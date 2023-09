Apple Event 2023: iPhone 15 Series a me Apple Watch Series 9 Launch

Ua hopu ʻo Apple Event 2023 i ka manaʻo o ka poʻe a puni ka honua, ʻoi aku ka poʻe aloha Apple a me ka poʻe makemake e kūʻai i kahi iPhone hou. I ka wā o kēia hanana, e hoʻolauna ʻo Apple i kāna mau iPhone 15 i manaʻo nui ʻia a me ka hōʻano hou o kāna Apple Watch, ka Series 9.

Wahi a nā hōʻike, e loaʻa ka iPhone 15 ma India ma hope koke o kona hoʻokuʻu honua. He haʻalele nui kēia mai nā hoʻolālā hoʻomaka mua, kahi i hoʻomaka ai ke kūʻai aku ʻana o iPhone ma India ma mua o ka hoʻokuʻu honua. ʻO Bloomberg, e haʻi ana i nā kumu hilinaʻi, ua hōʻike ʻia ka hui ʻana o ka iPhone 15 i India, e hiki ai i ka loaʻa koke o kēia kumu hoʻohālike ma ka ʻāina.

Eia nō naʻe, ʻaʻole maopopo inā loaʻa koke nā ʻano like ʻole, me ka iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, a me iPhone Pro Max, ma India. ʻO ka mōʻaukala, ua hoʻomaka mua nā ʻano ʻano Pro ma India ma hope iki, a ʻaʻole i hana ʻia kā lākou hui ma ka ʻāina.

E hoʻomaka ana ka Apple Event 2023 ma 10:30 PM Indian Standard Time. Hiki i nā mea nānā ke nānā i ka hanana ola ma ka pūnaewele official o Apple a me YouTube. E hoʻolaha ʻia ka hanana mai Apple Park, ke keʻena nui o ka hui. E hāʻawi pū mākou i nā mea hou ma kā mākou pūnaewele, e mālama iā ʻoe e pili ana i nā hiʻohiʻona hou a me nā hoʻolaha e pili ana i ka iPhone 15 a me nā huahana ʻē aʻe.

Nā kumu: Bloomberg