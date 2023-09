Ka Moolelo o ka Lanakila o Apple

Ua mākaukau ʻo Apple, ka ʻenehana nui, e wehe i kāna mau huahana hou loa i kāna hanana makahiki, "Wonderlist." ʻO ka hanana, i hoʻomaka i ka hola 10:30 pm IST i kēia lā, e hōʻike i ke ʻano o nā huahana me ka iPhone 15. Mai ka hoʻomaka ʻana o ka iPhone mua ma 2007, ua kūʻai aku ʻo Apple ma mua o 2.3 biliona iPhones ma ka honua holoʻokoʻa.

Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka kūleʻa o Apple i kāna mau huahana hou a me ke kiʻi hōʻailona ikaika. Hāʻawi mau ka ʻoihana i ka ʻenehana ʻokiʻoki a me nā hoʻolālā hoʻohana i hoʻokipa i nā mea kūʻai aku a puni ka honua. Mai ka pānaʻi pānaʻi kipi o ka iPhone mua a i nā laptops MacBook maikaʻi a ikaika hoʻi, ua lilo ʻo Apple i mea mua i ka ʻoihana ʻenehana.

ʻO kekahi o nā kumu koʻikoʻi ma hope o ka kūleʻa o Apple ʻo ia ka nānā ʻana i ka hoʻokumu ʻana i kahi kaiaolaola o nā huahana a me nā lawelawe. ʻO ka hoʻohui ʻana ma waena o nā polokalamu Apple, e like me iPhones, iPads, a me Macs, hiki i nā mea hoʻohana ke hana maʻalahi a kaʻana like i ka ʻikepili ma nā kahua he nui. Ua hoʻokumu kēia kaiaolaola i ka manaʻo kūpaʻa ma waena o nā mea hoʻohana Apple, ka mea paʻakikī ke hoʻololi i nā hōʻailona ʻē aʻe.

Eia kekahi, he koʻikoʻi ko Apple i ka hoʻolālā a me ka nani. ʻIke ʻia nā huahana o ka hui no kā lākou hoʻolālā nani a me ka liʻiliʻi, e ʻoluʻolu i nā mea kūʻai aku e ʻimi nei i ka hana a me ke ʻano. ʻO ka nānā ʻana o Apple i nā kikoʻī a me ka hoʻokō ʻana i ka maikaʻi ua kōkua pū i kona kūleʻa, no ka mea, mahalo nā mea hoʻohana i ka lako a me nā lako polokalamu kiʻekiʻe e hele mai me nā huahana Apple.

Ma waho aʻe o kāna mau lako lako, ua hana ʻo Apple i kahi kaiaola ikaika o nā lawelawe, me ka App Store, iCloud, a me Apple Music. Hoʻopiha kēia mau lawelawe i nā huahana lako o ka hui, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i kahi ʻike maʻalahi a hoʻohui ʻia. ʻO ka App Store, ʻo ia hoʻi, he mea nui i ka holomua o Apple, no ka mea, hāʻawi ia i kahi waihona waihona nui o nā noi e hoʻomaikaʻi i ka hana a me ka versatility o nā polokalamu Apple.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka kūleʻa o Apple i kāna mau huahana hou, kaiaola kaiaola ʻole, ka nānā ʻana i ka hoʻolālā a me ka nani, a me ke kūpaʻa i ka maikaʻi. Ke hoʻomau nei ka ʻenehana nui i ka pana ʻana i nā palena a hoʻolauna i nā huahana hou, e hoʻomau paha ia i kona kūlana ma ke ʻano he alakaʻi alakaʻi i ka ʻoihana.

Heluhelu hou aku:

[Wehewehe]

- iPhone: He ʻano o nā kelepona i hoʻolālā ʻia a kūʻai ʻia e Apple Inc.

- MacBook: He laina o nā kamepiula kamepiula Macintosh na Apple Inc.

- App Store: He mākeke pūnaewele no nā polokalamu kelepona, hoʻomohala a mālama ʻia e Apple Inc.

- iCloud: ʻO kahi mālama kapuaʻi a me ka lawelawe ʻikepili kapua i hāʻawi ʻia e Apple Inc.

- Apple Music: He mele a me ka lawelawe wikiō wikiō i hoʻomohala ʻia e Apple Inc.