ʻO ka HP Laptop 17z: He hale mana hoʻolimalima kālā no ka hoʻohana ʻana i kēlā me kēia lā

He mea kupaianaha loa nā makana HP Black Friday i kēia makahiki, a kū hoʻokahi makana i waena o nā mea ʻē aʻe. ʻO ka HP Laptop 17z, i kūʻai mua ʻia ma $500, loaʻa i kēia manawa no $270 wale nō, mahalo i kahi uku hoʻemi $230. Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi pona hou no ka hana a i ʻole ke kula, ʻaʻole e poina kēia hana. Eia naʻe, me ka piʻi nui ʻana o ke koi, pono e hana wikiwiki ma mua o ka pau ʻana o nā waihona.

ʻOiai ʻaʻole kūpono ka HP Laptop 17z no nā hana pōloli mana e like me ka holo ʻana i nā pāʻani PC kiʻekiʻe a i ʻole ka hoʻoponopono wikiō, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana o kēlā me kēia lā. Hoʻolako ʻia me kahi kaʻina hana AMD Athlon Gold 7220U, AMD Radeon Graphics, a me 8GB o RAM, ʻoi aku kēia pona ma mua o ka hiki ke lawelawe i ka noiʻi pūnaewele, ka hale hōʻikeʻike, a me nā hana maʻalahi a maʻalahi. Ua hui pū ʻia me Windows 11 Home, e hāʻawi ana i kahi ʻōnaehana hana maʻamau a me ka mea hoʻohana, a hāʻawi i kahi SSD 128GB lokomaikaʻi no ka mālama wikiwiki a me ka multitasking pono.

Eia nō naʻe, ʻo ka hiʻohiʻona kūʻokoʻa maoli o ka HP Laptop 17z ʻo kāna hōʻike 17.3-ʻīniha kupaianaha me ka hoʻonā HD +. ʻAʻole loa ʻoe e ʻike i kahi kamepiula me kahi pale ākea me ke kumu kūʻai kūpono. Inā ʻoe e hana ana i nā papahana koʻikoʻi, nā hōʻike streaming, a i ʻole ke komo ʻana i nā kelepona wikiō a me nā hālāwai pūnaewele, e hoʻonui ka hōʻike nui i kāu ʻike holoʻokoʻa. ʻO ka pahupaʻikiʻi HP True Vision 720p HD i kūkulu ʻia a me nā microphones kikohoʻe ʻelua-array i hoʻohui ʻia e hōʻoia hou i ka kamaʻilio maʻalahi a maopopo.

Ke kūʻai ʻia nei ka HP Laptop 17z i kahi $270 kupaianaha no ke kūʻai ʻana i kēia makahiki ʻeleʻele Pōʻalima. Me ka mālama ʻana o $230, hāʻawi ia i kahi koho koʻikoʻi no ka poʻe e ʻimi nei i kahi kamepiula pili kālā akā hilinaʻi. I mea e pale aku ai i ka hōʻino ʻia, ʻoi aku ka maikaʻi e hoʻopaʻa i kāu kūʻai me ka ʻole o ka kali.

NPP:

Nīnau: He aha nā hana i kūpono i ka HP Laptop 17z?

A: He kūpono ka HP Laptop 17z no ka hana o kēlā me kēia lā a i ʻole nā ​​​​hana kula e like me ka noiʻi pūnaewele a me ke kūkulu ʻana i ka hōʻike.

Nīnau: Hiki i ka HP Laptop 17z ke mālama i nā pāʻani PC kiʻekiʻe?

A: ʻAʻole, ʻaʻole i hoʻolālā ʻia ka HP Laptop 17z no nā hana koi e like me ka holo ʻana i nā pāʻani PC kiʻekiʻe.

Nīnau: He aha ka hiʻohiʻona kū o ka HP Laptop 17z?

A: ʻO ka hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka HP Laptop 17z ʻo kāna hōʻike 17.3-inch me ka hoʻonā HD +.

Nīnau: He aha ka mea me ka HP Laptop 17z?

A: Hele mai ka HP Laptop 17z me kahi papa hana AMD Athlon Gold 7220U, AMD Radeon Graphics, 8GB o RAM, Windows 11 Home, a me 128GB SSD.

Q: Pehea ka lōʻihi o ka hoʻemi ʻana o ka Pōʻalima ʻEleʻele?

A: ʻAʻole maopopo ka lōʻihi o ke kūʻai ʻana, no laila pono e hana koke i kāu kūʻai.