Pehea e hoʻopau ai i ka Night Elf Heritage Quest Line ma World of Warcraft

Hāʻawi ka Night Elf Heritage quest line ma World of Warcraft i nā mea pāʻani i ka manawa e loaʻa ai kahi pūʻali koa kūikawā. Eia nō naʻe, hoʻokahi ʻimi nui, "Stepping into the Shadows," ua hoʻohaunaele a huhū i nā mea pāʻani. Eia ke alakaʻi i ka hoʻokō pono ʻana i kēia ʻimi a hoʻomau i ka laina ʻimi ʻimi ʻo Night Elf Heritage.

Ma ka "Stepping into the Shadows," pono nā mea pāʻani e hoʻopau i ʻeono Felflame Braziers a "ʻike i nā mea e hūnā ana i ka hohonu o Shadow Hold." ʻO ka pahuhopu nui o kēia ʻimi ʻana ʻo ia ke alakaʻi iā Maiev Shadowsong ma o Shadow Hold. He mea nui e hoʻomaopopo i ka hele mālie ʻana o Maiev, a pono nā mea pāʻani e noho ma kona ʻaoʻao i ka ʻimi holoʻokoʻa.

I ka wā o ke alakaʻi, pono nā mea pāʻani e noho i loko o ka dome polū e hoʻopuni ana iā Maiev. ʻO ka haʻalele ʻana i ka dome e hoʻopiʻi ai ʻo Maiev i ka mea pāʻani a kū no kekahi mau manawa a hoʻi mai. Inā haʻalele nā ​​mea pāʻani i ka dome no kahi manawa lōʻihi, pono lākou e haʻalele i ka ʻimi a hoʻomaka hou.

Ke hele nei nā mea pāʻani iā ​​Shadow Hold me Maiev, pono lākou e kinai i nā Felflame Braziers ʻōmaʻomaʻo āna i kuhikuhi ai ma ke ala. Ke hoʻopau ʻia nā brazier ʻeono a hiki i nā mea pāʻani i lalo o Shadow Hold, e loaʻa iā lākou ka hōʻaiʻē no ka hoʻopau ʻana i ka ʻimi.

He mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole hiki i nā mea pāʻani ke pepehi i ka Orc Warlock i kapa ʻia ʻo Cultist Nethus, aia ma lalo o Shadow Hold, ma mua o ka alakaʻi ʻana iā Maiev i lalo. Pono nā mea pāʻani e noho ma ka ʻaoʻao o Maiev a hiki i ka Cultist Nethus.

Inā kuhi hewa nā mea pāʻani iā ​​Cultist Nethus ma mua o ka hoʻopau ʻana i ka hoʻokele, pono lākou e haʻalele i ka ʻimi a hoʻomaka hou. Eia naʻe, i ka manawa i hoʻopau maikaʻi ʻia ai ka "Stepping into the Shadows", ʻo ke koena o ke kaulahao hulina ka nui o nā cinematics a me nā pahuhopu maʻalahi.

ʻO ka hoʻopau ʻana i ka laina ʻimi ʻimi ʻo Night Elf Heritage hiki ke lilo i mea paʻakikī, akā me kēia alakaʻi, e hiki i nā mea pāʻani ke hoʻokele ma o "Stepping into the Shadows" a hoʻomau i kā lākou huakaʻi e loaʻa i ka pōʻai ʻo Night Elf Heritage.

Puna: Dot Esports