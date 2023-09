E hoʻokuʻu ʻo Apple i ka iPhone 15 me nā hoʻonui a me nā kumukūʻai hoʻonui

Ua hoʻomaka ʻo Apple e hoʻolauna i kāna kelepona hou, ka iPhone 15, i ka Pōʻalua. Manaʻo ka poʻe loiloi e hele mai ana ke kumu hoʻohālike hou me nā hoʻonui like ʻole akā ua hoʻonui ʻia nā kumukūʻai no kekahi mau mana. Ma kahi o ka iPhone 15, manaʻo ʻia ʻo Apple e wehe i nā mana hou o ka Apple Watch a me nā AirPods.

Wahi a nā hōʻike, e hōʻike ka iPhone 15 i kahi kāmela i hoʻomaikaʻi ʻia a me kahi port charging USB-C. ʻOiai e mau ana nā kumukūʻai o ka iPhone 15 a me iPhone 15 Plus maʻamau, ʻo nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe, ka iPhone 15 Pro a me iPhone 15 Pro Max, ke manaʻo ʻia e ʻike i ka piʻi nui o ke kumukūʻai. Hiki i ka iPhone 15 Pro ke ʻike i ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai a hiki i $ 100, e lawe ana i kāna kumukūʻai a pau i $ 1,099, aʻo ka iPhone 15 Pro Max e ʻike i kahi lele a hiki i $ 200, a hiki i ke kumukūʻai o $ 1,299.

E hāʻawi nā ʻano kumu kūʻai o ka iPhone 15 i ka hoʻonui ʻia ʻana o ka mālama ʻana, ka lōʻihi o ke ola pākaukau, ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili, a me nā kiʻi titanium. Manaʻo ʻo Apple e alakaʻi i nā mea kūʻai aku i kēia mau koho ʻoi aku ka maikaʻi. E holo pū ana nā hiʻohiʻona Pro ma ka ʻōnaehana chipset A17 Bionic hou.

ʻO nā mana āpau o ka iPhone 15 e loaʻa i kahi port charging USB-C, e hāʻawi ana i ka maʻalahi no nā mea kūʻai aku makemake i nā mea hoʻohana ʻole ʻo Apple. ʻO kekahi hiʻohiʻona hou ʻo ka Dynamic Island, kahi ʻāpana ma ka piko o ka hōʻike e hāʻawi i nā mākaʻikaʻi a i ʻole nā ​​​​hōʻano holomua.

Ua ʻōlelo ʻo CEO o Apple, ʻo Tim Cook, ua lilo ka iPhone i ʻāpana koʻikoʻi o ke ola o nā kānaka, no ka mea, mālama ʻo ia i nā ʻike koʻikoʻi e like me ka ʻikepili olakino a me ka waihona kālā a hoʻohana ʻia no nā uku. ʻOiai ʻo kēia, ua alo ʻo Apple i kahi hāʻule lōʻihi o ke kūʻai aku ʻana o iPhone, e like me ka mea i ʻike ʻia ma ka hōʻike kālā loaʻa kahi i hāʻule ai ka loaʻa kālā iPhone ma 2.4% i hoʻohālikelike ʻia i ka manawa like o ka makahiki i hala.

E hoʻolaha ʻia ka iPhone 15 i ka Pōʻalua ma 1 pm ET a hiki ke ʻike ʻia ma ka pūnaewele ma ka pūnaewele Apple. Manaʻo ʻia ka iPhone hou e kūʻai aku ma kahi o Kepakemapa 22.

Sources:

– Bloomberg

– Nūhou ABC