 256GB.

Nīnau: Ke kākoʻo nei ka iQOO 12 i ka hoʻopiʻi wikiwiki?

A: ʻAe, kākoʻo ka iQOO 12 i ka hoʻopiʻi wikiwiki 120W.

Q: I ka manawa hea e hoʻokuʻu ʻia ai ka iQOO 12 ma India?

A: Ua hoʻomaka ʻia ka iQOO 12 ma India i ka lā 12 Dekemaba.