Nā Kūʻai Mākaʻikaʻi Pāʻani Pōʻalima ʻEleʻele: E ʻimi ana i ka pāʻani kūpono loa no kāu mau pono

Ke hoʻokokoke mai nei ka manawa o ka Pōʻalima ʻEleʻele, ʻo ia ka manawa e hoʻomaka ai e ʻimi i nā makana nānā pāʻani maikaʻi loa. Inā he mea pāʻani maʻamau ʻoe a i ʻole he mea hoihoi, ʻaʻohe manawa maikaʻi e hoʻomaikaʻi i kāu nānā. Me nā haʻawina e hiki ana i nā haneli kālā, hiki iā ʻoe ke loaʻa i kahi monitor e kūpono i kāu kālā a me nā pono hana.

I ka wā e pili ana i nā monitor pāʻani, ʻo ka nui kahi mea e noʻonoʻo ai. Mai nā koho 24.5-inihi a hiki i ka 57-inch Samsung Odyssey Neo G9, hiki iā ʻoe ke loaʻa i kahi hōʻike e kūpono i kou wahi a me kou makemake. Akā ʻoi aku ka nui ma mua o ka nui. ʻO nā helu hōʻoluʻolu mai ka 120 Hz a i ka 500 Hz, nā papa pālahalaha a i ʻole curved panels, nā ʻenehana panel e like me IPS, VA, a me OLED, a me nā ʻōlelo hoʻoholo mai Full HD a Dual 4K hāʻawi i kahi ākea o nā koho.

No ke kōkua ʻana iā ʻoe e hoʻokele i ke kai o nā koho, eia kekahi mau mea e noʻonoʻo ai:

Nānā pane:

He kuleana koʻikoʻi ka hoʻonā ʻana o kahi mea nānā pāʻani i ka maikaʻi o ke kiʻi. ʻOiai ʻo 1080p (1920 x 1080) ka koho haʻahaʻa loa, ʻo 1440p (2560 x 1440) e hoʻopaʻa i ke kaulike kūpono ma waena o ke kumukūʻai a me ka maikaʻi o ke kiʻi. Inā ʻoe e ʻimi nei i nā kikoʻī hou aku, hāʻawi nā ʻōlelo hoʻonā 4K (3840 x 2160) i ka pae kiʻekiʻe o ka ʻike pono.

Hoʻohālikelike helu:

ʻO ka helu hoʻomaha kiʻekiʻe e hōʻoia i nā kiʻi maʻalahi, me ka 500 Hz ke kiʻekiʻe o nā mākaʻikaʻi pāʻani o kēia lā. Eia nō naʻe, no ka hapa nui o nā mea pāʻani, ʻoi aku ka nui o nā helu hōʻoluʻolu o 120, 144, a i ʻole 165 Hz, no ka mea, ua kaupalena pinepine ʻia kēia mau helu e ka hapa nui o nā kāleka kiʻi.

Nvidia G-Sync a i ʻole AMD FreeSync?

ʻO Nvidia G-Sync a me AMD FreeSync nā ʻenehana sync adaptive e hoʻomaikaʻi ai i ka pāʻani ma o ka hoʻopau ʻana i ka haʻihaʻi ʻana o ka pale a me ka haʻalulu. Hoʻopili wale ʻia ʻo G-Sync me nā kāleka kiʻi Nvidia, aʻo FreeSync e hana pū me nā kāleka kiʻi AMD. He mea pono e hoʻomaopopo i hiki i kekahi mau mākaʻikaʻi ke holo i ka G-Sync inā paha lākou i hōʻoia ʻia ʻo FreeSync, akā ʻokoʻa paha nā hopena ma muli o ka brand a me ke kumu hoʻohālike.

Nā koi kāleka kiʻi no nā hoʻonā kiʻekiʻe:

Inā makemake ʻoe i ka pāʻani 4K, nā koho o nā hanauna i hala e like me ka GeForce RTX 3080 a i ʻole Radeon RX 6900 XT he mau koho kūpono. Eia nō naʻe, no ka ʻike maikaʻi loa me nā helu kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā hoʻonohonoho maikaʻi, nā kāleka kiʻi kiʻi hae e like me ka GeForce RTX 4090 a me Radeon RX 7900 XTX ke ala e hele ai, ʻoiai ke pāʻani nei ma nā panela Dual 4K.

Nā ʻenehana Panel:

Hāʻawi nā hōʻike IPS i ka hoʻopiʻi kala maikaʻi a me ka nānā ʻana i nā kihi, ʻoiai ʻo ka nānā ʻana o VA i ʻoi aku ka maikaʻi i ka ratio like ʻole a me nā pae ʻeleʻele. Hāʻawi nā panela OLED i nā kala ʻoi loa, nā ʻeleʻele hohonu, a me nā manawa pane wikiwiki. Loaʻa i kēlā me kēia ʻenehana panel kona ikaika a kūpono i nā makemake pāʻani like ʻole.

Me kēia mau mea i ka noʻonoʻo, hiki iā ʻoe ke hoʻoholo i ka hoʻoholo i ka wā e ʻimi nei i nā makana pāʻani pāʻani maikaʻi loa i kēia Pōʻalima ʻeleʻele. Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi mākaʻikaʻi FHD wikiwiki, kahi hoʻonā QHD kūpono no nā kāleka kiʻi waena waena, kahi ʻike UWQHD immersive, a i ʻole kahi hōʻike kiʻekiʻe o ka laina Dual QHD, aia kahi pāʻani kūpono ma laila no ʻoe.

NPP:

Nīnau: Ua hoʻemi ʻia nā mea nānā pāʻani i ka Pōʻalima ʻeleʻele?

A: ʻAe, loaʻa pinepine nā mākaʻikaʻi pāʻani i nā uku nui i ka wā kūʻai ʻo Black Friday.

Nīnau: He aha ka mea nui e noʻonoʻo ai i ke koho ʻana i kahi nānā pāʻani?

A: ʻO ka hoʻonā pale ʻana ʻo ia ka mea koʻikoʻi nui e noʻonoʻo e pili ana i ka maikaʻi o ke kiʻi.

Nīnau: He aha ka helu hoʻomaha maikaʻi no nā mea nānā pāʻani?

A: ʻOiai ʻoi aku ka nui o ka hōʻoluʻolu e hāʻawi i nā kiʻi maʻalahi, ʻoi aku ka nui o ka 120, 144, a i ʻole 165 Hz no ka hapa nui o nā mea pāʻani.

Nīnau: He aha nā ʻokoʻa ma waena o Nvidia G-Sync a me AMD FreeSync?

A: Ua kūpono ʻo G-Sync me nā kāleka kiʻi Nvidia, aʻo FreeSync i hoʻolālā ʻia no nā kāleka kiʻi AMD.

Nīnau: Kākoʻo anei nā mea nānā pāʻani āpau i ka hoʻonā 4K?

A: ʻAʻole, ʻaʻole kākoʻo nā mea nānā pāʻani āpau i ka hoʻonā 4K. He mea nui e nānā i nā kikoʻī o kēlā me kēia mea nānā.

Nīnau: ʻO wai ka ʻenehana panel e hāʻawi i ka hana hou kala maikaʻi loa?

A: Hāʻawi nā panela OLED i nā kala ʻoi loa a pololei.

Nīnau: Ua ʻoi aku ke kumukūʻai o nā mea nānā pāʻani me nā hoʻonā kiʻekiʻe?

A: ʻO ka mea maʻamau, ʻoi aku ka maikaʻi o ka nānā ʻana me nā hoʻonā kiʻekiʻe, e like me 4K a i ʻole Dual 4K, ma mua o ka poʻe me nā hoʻonā haʻahaʻa.