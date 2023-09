Hoʻolaha ʻo Apple i ke kumu kūʻai a me ka loaʻa o iPhone 15

Ua hōʻike ʻo Apple i ke kumukūʻai a me ka loaʻa o kāna mau hiʻohiʻona iPhone 15 hou. E hoʻomaka ka iPhone 15 Pro Max ma $1,199 ma US me 256GB o ka waiho ʻana, aʻo ka iPhone 15 Pro liʻiliʻi e hoʻomaka ma $999 me 128GB o ka waiho ʻana. ʻAʻole e loaʻa hou ka hoʻonohonoho 128GB no ka iPhone 14 Pro Max no ke kūʻai.

E loaʻa nā hiʻohiʻona iPhone 15 hou no ke kauoha e hoʻomaka ana i ka Pōʻalima, Kepakemapa 15, a e hoʻomaka i ka Pōʻalima, Kepakemapa 22 ma luna o 40 mau ʻāina a me nā wahi.

Ma kahi o ka ʻike kumukūʻai a me ka loaʻa, aia nā lono e hiki ke piʻi ka iPhone 15 Pro i ka 10 pakeneka ʻoi aku ka māmā ma mua o ka iPhone 14 Pro ma muli o kahi midframe hou i hana ʻia mai ka Grade 5 titanium. Ua loaʻa iā MacRumors nā ana kūpono o nā hiʻohiʻona iPhone 15.

Hoʻolālā ʻia ka hanana a Apple no ka Poalua, Kepakemapa 12, ma 10 am Pacific Time. E hoʻolaha ʻia ka hanana ma YouTube a ma ka pūnaewele o Apple. ʻO nā mea aloha o nā kelepona liʻiliʻi e hōʻeha paha, e like me nā lono e hōʻike ana e hoʻopau ʻia ka iPhone Mini ma hope o kāna holo ʻekolu makahiki.

Hoʻomaʻamaʻa ʻia nā limahana hale kūʻai Apple e haʻi aku i nā mea kūʻai aku e pili ana i ka hoʻololi ʻana i nā mea hoʻoili USB-C no ka iPhone 15 series. E makaʻala ʻia nā mea kūʻai aku ʻaʻole kūpono nā kelepona hoʻouka uila me nā mea hou.

Me ka hoʻolaha ʻana o ke kumukūʻai a me ka loaʻa, hiki i nā mea pā Apple ke hoʻomākaukau e kauoha i kā lākou iPhone 15 mau hiʻohiʻona hou a ʻike i nā hiʻohiʻona hou a me nā hoʻomaikaʻi i hāʻawi ʻia e nā poʻokela poʻokela o Apple.

Nā wehewehena:

- iPhone 15: ʻO ka polokalamu kelepona hou i hoʻokuʻu ʻia e Apple.

- iPhone 15 Pro Max: ʻO ka hiʻohiʻona nui a ʻoi aku ka holomua o ka iPhone 15 series.

- iPhone 15 Pro: ʻO ke kumu liʻiliʻi a ʻoi aku ka maikaʻi o ka iPhone 15 series.

- Papa 5 titanium: He ʻano o ka titanium alloy i ʻike ʻia no kona ikaika a me nā waiwai māmā.

Sources: Apple News, MacRumors