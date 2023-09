CAD Drafting: Hoʻololi i ka hoʻolālā a me ka ʻenekinia

I kēia ao wikiwiki a me ka ʻenehana, ua hoʻololi ʻia ka hoʻolālā a me ka ʻenekinia. ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi e alakaʻi nei i kēia hoʻololi ʻana ʻo Computer-Aided Design (CAD) drafting. Me ka hoʻokomoʻana i ka polokalamu CAD, ua lilo ka hana lima kuʻuna ma ka pepa i mea o ka wā i hala. Ua hoʻololi ʻo CAD i ke ʻano o kā mākou noʻonoʻo, hoʻolālā, a lawe i nā manaʻo i ke ola. Ke ʻimi nei kēia ʻatikala i nā pono a me nā noi o ka hoʻolālā CAD.

Ua puka mua ka hoʻolālā CAD i nā makahiki i hala aku nei i ka wā i hoʻohana ʻia ai nā ʻōnaehana kamepiula no nā kumu hoʻolālā. I ka hoʻomaka ʻana, ua hiki i nā ʻōnaehana CAD ke hana i nā mea hoʻolālā maʻalahi i nā ʻano ʻelua-dimensional a me nā hoʻolālā. Eia nō naʻe, me nā holomua ʻenehana, ua hoʻomohala ʻia ka polokalamu CAD e kākoʻo i ka hoʻohālike ʻekolu-dimensional, ka hoʻolālā parametric, a me ka hoʻohui pū ʻana o nā simulation i loko o ke kaʻina hana hoʻolālā. I ka hala ʻana o ka manawa, ua ʻoi aku ka ikaika o ka polokalamu CAD, me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā mana kiʻi a me nā mea hoʻohana i hoʻonui ʻia, e hiki ai i nā pae ʻike ʻole o ka pololei a me ke kūʻokoʻa hana.

ʻO ka hoʻokomo ʻana i ka hoʻolālā CAD i ka hoʻolālā a me ka ʻenekinia ua hoʻomaka i kahi au hou o ka hana hou a me ka pono. Ke hoʻonui nei nā ʻoihana i nā lawelawe hoʻolālā CAD i nā poʻe loea kūikawā e hoʻomaikaʻi i kā lākou hana hoʻolālā. ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi koʻikoʻi o ka hoʻolālā CAD me ka pololei a me ka pololei. Hāʻawi ka polokalamu CAD i nā mea hoʻolālā me ka pololei ʻole i ka hana ʻana i nā hiʻohiʻona paʻakikī a me nā kaha kiʻi, e hōʻemi ana i ka pono no ka hana hou a me nā hoʻoponopono.

ʻO kekahi pōmaikaʻi ʻo ia ka maikaʻi a me ka wikiwiki i hiki ke hana a hoʻololi ʻia nā hoʻolālā. Hoʻoponopono ʻo CAD i ke kaʻina hana hoʻolālā, hiki i nā mea hoʻolālā ke hoʻokolohua me nā manaʻo like ʻole, hana i nā loli ma ka hele ʻana, a e ʻimi i nā ʻano hoʻolālā like ʻole me ka hoʻomaka ʻole ʻana mai ka ʻōpala. ʻO kēia ka hoʻonui ʻana i ka pono e unuhi i ka hoʻopau ʻana o ka papahana a me ka wikiwiki o ka manawa-i-makeke.

Eia kekahi, hāʻawi ʻo CAD i ka hiki ke maʻalahi a me ka hiki ke hoʻololi ʻia i kaupalena ʻia ma mua o ka hoʻolālā lima. Hiki ke hoʻololi i kēia manawa me ka ʻole o nā kaohi o ka holoi ʻana a me ka unuhi hou ʻana. Me ka hoʻohālike parametric, hoʻololi i kahi hiʻohiʻona hoʻolālā e hoʻopou koke i nā mea pili, e hōʻoia ana i ka paʻa o ka papahana. Hāʻawi kēia maʻalahi i nā mea hoʻolālā e hoʻomaʻemaʻe i kā lākou mau manaʻo a hoʻololi i nā koi e ulu ana.

ʻO ka hiʻohiʻona a me nā hiʻohiʻona kamaʻilio o CAD he mea nui hoʻi. Hiki i ka polokalamu CAD ke hana i nā hiʻohiʻona kikoʻī, ʻekolu-dimensional o nā hoʻolālā, e kōkua ana i nā mea hoʻolālā e hoʻomaopopo maikaʻi i ke ʻano o kahi hoʻolālā e nānā a hana i ka honua maoli. Hoʻonui kēia mau hiʻohiʻona i ka kamaʻilio ʻana ma waena o nā mea hoʻolālā, nā mea kūʻai aku, a me nā mea kuleana, e hōʻemi ana i ka hoʻomaopopo ʻole ʻana a me ka hōʻoia ʻana i nā mea a pau ma ka ʻaoʻao like.

Eia kekahi, hoʻolaha ka polokalamu CAD i ka hui pū ʻana a me ka hana like ʻana ma o ka wāwahi ʻana i nā pale ʻāina. Hiki iā ia ke hana like i ka manawa maoli ma waena o nā lālā o ka hui, me ka nānā ʻole i ko lākou wahi. Hiki i nā mea hoʻolālā ke hana i ka papahana like i ka manawa like, kaʻana like i nā ʻike a hana i nā mea hou i ka manawa maoli. Hoʻoulu kēia ʻano hui like i ka noʻonoʻo, paipai i ka hoʻololi ʻike, a wikiwiki hoʻi i ka hoʻoholo ʻana.

Lawe pū ʻo CAD i ka mālama kālā a me ka pono waiwai. ʻOiai he mea koʻikoʻi ka hoʻokomo mua ʻana i ka polokalamu CAD a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana, ʻoi aku ka nui o nā pōmaikaʻi lōʻihi ma mua o nā kumukūʻai. Hoʻemi ʻo CAD i ka hoʻopau waiwai ma o nā simulation virtual, e hōʻemi ana i ka pono o nā prototypes kino. Hoʻohui hou, ʻike ʻo CAD i nā hemahema o ka hoʻolālā ʻana i ka wā mua o ke kaʻina hana, e mālama ana i nā kumuwaiwai e hoʻopau ʻia i ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia i ka wā o ka hoʻomohala ʻana.

ʻO nā noi o CAD he ākea a ākea ma nā ʻoihana like ʻole. Hoʻohana nā mea kālai kiʻi i ka CAD no ka unuhi ʻana i nā manaʻo noʻonoʻo i loko o nā kiʻi paʻi kiʻi, hoʻomaʻamaʻa i nā kaʻina hana kūpono. I ka hana, CAD streamlines ka hana o prototypes a optimizes manufacturing techniques. Hoʻohana ka ʻoihana kaʻa i ka CAD e hoʻolālā i nā ʻāpana paʻakikī a hoʻohālikelike i ka hana kaʻa. Ke hilinaʻi nei nā mea ʻenehana Aerospace i ka CAD e hana i nā mokulele, nā satelite, a me nā kaʻa ʻimi ākea, e hōʻoia ana i ka palekana a me ka pololei i nā kūlana koʻikoʻi. Hoʻomaʻamaʻa pū ka polokalamu CAD i ka hoʻololi ʻana i ka ʻikepili ma o nā lawelawe hoʻololi CAD, e hōʻoia ana i ka hoʻohālikelike a me ka hoʻomau ʻana ma nā pae papahana like ʻole.

I ka hopena, ua lilo ka palapala CAD i mea koʻikoʻi i ka hoʻolālā ʻana a me ka ʻenekinia, e ulana pū ana i ka noʻonoʻo, ka pololei, a me ka laulima. Mai kona hoʻomaka haʻahaʻa a hiki i kona akamai ʻenehana i kēia manawa, ua hoʻololi ʻo CAD i ke ʻano o ke ola ʻana o nā manaʻo. Me ka CAD i ka mua, ua piha ka wā e hiki mai ana o ka hoʻolālā me nā mea hiki ʻole.

Sources:

- "Hoʻolālā kōkua kamepiula" - Wikipedia

- "Ka Evolution o CAD Software a me Computer-Aided Design" - Tech Explorist

- "CAD Software: ʻO ka piʻi ʻana o ka ʻenehana hoʻolālā i ka makahiki kikohoʻe" - The Fabricator