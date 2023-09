ʻO ka HP Specter x360 (14-ef0046na) 2023: ʻO kahi kamepiula moe a Creative.

ʻO ka HP Specter x360 (14-ef0046na) ka hiʻohiʻona hou loa i ka laina Spectre x360, a ua hoʻolālā ʻia me ka noʻonoʻo. Kūʻai ʻia ma $1,399, loaʻa kēia pona i kahi chip Intel i7 a me kahi hōʻike OLED 13.5-inch i ʻoi aku ka ikaika a me ka paʻi. Hiki ke hoʻololi ʻia ka hāmeʻa i ke ʻano papa papa, i mea kūpono no nā mea pena kiʻi, nā mea hoʻolālā kiʻi, a me nā mea makemake i kahi pona loea.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Spectre x360 ʻo kāna hoʻolālā nani a nani. Me nā ʻaoʻao pōʻai maʻemaʻe a me nā leo gula nani, he ʻōlelo hoʻohālike kēia laptop a me kahi mīkini hana. Hele mai ia me kahi hihia Attaché ʻili faux, e hoʻohui ana i kāna hoʻopiʻi holoʻokoʻa. ʻO ke kaumaha wale nō kona kaumaha; ʻoi aku ma mua o ʻekolu paona, aia ma ka ʻaoʻao kaumaha a paʻakikī paha ke halihali.

He mea kupaianaha ka hōʻike ʻana o ka Spectre x360, me kahi pale OLED 13.5-inch e kaena ana i kahi hoʻonā o 3,000 x 2,000. ʻO nā waihoʻoluʻu he wiwoʻole,'ōniʻoniʻo, a me ka'ālohilohi, a he mea kupaianaha ka pika pika. Ma ke ʻano o ka uhi kala, hāʻawi ia i ka uhi gamut 100% a me ka uhi leo 170%, e hana ana ia i kahi koho maikaʻi loa no nā poʻe loea. He mea kupanaha hoʻi ka papa keyboard, me nā kī chiclet ʻeleʻele i hoʻomālamalama ʻia a loaʻa ka manaʻo maʻalahi. He ākea ka trackpad a ʻoluʻolu e hoʻohana.

I ka ʻōlelo o ka hana, ʻaʻole hoʻopōʻino ka Spectre x360. Ua lako me ka Intel Core i7 1255U chip, 16GB o RAM, a me 2TB o PCIe SSD waiho. I kā mākou hoʻāʻo ʻana, hoʻokō maikaʻi ʻia i nā hana hana hoʻokahi-core a me multi-core. Maikaʻi nō hoʻi ke ola pākaukau, e mau ana ma lalo o 9 mau hola i kā mākou hōʻike wikiō looped. Eia nō naʻe, hiki ke hoʻomaikaʻi ʻia ka hoʻopiʻi wikiwiki ʻana, no ka mea, hiki wale ia ma kahi o 30% charge i 30 mau minuke.

Hāʻawi ka Spectre x360 i kekahi mau hiʻohiʻona kaulana, e komo pū me ka stylus a me ka polokalamu HP Concepts. He māmā a pane ka stylus, kūpono no ka lawe memo a me ke kaha kiʻi. ʻO ka polokalamu HP Concepts he intuitive a maʻalahi hoʻi e hoʻohana, me kahi ākea o nā mea hana hana a me nā koho. Ma ke ʻano o ka hoʻohui ʻana, loaʻa i ka pona ke Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6E, a me Windows 11 Home. Eia naʻe, nele ia i nā awa HDMI, ʻo ia paha kahi drawback no kekahi mau mea hoʻohana.

Ma keʻano holoʻokoʻa, he koho maikaʻi loa ka HP Specter x360 (14-ef0046na) no nā mea hana i manaʻo nui i kahi hōʻike ikaika, hana ikaika, a me ka versatility. ʻOiai e hele mai ana me kahi hōʻailona kumu kūʻai nui, hoʻohālikelike maikaʻi ia i nā kamepiula kiʻekiʻe ʻē aʻe e like me Dell XPS a me MacBook. Inā ʻoe ma ka mākeke no kahi pona pona kiʻekiʻe e hiki ke mālama i kāu mau hana hana me ka maʻalahi, pono e noʻonoʻo ka Specter x360.

