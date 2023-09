Hoʻonui ʻo Huawei i ka pahuhopu hoʻouna no ka Mate 60 Series Smartphone

Ua hoʻonui ʻo Huawei Technologies, kekahi o nā mea hana kelepona nui o Kina, i kāna pahuhopu hoʻouna no ka hapa ʻelua o kēia makahiki no kāna polokalamu kelepona ʻo Mate 60. Ke manaʻo nei ka ʻoihana e hoʻouna i 20% mau ʻāpana ʻē aʻe ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia, e like me kahi hōʻike mai ka Securities Times.

Hōʻike ka hōʻike e manaʻo ana ʻo Huawei e hoʻouna i ka liʻiliʻi o 40 miliona mau ʻāpana o kāna mau kelepona hou i 2023. Hōʻike kēia pahuhopu kiʻekiʻe i ka hilinaʻi o ka hui i ka noi no kāna moʻo Mate 60.

ʻO Huawei's Mate 60 ka hoʻohui hou loa i ka lineup smartphone poʻokela o ka hui. ʻIke ʻia kēia mau mea hana no kā lākou mau hiʻohiʻona ʻokiʻoki a me ka ʻenehana holomua. Manaʻo ʻia ʻo Mate 60 e hōʻike i ka manaʻo o Huawei i ka hana hou a hāʻawi i nā mea hoʻohana i kahi ʻike akamai akamai.

ʻAʻole i hāʻawi ʻo Huawei i kahi pane kūhelu i ka hōʻike a me kāna pahuhopu hoʻouna hou. Eia naʻe, ʻo kēia piʻi ʻana o ka pahuhopu e hōʻike ana i ka manaʻo o ka ʻoihana e pili ana i ka loaʻa ʻana o ka mākeke o kāna mau kelepona hou. ʻOiai ʻo ia kekahi o nā mea hana kelepona nui ma Kina, ʻo ka hoʻoholo a Huawei e hoʻokiʻekiʻe i ka pahu hoʻouna e hōʻike ana i kona manaʻo e mālama i kāna kūlana mākeke a hoʻokō i ka koi nui o ka mea kūʻai aku.

