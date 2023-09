Hoʻokuʻu ʻo Apple i ka iPhone 15 a me Apple Watch Series 9 ma Wonderlust Event

Ua hoʻolaha hou ʻo Apple i kāna kelepona iPhone 15 i manaʻo nui ʻia ma ka hanana Wonderlust. Me ka iPhone 15, ua hoʻolauna pū ʻo Apple i ka Apple Watch Series 9 ma ka hanana like.

Ua hoʻolālā hou ʻia ka Apple Watch Series 9, e hōʻike ana i ka chip S9 hou, ʻo ia ka wikiwiki maʻamau silicon ma kekahi Apple Watch a hiki i kēia lā. Hoʻohui ʻia, kaena ʻo ia i kahi ʻenekini neural hou, e hoʻonui ana i ka hiki ke hana o ka wati. ʻAe kēia i ka wati e hana i nā hana e like me Siri kauoha offline, e hoʻomaikaʻi hou i ka ʻike mea hoʻohana.

ʻO ka iPhone 15, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hoʻohiki e lilo i mea hoʻololi pāʻani i ka ʻoihana kelepona. ʻOiai ʻaʻole e hōʻike ʻia nā kikoʻī hou aʻe e pili ana i kāna mau hiʻohiʻona a me nā kikoʻī, ke kali nei ka poʻe hoihoi o Apple i kona hoʻokuʻu ʻana.

ʻO ka iPhone 15 a me Apple Watch Series 9 e hōʻailona ana i nā holomua koʻikoʻi i ka ʻenehana o Apple, e hōʻike ana i ka hoʻolaʻa ʻana o ka ʻoihana i ka hana hou a me ka pana ʻana i nā palena o ka mea hiki i ka honua ʻenehana.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻolaha ʻana o ka huahana hou a Apple ua hoʻoulu i ka hauʻoli a me ka manaʻo i waena o nā mea kūʻai. Hoʻonohonoho ʻia ka iPhone 15 a me Apple Watch Series 9 e hoʻololi i ka mākeke kelepona a me ka smartwatch, e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona ʻoki a me nā hoʻomaikaʻi e hoʻonui ai i nā ʻike o nā mea hoʻohana i kēlā me kēia lā.

Sources:

- Ka hanana Wonderlust, Apple

- Ka wehewehe ʻana o Apple Watch Series 9: ʻO ka ʻike hou loa o ka wati akamai o Apple, e hōʻike ana i kahi hoʻolālā i hoʻolālā hou ʻia, hoʻomaikaʻi ʻia ka hana ʻana, a me nā hiʻohiʻona i hoʻonui ʻia.

- Ka wehewehe ʻana o iPhone 15: ʻO ka polokalamu kelepona hou a Apple, e hoʻohiki ana e hoʻopuka i nā hiʻohiʻona groundbreaking a me nā holomua i ka ʻoihana ʻenehana kelepona.