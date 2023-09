ʻO ka TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche: He Hui Kūʻokoʻa

ʻO ka hui pū ʻana ma waena o TAG Heuer a me Porsche ka mea i hoʻokumu i ka wati TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche hou. Hoʻokumu ʻia kēia wati chronograph ma ka hoʻolālā "pahu aniani" a TAG Heuer a loaʻa iā ia kahi pahu 42mm a 14.9mm me kahi aniani sapphire domed e hiki ai ke heluhelu maʻalahi i kēlā me kēia kihi. Loaʻa ka wati i ke gula 18k rose me ka dial beige a i ʻole ke kila me kahi dial kala, ʻo ia mau mea he rhodium-plated hola a me nā lima minuke.

ʻO ka mea i hoʻokaʻawale i kēia wati ʻo kāna neʻe kūʻokoʻa TH20-08. Hoʻoikaika ka neʻe ʻana i ka lima chronograph, e holo wikiwiki ana e like me ka wikiwiki o ke kaʻa. Ke hoʻomaka ʻia ka chronograph, uhi koke ka lima i ka hapakolu o ke kelepona i 9.1 kekona. Eia nō naʻe, ke hoʻomau nei ʻo ia i ka pōʻai i ke kelepona, e lohi mālie a hiki i luna a hoʻomaka hou me ka wikiwiki wikiwiki. Hāʻawi kēia hiʻohiʻona i kahi hiʻohiʻona hiʻona a hoihoi.

Ua hoʻonui ʻo TAG Heuer i kāna laina Carreras "pahu aniani" me nā hiʻohiʻona like ʻole e hoʻokō i nā makemake like ʻole. Hoʻohui ka Carrera Chronosprint x Porsche i kahi koho hoihoi no ka poʻe ʻoliʻoli a me ka poʻe pā o ka hōʻailona kaʻa kaʻa. ʻO ka neʻe kūʻokoʻa o ka wati a me ka hui pū ʻana me Porsche e lilo ia i mea kū i ka mākeke.

Ua kūʻai ʻia ka TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche ma 9,000 CHF no ke kila kila a me 23,000 CHF no ka mana gula rose. ʻO kēia hui pū ʻana he hōʻike ia i ka noʻonoʻo a me ka hana hou a TAG Heuer a me Porsche i lawe mai i ka papaʻaina.

