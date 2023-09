ʻO ka iPhone 15 Pro: Hoʻokomo i kahi mea māmā

ʻO ka iPhone 15 Pro i manaʻo nui ʻia e hoʻololi i ka honua ʻenehana me kāna mau hiʻohiʻona hou. ʻO kekahi o nā holomua koʻikoʻi ka hoʻohana ʻana i ka titanium Grade 5 no ka midframe, ka hopena i kahi mea ʻoi aku ka māmā. Wahi a Bloomberg's Mark Gurman, ʻo ka iPhone 15 Pro e manaʻo ʻia e piʻi i ka 10 pakeneka ʻoi aku ka māmā ma mua o kona mua, ʻo ka iPhone 14 Pro.

Ua loaʻa iā MacRumors ka ʻike kūʻokoʻa e pili ana i ka nui o ka iPhone 15 Pro akā ʻo ka iPhone 15 a me ka iPhone 15 Pro Max. Hōʻike kēia mau kikoʻī i nā loli nui a Apple i mālama ai no kāna mau mea hoʻohana.

Ma ka hoʻokomo ʻana i ka titanium Grade 5 i ka midframe, manaʻo ʻo Apple e hōʻemi i ke kaumaha holoʻokoʻa o ka hāmeʻa, e hoʻonui i ka ʻike mea hoʻohana me ka ʻole o ka hoʻopaʻapaʻa ʻana. ʻO ka papa 5 titanium kahi mea ikaika kiʻekiʻe a māmā hoʻi i hoʻohana pinepine ʻia i nā ʻoihana aerospace a me nā ʻoihana olakino. ʻO kona hoʻokomo ʻana i ka iPhone 15 Pro he hōʻike ia i ka hoʻokō ʻana o Apple i ka pana ʻana i nā palena o ka ʻenehana.

ʻAʻole wale nā ​​mea hoʻohana e ʻike i kahi mea māmā, akā hiki iā lākou ke manaʻo i kahi hoʻolālā nani a hou. Hāʻawi ka hoʻohana ʻana i ka titanium Grade 5 i ka iPhone 15 Pro i kahi hiʻohiʻona a me ka manaʻo. He mea kaulana ia no kona ikaika, pale ʻana i ka corrosion, a me ka hoʻopiʻi aesthetic kū hoʻokahi.

ʻO ka hoʻomaka ʻana o ka iPhone 15 Pro e hōʻailona i kahi mea nui i ka ʻimi ʻana o Apple i ka maikaʻi. Ma ka hoʻohana ʻana i ka titanium Grade 5, hoʻomau ka hui i ka wehewehe hou ʻana i ka mea hiki i ka ʻoihana kelepona. Hiki i nā mea hoʻohana ke nānā i mua i kahi mea hana ʻaʻole wale e hāʻawi i ka ʻenehana ʻokiʻoki akā hauʻoli pū kekahi me kāna hoʻolālā māmā a nani.

Sources:

– ʻO Mark Gurman o Bloomberg

- MacRumors

Nānā: Ua hoʻoponopono hou ʻia ka ʻatikala kumu kumu a me kāna mau kiʻi i ʻatikala hou.