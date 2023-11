ʻO Vivo iQOO 12 Pro vs Vivo X100 Pro: He Kūʻē o nā Flagships

Ke hoʻomau nei ke kaua no ke kūlana kiʻekiʻe ma lalo o ka laina vivo me ka hoʻokuʻu ʻana o ka iQOO 12 Pro a me Vivo X100 Pro. ʻO nā kelepona ʻelua nā hiʻohiʻona poʻokela mai kā lākou mau hōʻailona ponoʻī, e hōʻike ana i ka ʻenehana ʻokiʻoki a me nā hiʻohiʻona hoihoi. Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou i kahi hoʻohālikelike kikoʻī o kēia mau mea ʻelua ma nā ʻano like ʻole, me ka hoʻolālā, ka hōʻike, ka hana, nā mana kamera, ke ola pākaukau, a me ka waiwai holoʻokoʻa. I ka pau ʻana o kēia hoʻohālikelike, e ʻike maopopo ʻoe i ke ʻano o ka mea i kūpono i kāu pono.

Hoʻolālā: ʻO nā haʻuki iQOO 12 Pro he hoʻolālā nani a hou, e hōʻike ana i ka nani a me ka lōʻihi. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, mahalo ka Vivo X100 Pro me kāna ʻano kikoʻī a me ka maikaʻi o ke kūkulu ʻana.

Hōʻike: Hāʻawi ka iQOO 12 Pro i kahi hōʻike AMOLED 6.78-inch me ka hoʻonā Quad HD + o 1440 x 3200 pixels, e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona ʻoi aku ka ʻoi. Hoʻokokoke ka Vivo X100 Pro me kāna hōʻike AMOLED 6.78-inch a me kahi hoʻonā piha HD + o 1260 x 2800 pixels, e hāʻawi ana i nā kala momona a me kahi ʻike nānā immersive.

Hana: Hoʻolako ʻia me ka Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset, ʻo ka iQOO 12 Pro kahi hale mana hana, i hoʻopaʻa ʻia no nā noi multitasking a koi. Hōʻike ka Vivo X100 Pro i ka MediaTek Dimensity 9300 chipset, e hāʻawi ana i ka hana ikaika no ka hana maʻalahi ma nā hana like ʻole.

Kāmeʻa: Hāʻawi ka iQOO 12 Pro i kahi hoʻonohonoho pahupaʻi triple, me kahi mea ʻike nui 50 MP, kahi sensor lua 64 MP, a me kahi mea ʻike 50 MP ʻē aʻe. Hāʻawi kēia hoʻonohonoho i ka versatility i ke kiʻi a hana maikaʻi loa i nā kūlana kukui like ʻole. Hōʻike ka Vivo X100 Pro i kahi hoʻonohonoho kiʻi kiʻi triple 50 MP me kahi sensor koʻikoʻi i ʻike ʻia no kāna mau kukui haʻahaʻa haʻahaʻa, e mālama ana i nā mea paʻi kiʻi ʻoihana a me nā kiʻi maʻamau.

Pākuʻi: Me ka 5100 mAh pākaukau a me ka hoʻouka wikiwiki ʻana ma 120W, ʻo ka iQOO 12 Pro e hōʻoiaʻiʻo i nā manawa hoʻopiʻi wikiwiki a me ke ola pākaukau lōʻihi. Hele mai ka Vivo X100 Pro me kahi pākaukau ʻoi aku ka nui, ʻo 5260 mAh a i ʻole 5400 mAh, a kākoʻo i ka hoʻopiʻi wikiwiki ʻana ma 100W, e hāʻawi ana i kahi kihi e pili ana i ke ola pākaukau.

Kumukūʻai: ʻOiai ʻokoʻa paha nā kumukūʻai pololei e pili ana i ka ʻāina a me ka mea kūʻai aku, ua hoʻonohonoho ʻia nā kelepona ʻelua i ka ʻāpana premium o ka mākeke. Hāʻawi ka iQOO 12 Pro i kahi koho kūpono loa, e hoʻomaka ana ma kahi o € 650 a i ʻole $ 750 ma ka honua holoʻokoʻa, aʻo ka Vivo X100 Pro e hoʻomaka ma ke kumukūʻai like akā ma Kina.

I ka hopena, ʻo ka iQOO 12 Pro a me Vivo X100 Pro he mau kelepona kūʻokoʻa, loaʻa kēlā me kēia i kona ikaika kūʻokoʻa. ʻIke ʻia ka iQOO 12 Pro i ka maikaʻi hōʻike a me ka hoʻopiʻi wikiwiki ʻana, ʻoiai ke kū nei ka Vivo X100 Pro me kāna pākaukau ʻoi aku ka nui a me ka hoʻokō ʻana i ka kamera. ʻO ka hope loa, e hilinaʻi ka koho ma waena o nā mea ʻelua i nā mea nui a me nā makemake o ka mea hoʻohana.