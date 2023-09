Hoʻokomo ʻo Apple i ka iPhone 15 Pro me ka A17 Pro Chip: ʻoi aku ka wikiwiki o ka hana a me ka hiki iā Raytracing

Ua wehe ʻo Apple i ka hoʻohui hou loa i kāna laina iPhone, ka iPhone 15 Pro, e hōʻike ana i ka puʻupuʻu A17 Pro ikaika. Ua hana ʻia kēia puʻupuʻu Apple Silicon hou me ka hoʻohana ʻana i kahi kaʻina hana 3 nanometer ʻokiʻoki a haʻaheo i kahi transistors he 19 biliona. ʻAʻole hāʻawi wale ka chip A17 Pro i kahi hoʻonui 10% o ka hana no nā cores kiʻekiʻe akā hōʻike pū kekahi i kahi hoʻomaikaʻi 20% kupaianaha i ka hana GPU. Me kēia mau hoʻonui, ua hoʻonohonoho ʻia ka iPhone 15 Pro e mālama i kona kūlana ma ke ʻano he kelepona wikiwiki loa i ka mākeke.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi nui o ka chip A17 Pro ʻo kona hiki ke kākoʻo i ka raytracing wikiwiki ʻana o ka lako, kahi hiʻohiʻona i loaʻa mua i nā ʻoliʻoli pāʻani kiʻekiʻe a me nā PC. Me kēia ʻenehana, hiki i ka iPhone 15 Pro ke hāʻawi i ka hoʻomālamalama kukui maoli maoli i ka manawa maoli, e hana ana ʻo ia ke kelepona mua e hoʻokō i kēia pae o ka mana kiʻi.

Eia kekahi, ua hoʻolako ʻo Apple i ka chip A17 Pro me kahi mana USB-3, e hiki ai i ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili a hiki i 10 Gbps ma o ka iPhone 15 Pro's USB-C port. Hōʻike kēia i kahi hoʻomaikaʻi koʻikoʻi i hoʻohālikelike ʻia i nā wikiwiki USB-2 kahiko i kākoʻo ʻia e ke awa Lightning, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i kahi pilina wikiwiki a ʻoi aku ka maikaʻi no ka hoʻoili ʻana i nā faila a me nā ʻike multimedia.

E loaʻa ana ka iPhone 15 Pro, i hoʻohana ʻia e ka chip A17 Pro, no ke kauoha mua e hoʻomaka ana i kēia Pōʻalima, me ke kūʻai ʻana i loko o ka hale kūʻai e hoʻomaka ana i ka lā 22 Kepakemapa. hāʻawi i kahi ʻike mea hoʻohana like ʻole me kāna hana ʻokoʻa a me nā hiʻohiʻona oki.

