Hoʻokomo ʻo Apple i nā ʻāpana waihona iCloud+ hou: 6TB a me 12TB

Ua pīhoihoi ʻo Apple i kāna poʻe hālāwai me ka hoʻolaha ʻana o ʻelua mau tiers hou no kāna kau inoa mālama kapuaʻi, iCloud +. Kuhi nui ʻia i nā mea paʻi kiʻi a me nā mea hana kiʻiʻoniʻoni e koi ana i kahi mālama nui no kā lākou ʻike, e hoʻopaʻa ʻia kēia mau hoʻolālā inoa inoa hou e huki i ka nānā. ʻO ka wehe ʻana i loaʻa i ka hekili nui mai ka lehulehu, e hōʻike ana i kahi koi ikaika no ka hoʻonui ʻana i ka hiki ke mālama.

Ma lalo o ke kumu kūʻai o kēia manawa, hāʻawi ʻo iCloud + i nā mea kākau inoa 50GB no $0.99 i kēlā me kēia mahina, 200GB no $2.99 ​​i kēlā me kēia mahina, a me 2TB no $9.99 i kēlā me kēia mahina. Me ka hoʻomaka ʻana o nā hoʻolālā 6TB a me 12TB, hiki i nā mea hoʻohana ke mālama i nā ʻikepili nui loa. ʻOiai ʻaʻole pono ka mea kūʻai aku i ka mālama nui ʻana, ʻo nā mea paʻi kiʻi a me nā mea hana kiʻiʻoniʻoni e hoʻohana ana i nā hiʻohiʻona iPhone 15 hou loa me nā mana kāmela i hoʻonui ʻia e ʻike nui i kēia mau hoʻolālā.

ʻOiai ʻaʻole i hōʻike ʻo Apple i ke kumukūʻai kūpono no nā tiers mālama hou, hiki iā mākou ke hana i kahi kuhi hoʻonaʻauao e pili ana i nā kumukūʻai i loaʻa. ʻAʻole paha e ʻoi aku ke kumukūʻai o ka 6TB ma mua o $30 i kēlā me kēia mahina, aʻo ka 12TB tier e pili ana ma kahi o $60 i kēlā me kēia mahina. I ka hoʻohālikelike ʻana, kūʻai ʻia nā hoʻolālā mālama a Google no 5TB a me 10TB o ka ʻikepili ma $24.99 a me $49.99 i kēlā me kēia mahina, e hōʻike ana i nā kumukūʻai like.

Ma waho aʻe o ka hoʻonui ʻana i ka nui o ka mālama ʻana, e hoʻomau nā mea kākau inoa iCloud+ i nā hiʻohiʻona pilikino e kū nei, me ka Hūnā i kaʻu leka uila a me ka Private Relay. Hoʻolālā kēia mau hiʻohiʻona e pale i ka ʻikepili mea hoʻohana a hōʻoia i kahi ʻike mākaʻikaʻi palekana. Me ka hāʻawi ʻana o iCloud + i ka hoʻonui ʻia a me ka pilikino i hoʻonui ʻia, hoʻomau ʻo Apple i ka hāʻawi ʻana i kahi lawelawe mālama kapuaʻi piha a hilinaʻi i kāna mau mea hoʻohana.

Source:

– ʻO ka tweet a Marques Brownlee: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930