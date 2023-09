ʻO ka ʻike ʻana o Comet Nishimura: He hanana Lani Kakaʻikahi

By

ʻO Nishimura kahi comet ʻōmaʻomaʻo hou i ʻike ʻia e kaʻahele ana i ka Honua, e ʻike ʻia ana ia no ka manawa mua i loko o ʻehā mau kenekulia. Ua ʻike ʻia e ka mea kilo hōkū Kepani ʻo Hideo Nishimura ma ʻAukake 11, ua kapa ʻia ka comet ma hope ona. Ua kiʻi ʻo Nishimura i nā kiʻi o ka comet me ka hoʻohana ʻana i ka pahu kikohoʻe Canon a me nā lens telephoto, e ʻae ana i nā astronomers e aʻo i kēia kino lani hoihoi.

ʻO Comets nā koena o nā ʻōpala i waiho ʻia mai ka hoʻokumu ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar. ʻO ka maʻamau, noho mamao nā kometa mai ka lā a noho i ka hau, i hiki ʻole ke nānā aku. Eia naʻe, i kekahi manawa, e neʻe kokoke ana kahi kometa i ka lā. Ke hoʻoheheʻe ʻia ka wela o ka lā i nā mea hau, ua kaʻawale ka lepo a me ka lepo i loko o ke kometa, e hana ana i ka huelo o ke kometa, hiki ke ʻike ʻia mai ka Honua.

He mea koʻikoʻi ka ʻike ʻana o Nishimura i ka makahiki o nā telescopes automated. ʻO ka poʻe astronomers e like me Nishimura ke kū nei i ka paʻakikī i ka hana ʻana i nā mea hou ma muli o ka pono o nā ʻōnaehana automated. Akā naʻe, ua uku ʻia ko Nishimura hoʻomau a hoʻolaʻa ʻana i kona ʻike ʻana i ka comet ma mua o ka ʻike ʻana o nā ʻōnaehana ʻokoʻa i ka lewa.

Inā makemake ʻoe e nānā iā Comet Nishimura, ʻike ʻia ia mai ka ʻāpana ʻākau. No ka ʻike maka ʻana, e ala aʻe ma mua o ka puka ʻana o ka lā a nānā i ka ʻaoʻao hikina. ʻO ka manawa maikaʻi loa e ʻike ai i ke kometa ma ke kakahiaka Poalua kahi kokoke loa i ka Honua. Ma hope o ka lā 17 o Kepakemapa, kokoke loa ia i ka lā, a laila ʻike ʻia mai ka ʻaoʻao hema. E huli i ka constellation Leo a hoʻohana i ka binoculars a i ʻole ke telescope liʻiliʻi no ka ʻike maikaʻi.

Hāʻawi ʻo Comet Nishimura i kahi manawa kakaikahi no ka poʻe nānā i ka lani e ʻike i kahi hanana lani e kū wale ana i kēlā me kēia mau kenekulia. E hoʻohana i kēia ʻike kūʻokoʻa e nānā i ka nani a me ka pohihihi o kā mākou ao.

Sources:

– NPR

– NASA