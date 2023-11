Pehea ʻoe e wehewehe ai i ka hui Walmart?

ʻO Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, he inoa ʻohana i lilo i like me ka maʻalahi a me ka hiki. Hoʻokumu ʻia ma 1962 e Sam Walton, ua ulu ka hui e lilo i mea kūʻai nui loa ma ka honua, me kahi noho ma 27 mau ʻāina a ma luna o 11,000 mau hale kūʻai. ʻO ka mission a Walmart ka mālama ʻana i ke kālā o ka poʻe i hiki iā lākou ke ola maikaʻi aʻe, a ua hoʻokumu kēia ʻatikala i ka hana a me ka maikaʻi o ka hui.

ʻO ke kumu hoʻohālike pāʻoihana a me nā hana a Walmart

Hoʻohana ʻo Walmart i kahi ʻano ʻoihana haʻahaʻa haʻahaʻa, e hoʻohana ana i kona mana kūʻai nui e kūkākūkā i nā kumukūʻai haʻahaʻa mai nā mea hoʻolako a hāʻawi i kēlā mau waihona i nā mea kūʻai. Hāʻawi ka hui i kahi ākea o nā huahana, me nā mea kūʻai, nā mea uila, nā lole, a me nā mea hale, ma nā kumukūʻai hoʻokūkū. ʻIke ʻia nā hale kūʻai o Walmart no ko lākou nui nui, hāʻawi pinepine i kahi ʻike kūʻai kū hoʻokahi no nā mea kūʻai aku.

I nā makahiki i hala iho nei, ua hana pū ʻo Walmart i nā hoʻopukapuka koʻikoʻi i ka e-commerce, e hoʻonui ana i kona noho pūnaewele e hoʻokūkū me nā ʻoihana ʻoihana e like me Amazon. Hāʻawi ka hui i nā lawelawe pūnaewele like ʻole, me ka hāʻawi ʻana i nā hale kūʻai a me nā koho koho, e hoʻokō i nā pono e ulu nei o kāna mea kūʻai.

Ka hopena o Walmart i nā Kaiāulu

ʻO ka loaʻa ʻana o Walmart a me nā kumukūʻai kūpono i lilo ia i mea nui i nā kaiāulu he nui. Hoʻohana pinepine nā hale kūʻai o ka hui ma ke ʻano he heleuma no nā ʻoihana kūloko, hāʻawi i nā manawa hana a me ka huki ʻana i nā ʻoihana ʻē aʻe i ia wahi. Eia naʻe, ʻaʻole i pau ka hopena o Walmart me ka hoʻopaʻapaʻa ʻole. Hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻopaʻapaʻa e hiki i nā kumukūʻai haʻahaʻa o ka hui a me nā hoʻolālā hoʻonui ikaika ke hoʻopilikia i nā ʻoihana liʻiliʻi a alakaʻi i ka homogenization o nā ʻoihana kūloko.

Nīnau: He aha ka māhele mākeke o Walmart?

A: ʻO Walmart ka mea kūʻai kūʻai nui loa ma ka honua, me kahi māhele mākeke nui ma nā ʻāina like ʻole.

Nīnau: ʻEhia mau limahana iā Walmart?

A: I ka makahiki 2021, hoʻohana ʻo Walmart ma luna o 2.3 miliona mau hoa hana ma ka honua holoʻokoʻa.

Nīnau: Loaʻa iā Walmart kekahi mau hana hoʻomau?

A: ʻAe, ua hoʻohiki ʻo Walmart i ka hoʻomau ʻana, me nā pahuhopu e hoʻokō i ka ʻōpala ʻole a holo ma 100% ikehu hou.

Nīnau: He aha ka pilina o Walmart me kāna mau mea hoʻolako?

A: Mālama ʻo Walmart i nā pilina paʻa me kāna mau mea hoʻolako, e hoʻohana ana i kona mana kūʻai e kūkākūkā i nā kumukūʻai haʻahaʻa a hōʻoia i ka loaʻa ʻana o ka huahana.

I ka hopena, ʻo Walmart kahi mea kūʻai nui honua i ʻike ʻia no kāna kumu hoʻohālike haʻahaʻa haʻahaʻa, nā makana huahana nui, a me ka hoʻokō ʻana i ka mālama kālā o nā mea kūʻai aku. ʻOiai ua kū ka ʻoihana i ka hoʻohewa ʻana, ke hoʻomau nei ʻo ia i ka mana koʻikoʻi i ka ʻoihana kūʻai, hoʻokumu i nā kaiāulu a hāʻawi i nā koho kūpono no nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.