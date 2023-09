Pehea ka hoʻololi ʻana o VSaaS i nā lawelawe pūnaewele ma LAMEA

ʻO ka hopena hoʻololi o VSaaS ma nā lawelawe pūnaewele ma LAMEA

ʻO ka Video Surveillance as a Service (VSaaS), kahi ʻenehana hoʻomohala honua, ke hoʻololi nei i nā lawelawe pūnaewele ma Latin America, Middle East, a me Africa (LAMEA). Ke hoʻololi nei ka ʻenehana i ke ʻano o ka nānā ʻana o nā ʻoihana a me nā aupuni i kā lākou hana, me ka hāʻawi ʻana iā lākou i nā ʻike manawa maoli a me nā hiki ke hoʻopaʻa inoa kiʻekiʻe.

ʻO VSaaS, kahi lawelawe kapuaʻi, hiki i nā mea hoʻohana ke mālama mamao, hoʻihoʻi, a mālama i ka ʻikepili. Hoʻopau ia i ka pono o nā ʻōnaehana mālama maʻamau ma ka pūnaewele, e hōʻemi ana i ke kumukūʻai a me ka paʻakikī o ka hoʻokele ʻikepili. Ma LAMEA, kahi e hoʻomohala mau ai ka ʻoihana pūnaewele, hāʻawi ʻo VSaaS i kahi hopena kūpono a hiki ke hoʻonui ʻia no ka mālama ʻana i ka ʻikepili a me ka hoʻokele.

Ke ulu nei ka ʻenehana i ka ʻāina ma muli o kāna mau pono he nui. Hāʻawi ia i ka palekana i hoʻonui ʻia, ʻoiai ua mālama ʻia ka ʻikepili i ke ao a hiki ke kiʻi ʻia mai nā wahi a pau, i kēlā me kēia manawa. He mea maikaʻi loa kēia hiʻohiʻona no nā ʻoihana a me nā aupuni ma LAMEA, kahi e hopohopo nui ai ka palekana. Hāʻawi pū ʻo VSaaS i nā mana loiloi holomua, hiki i nā mea hoʻohana ke loaʻa nā ʻike mai kā lākou ʻikepili a hoʻoholo i nā hoʻoholo.

Ke alakaʻi ʻia nei ka hoʻokomo ʻana o VSaaS ma LAMEA e kekahi mau kumu. ʻO ka hoʻonui nui ʻana o nā lawelawe pūnaewele ma ka ʻāina he mea hoʻokele nui. I ka loaʻa ʻana o ka poʻe he nui i ka pūnaewele, ke ulu nei ka noi no nā lawelawe kapuaʻi. ʻO ka piʻi ʻana o ka pono no nā hoʻonā palekana holomua kekahi kumu. Me ka piʻi nui ʻana o ka hoʻoweliweli o ka cyber-attacks, ke ʻimi nei nā ʻoihana a me nā aupuni i nā ala palekana e mālama a mālama i kā lākou ʻikepili.

ʻO ka ulu ʻana o VSaaS ma LAMEA ke hoʻoulu ʻia nei e nā hana aupuni. Ke hoʻopukapuka nui nei nā aupuni o ka ʻāina i nā ʻōnaehana kikohoʻe, e hoʻokumu ana i kahi ʻano kūpono no ka ulu ʻana o nā lawelawe kapuaʻi. Ke hoʻokō nei lākou i nā kulekele e hāpai i ka lawe ʻana i ia mau lawelawe, e hoʻoikaika hou i kā lākou ulu.

Eia naʻe, ʻaʻohe pilikia o ka hoʻokomo ʻana o VSaaS ma LAMEA. ʻO ka nele o ka ʻike e pili ana i ka ʻenehana he mea nui ia. ʻAʻole ʻike ka nui o nā ʻoihana a me nā aupuni o ka ʻāina i nā pono o VSaaS, ke keʻakeʻa nei i kāna ʻae ʻia. ʻO ka nele o ka pilina pūnaewele hilinaʻi ma kekahi mau wahi o ka ʻāina he pilikia ʻē aʻe. ʻOiai ʻo kēia mau paʻakikī, ʻo ka wā e hiki mai ana o VSaaS ma LAMEA ke ʻano hoʻohiki.

Manaʻo ka ʻenehana e ʻike i ka ulu nui o ka ʻāina i nā makahiki e hiki mai ana. ʻO ka hoʻololi hou ʻana i nā kikohoʻe ma LAMEA e alakaʻi i ka hoʻokomo ʻana o VSaaS. ʻOiai ʻoi aku ka nui o nā ʻoihana a me nā aupuni i nā ʻenehana digital, ke manaʻo nei e piʻi ka koi no VSaaS.

I ka hopena, ke hoʻololi nei ʻo VSaaS i nā lawelawe pūnaewele ma LAMEA. Ke hoʻololi nei ka ʻenehana i ke ʻano o ka mālama ʻana a me ka mālama ʻana o nā ʻoihana a me nā aupuni i kā lākou ʻikepili, e hāʻawi ana iā lākou i ka palekana i hoʻonui ʻia a me ka hiki ke hoʻopaʻa ʻia. ʻOiai nā paʻakikī, manaʻo ʻia ka ulu ʻana o VSaaS ma ka ʻāina, e alakaʻi ʻia e ka piʻi nui ʻana o nā lawelawe pūnaewele, ka piʻi ʻana o ka pono no nā hoʻonā palekana holomua, a me nā hana aupuni. ʻO ka wā e hiki mai ana o VSaaS ma LAMEA he mea hoʻohiki, me ka ʻenehana i hoʻonohonoho ʻia e pāʻani i kahi hana koʻikoʻi i ka hoʻololi kikohoʻe o ka ʻāina.