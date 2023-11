Insta360 Ace Cameras: He hanauna hou o nā kāmeka hana

Ua hoʻokuʻu hou ʻo Insta360 i kāna laina kiʻi kiʻi kiʻi hou loa, ʻo ka Ace series, e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona hoihoi no nā vloggers a me nā mea hoihoi like. ʻO kēia mau kiʻi paʻi kiʻi, i hoʻoulu ʻia e ka moʻo GoPro Hero kaulana, hele mai me kahi pale pale kūʻokoʻa e maʻalahi ai ka hoʻopili ʻana i nā kiʻi a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā vlog ma mua o ka wā ma mua. Loaʻa ka pūʻulu Ace i ʻelua mau hiʻohiʻona: ʻo ke kāmela Ace maʻamau e hoʻomaka ana ma $379.99 a me ka mana poʻokela Ace Pro no $449.99, i hoʻolako ʻia me Leica optics a me ka hana haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa.

Hāʻawi ka kāmeʻa Ace maʻamau i kahi mea ʻike kiʻi 1/2-inihi, hiki iā ia ke hoʻopaʻa i ka 6K kiʻekiʻe kiʻekiʻe ma 30 mau kiʻi i kēlā me kēia kekona. Hiki i nā hiʻohiʻona ʻelua ke pana i nā kiʻi kiʻi 4K kupaianaha i ka wikiwiki o 120 mau kiʻi i kēlā me kēia kekona a hopu i nā kiʻi 48MP kupaianaha. Me nā ʻāpana AI ʻelima-nanometer hou o nā kāmeʻa Ace, hoʻonui nā hiʻohiʻona e like me PureVideo i ka hana haʻahaʻa haʻahaʻa ma o ka hōʻole ʻana i nā kiʻi i ka manawa maoli, e loaʻa ana nā wikiō maʻemaʻe.

ʻO ka mea i hoʻokaʻawale i nā kāmela Ace ʻo kā lākou pale flippy hou. ʻAʻole like me nā pale liʻiliʻi ma mua o nā kāmela hana ʻē aʻe, hoʻolauna ka Ace series i kahi pānaʻi hope hope 2.4-inch nui hiki ke hoʻohuli ʻia no ka ʻike maikaʻi ʻana i ka wā e hoʻopaʻa ai. ʻAʻole kōkua wale kēia hiʻohiʻona me ka hoʻopili pololei ʻana akā pane pū nō hoʻi i nā hana lima, e ʻae ana i ka hoʻopaʻa lima lima ʻole a hana maikaʻi ia no ka hopu ʻana i nā hana hula TikTok.

Eia kekahi, hāʻawi nā kāmeʻa Ace i nā hiʻohiʻona kūpono e hoʻonui ai i ka ʻike mea hoʻohana. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomaha i nā hoʻopaʻa wikiō me ka ʻole o ka haki ʻana i ke kiʻi, hoʻopau i nā hoʻopaʻa hoʻopaʻa hoʻopaʻa ʻana me hoʻokahi pihi pihi, a hoʻololi i nā ʻano hiʻohiʻona ma hope o ka hoʻopaʻa ʻana no ka maʻalahi o ka hoʻoponopono wikiō. Mālama ka AI i nā hiʻohiʻona kōkua e mālama i ka manawa ma ka ʻike ʻana a me ka ʻoki ʻana i nā kiʻi hana mai nā wikiō wikiō nui, a ʻo ka hiʻohiʻona AI Warp e hana i nā hopena maʻamau e pili ana i nā koi.

ʻO nā koho hoʻohui o nā kāmeʻa Ace he mea hoihoi like. Hiki iā lākou ke hoʻopili maʻalahi me nā polokalamu Apple Watches a me Garmin, e hiki ai ke uhi ʻia nā ʻikepili GPS e like me ke kiʻekiʻe a me ka wikiwiki i nā wikiō wikiō. He mea pono loa kēia hiʻohiʻona no ka poʻe ʻoliʻoli o waho e makemake e kākau i kā lākou huakaʻi me ka ʻikepili pololei a mālama i ke kāmela mai ko lākou mau lima.

Me kahi hoʻolālā wai ʻole, kūpono nā kāmeʻa Ace no ka hopu ʻana i nā manawa i lalo o ka wai, me ka hiki ke hoʻoheheʻe a hiki i 33 kapuaʻi me ka ʻole o nā mea hou aku. No nā hana koʻikoʻi ma lalo o ka wai, hiki i ka mea hoʻohana ke luʻu a hiki i 196 kapuaʻi. Hāʻawi ʻia nā ʻoniʻoni kūloko o nā kāmela i ka manawa hoʻopaʻa o 100 mau minuke ma 4K30 me Active HDR a hiki ke hoʻopaʻa wikiwiki ʻia i 80% i loko o 22 mau minuke me kahi mea lawe mana.

Ua ʻike ʻia ʻo Insta360 no kāna mau kāmeʻa 360-degree hou e like me ka X3 a me ka One RS. Eia nō naʻe, me ka pūʻulu Ace, ke hana nei ka hui i kahi ala hou ma o ka hoʻolālā ʻana i nā mea hoʻohana hou aʻe i nā kiʻi kiʻi kiʻi ʻoi aku ka maikaʻi e hoʻokō i ka lehulehu ākea.

NPP

1. He aha ke kumu kūʻai no nā kāmeʻa Insta360 Ace?

Ua kūʻai ʻia nā kāmela Insta360 Ace ma $379.99 no ke kumu hoʻohālike maʻamau a me $449.99 no ka mana Ace Pro.

2. Hiki i nā kāmela Ace ke hoʻopaʻa i nā wikiō kiʻekiʻe?

ʻAe, hiki i ke kāmela Ace maʻamau a me ka mana Ace Pro ke pana i nā wikiō 4K. Kākoʻo ke kāmeʻa Ace i ka hoʻonā 6K ma 30 mau kiʻi i kēlā me kēia kekona, aʻo ka Ace Pro hiki ke piʻi i 8K ma 24 mau kiʻi i kekona.

3. He aha nā hiʻohiʻona o nā kāmeʻa Ace?

ʻO nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o nā kāmeʻa Ace ʻo ia ka pale flip no ka vlogging maʻalahi, nā hoʻonui wikiō i hoʻoikaika ʻia e AI, nā mana o ka lima, a me ka pili ʻana me nā polokalamu Apple Watches a me Garmin no ka uhi ʻana o ka ʻikepili GPS.

4. ʻAʻole wai wai nā kāmeʻa Ace?

ʻAe, loaʻa i nā kāmeʻa Ace kahi hoʻolālā wai e hiki ai iā lākou ke hoʻopaʻa ʻia a hiki i 33 kapuaʻi ma lalo o ka wai. Me kahi mea kōkua Dive Case, hiki iā lākou ke kū i ka hohonu a hiki i 196 kapuaʻi.

5. Ma hea e hiki ai iaʻu ke kūʻai aku i nā kiʻi paʻi kiʻi Insta360 Ace?

Loaʻa nā kāmeʻa Insta360 Ace no ke kūʻai ʻana ma ka pūnaewele Insta360 mana (insta360.com) a me Amazon.