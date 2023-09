ʻO nā pāʻani wikiō a me ka holomua o ka naʻauao artificial

Ua lilo nā pāʻani wikiō ma mua o kahi ʻano leʻaleʻa; ua ulu lākou i mea nui o kā mākou moʻomeheu. ʻAʻole wale lākou e hoʻokūkū iā Hollywood ma ke ʻano o ka nui o ka ʻoihana, akā loaʻa iā lākou ka mana e hoʻohuli i ke kaiāulu ma ke ʻano he mea hana kiʻi. Eia kekahi, hana pinepine nā pāʻani wikiō ma ke ʻano he milestones, e hōʻike ana i ka hoʻomohala ʻana o nā ʻenehana hou, me ka naʻauao artificial (AI) e pāʻani ana i kahi kūlana koʻikoʻi.

He huaʻōlelo mau ʻo AI i ka ʻoihana pāʻani, akā ʻo kāna mau holomua i nā makahiki i hala iho nei ua hoʻāla i kahi au hou o nā mea hiki. Me ka hoʻokomo ʻana o AI i ʻoi aku ka holomua i ka honua pāʻani, ʻo ka makahiki he ʻumi e hiki mai ana e paʻa i ka mana nui no ka ʻoihana.

Ma kēia ʻatikala, hoʻololi mākou i kā mākou manaʻo i nā ʻike AI hoihoi i haʻalele i nā mea pāʻani i ka pīhoihoi e ka naʻauao o kā lākou mea hoʻomohala. Mai nā honua sandbox e like me ke ola a hiki i nā ʻano NPC kipi, ke koi nei kēia mau pāʻani i nā palena o ka mea hiki i ka pāʻani hoʻokele AI.

ʻO kahi hiʻohiʻona koʻikoʻi ʻo "Red Dead Redemption 2" na Rockstar Games, ka mea e hoʻokomo i nā mea pāʻani i kahi kūlana Wild West pololei. Hōʻike ka pāʻani i nā kaukani o nā ʻelele autonomous, kēlā me kēia me kā lākou pono ponoʻī a me nā hana maʻamau i kēlā me kēia lā. ʻO ka nānā ʻana i nā kamaʻāina e launa pū me kekahi a me ka ʻike ʻana i ka naʻauao holoholona maoli e hoʻohui i ka hoʻomaʻamaʻa like ʻole o ka pāʻani.

ʻO kekahi pāʻani koʻikoʻi ʻo "FEAR" na Monolith, kahi mea pana mua i ʻike ʻia no kāna ʻenemi akamai ʻo AI. ʻOiai ua hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki 2005, hōʻike mau ka pāʻani i kekahi o nā AI kiʻekiʻe loa i hana ʻia. Hōʻike nā koa ʻenemi i nā ʻano ʻike ʻole a naʻauao, e like me ka hoʻopili ʻana i ka mea pāʻani a me ka hoʻohana pono ʻana i ke kaiapuni no ka uhi.

Ua hoʻolauna ʻo "Doom" i ka manaʻo kipi o ka hakakā ʻana i ka monster, kahi e huli ai nā monsters ʻeha i ko lākou mau hoa ola. ʻAʻole i hoʻohui wale kēia ʻano hana NPC i kahi mea hoʻolālā i ka pāʻani akā ua hōʻike pū ʻia i ka hiki ke hoʻopili ʻia i loko o ka honua pāʻani.

"Shadow of Mordor" na Monolith e kū nei no kāna ʻōnaehana AI holomua i kapa ʻia ʻo "Nemesys System." Ke nānā nei kēia ʻōnaehana i nā ʻano haʻi moʻolelo o ka pāʻani ma ka ʻae ʻana i nā mea ʻino i hana ʻole ʻia e ulu a hana i nā koho hoʻolālā e pili ana i ka huakaʻi o ka mea pāʻani. Hoʻohui kēia ʻano ʻokoʻa i ka hohonu a me ka ʻike ʻole i ka moʻolelo o ka pāʻani.

ʻO ka mea hope loa, ʻike ʻia nā pāʻani a FromSoftware, me ka "Dark Souls" a me "Bloodborne," no kā lākou ʻano ʻenemi paʻakikī a hoʻopili. Hōʻike kēia mau pāʻani i nā hakakā paʻakikī me nā ʻenemi i loaʻa nā hiʻohiʻona ʻike ʻole, e hana ana kēlā me kēia hālāwai i kahi hoʻāʻo o ke akamai a me ka hoʻololi.

Hōʻike kēia mau hiʻohiʻona i ka mana o AI i ka hana ʻana i nā ʻike pāʻani immersive a me ka ikaika. Ke hoʻomau nei ka holomua o ka ʻenehana AI i ka wā e hiki mai ana o ka ʻoihana pāʻani, e hāʻawi ana i nā manawa pau ʻole no nā mea hoʻomohala a me nā mea pāʻani.

