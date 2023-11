Intel Core i5-13600KF: ʻO ka pāʻani CPU pāʻani hope loa no ka Pōʻalima ʻeleʻele

Ke ʻimi nei e hoʻonui i kāu hoʻonohonoho pāʻani? ʻAe, laki ʻoe no ka mea ʻo Intel Core i5-13600KF, kekahi o nā CPU maikaʻi loa no ka pāʻani ʻana, aia i kēia manawa ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa. Kūʻai ʻia ma $250 wale nō ma Amazon, he ʻaihue kēia kuʻikahi no kēlā me kēia mea pāʻani ma kahi kālā.

Hoʻokahi mea e hoʻomanaʻo ai ʻaʻole hele mai ka Core i5-13600KF me nā kiʻi hoʻohui. Eia naʻe, ʻaʻole ia he mea hopohopo no nā mea pāʻani makemake i kahi kāleka kiʻi i hoʻolaʻa ʻia, no ka mea, hāʻawi ia i ka hana ʻoi aku ka maikaʻi. Inā ʻoe e pāʻani ana i nā poʻo inoa AAA hou loa a i ʻole ka luʻu ʻana i nā kaua Multiplayer ikaika, e hāʻawi kēia CPU i kahi ʻike pāʻani maʻalahi.

I kā mākou hoʻāʻo nui ʻana, ua ʻike mākou aia ka Core i5-13600KF me kāna hoa hou, ʻo ka Core i5-14600KF. ʻO ia ke kumu ʻaʻole pono e hoʻolilo i ke kālā hou ma ka chip hou loa ke loaʻa iā ʻoe ka hana like no kahi hapa o ke kumukūʻai. Ua hōʻike kā mākou loiloi i ka 13th Gen chip i hāʻawi i nā helu kiʻekiʻe i ka 1080p a me 1440p hoʻonā.

Hōʻike ka Core i5-13600KF i nā 6 P-cores me ka uaki kumu o 3.5 GHz (a hiki i ka 5.1 GHz hoʻonui) a me 8 E-cores me ka uaki kumu o 2.6 GHz (a hiki i ka 3.9 GHz hoʻonui), e hāʻawi ana i ka huina o 20 mau kaula. . Kākoʻo ka chip i nā alahele 16 o PCIe 5.0 a me kahi ala hou no PCIe 4.0.

Inā ʻoe e hoʻolālā e hoʻohui i ka 13600KF me kahi motherboard, e hōʻoia i loaʻa kahi kumu LGA 1700 no ka hoʻohālikelike.

No ka poʻe overclocker ma waho, loaʻa iā mākou ka nūhou maikaʻi. Ma ka hoʻohana ʻana i kahi chipset overclockable a me nā hoʻonohonoho BIOS tweaking, ua hōʻike ʻia ka Core i5-13600KF e hoʻohālikelike i ka hana o ka Ryzen 7 5800X3D a hiki i kahi kokoke i ka kiʻekiʻe kiʻekiʻe Core i9-13900K.

Mai poina i kēia hana kupaianaha no ka Intel Core i5-13600KF. ʻO kā mākou loiloi piha e hōʻoia i kāna "hana alakaʻi papa ma kāna kumu kūʻai," a i kēia manawa hiki iā ʻoe ke ʻike iā ʻoe iho ma ke kumu kūʻai ʻole.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. Hiki i ka Intel Core i5-13600KF ke mālama i ka pāʻani me ka ʻole o nā kiʻi paʻi?

ʻAe, ʻo ka Core i5-13600KF kahi koho maikaʻi loa no ka pāʻani ʻana no ka mea ua hoʻolālā ʻia e hana maʻalahi me nā kāleka kiʻi hoʻolaʻa, e hāʻawi ana i ka hana pāʻani maikaʻi loa.

2. Pehea e hoʻohālikelike ai ka Core i5-13600KF me ka Core i5-14600KF hou?

Ua hōʻike ʻia kā mākou hoʻāʻo ʻana e hana like ana ka Core i5-13600KF me ka Core i5-14600KF hou, e hana ana i kahi koho kumu kūʻai me ka ʻole o ka hoʻokō ʻana.

3. He aha ke kumu e koi ai ka Core i5-13600KF no ka hoʻohālikelike ʻana i ka motherboard?

Pono ka Core i5-13600KF i kahi kumu LGA 1700 no ka hoʻohālikelike kūpono me nā motherboards.

4. Hiki i ka Core i5-13600KF ke overclocked?

ʻAe, hiki i ka Core i5-13600KF ke overclocked e hoʻokō i nā pae hana like e like me ka Ryzen 7 5800X3D a hiki i kahi kokoke i ka Core i9-13900K kiʻekiʻe ma o ka hoʻohana ʻana i kahi chipset overclockable a me ka hoʻoponopono ʻana i nā hoʻonohonoho BIOS.

5. ʻO ke kumukūʻai $250 no ka Core i5-13600KF he hāʻawi manawa palena ʻole?

Manaʻo mākou e nānā i ke kumu kūʻai hou loa a me ka loaʻa ʻana ma Amazon e hōʻoia ʻaʻole ʻoe e poina i nā kuʻikahi a i ʻole nā ​​hoʻolaha no ka Core i5-13600KF.