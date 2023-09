Hāʻawi ʻo Apple i nā hiʻohiʻona iPhone Made-in-India i ka lā hoʻolaha

Ua hana nui ʻo Apple i ka hoʻonui ʻana i kāna ʻoihana kaulahao lako ma waho o Kina ma ke kūʻai aku ʻana i nā hiʻohiʻona iPhone hou i hana ʻia ma India i ka lā hoʻomaka. ʻOiai ke hana nei ʻo Apple i nā iPhones ma India no kekahi manawa, ʻo nā papa hana hana maʻamau i hala ma hope o nā hale hui mua ma Kina. Eia nō naʻe, ua emi iki ka manawa ma waena o ka loaʻa ʻana o nā hiʻohiʻona iPhone i hana ʻia e India a me kā lākou hoʻolaha ʻana o Kepakemapa i nā makahiki. I ka makahiki i hala, ua loaʻa nā hiʻohiʻona Made-in-India iPhone 14 i ke kaulahao lako ma kahi o ʻeono a i ʻewalu mau pule ma hope o ko lākou hoʻomaka.

I kēia makahiki, hoʻomau ka ʻano e like me ka iPhone 15 ka manawa mua i loaʻa i kahi polokalamu Apple hou loa i hana ʻia ma India i ka lā mua o ke kūʻai aku. Ua hoʻomaka ka hana ʻana o nā ʻāpana iPhone 15 ma India i ka hoʻomaka ʻana o ʻAukake. Eia nō naʻe, pono e hoʻomaopopo ʻia ʻoiai ke hana nei nā hale hana ʻo India i ka iPhone 15 a me ka iPhone 15 Plus, ʻo ka hui ʻana o nā hiʻohiʻona iPhone 15 Pro a me iPhone 15 Pro Max e hilinaʻi mau nei ma Kina.

Eia nō naʻe, ʻo ka loaʻa ʻana o nā ʻāpana Made-in-India iPhone 15 i ka hoʻomaka ʻana he hana koʻikoʻi ia i nā hoʻolālā lōʻihi o Apple e hōʻemi i ka hilinaʻi ʻana ma Kina no ka hana ʻana. I kēia manawa, ʻo nā mea hoʻolako Apple ma India e pili ana ma kahi o 7% o ka huina o nā iPhones i hana ʻia ma ka honua holoʻokoʻa.

