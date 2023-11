Pehea ka koʻikoʻi o COVID i 2023?

Ke komo nei mākou i ka makahiki 2023, ke hoʻomau nei ka honua i ka hakakā me ka maʻi maʻi COVID-19. ʻOiai ua holomua ka holomua ʻana i ka hakakā ʻana i ka maʻi maʻi ma o nā hoʻolaha hoʻolaha a me nā hana olakino olakino, he mea koʻikoʻi ia e loiloi i ke koʻikoʻi o kēia manawa o COVID-19 a me kona hopena i ka lehulehu.

Ke kūlana o kēia manawa

Ma 2023, ʻokoʻa ka paʻakikī o COVID-19 ma nā wahi like ʻole a me nā ʻāina. Mahalo i nā ho'āʻo lapaʻau ākea, ua nui nā lāhui i hoʻokele i ka hoʻolaha ʻana o ka maʻi a hōʻemi nui i nā hale hoʻokipa a me nā make. Eia nō naʻe, ke kū nei kekahi mau wahi i nā pilikia, ʻoiai inā he haʻahaʻa ka nui o ka lāʻau lapaʻau a i ʻole e puka mai ana nā ʻano hou.

FAQs

Nīnau: He aha ka COVID-19?

A: ʻO COVID-19, pōkole no ka maʻi coronavirus 2019, he maʻi maʻi maʻi i hoʻokumu ʻia e ka maʻi maʻi ʻeha ʻeha ʻeha coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Hoʻolaha mua ʻia ma o nā kulu hanu i ka wā e ʻū ai ka mea maʻi, kihe, a kamaʻilio paha.

Nīnau: Pehea ke koʻikoʻi o COVID-19 i ka makahiki 2023?

A: ʻO ke koʻikoʻi o COVID-19 i ka makahiki 2023 he ʻokoʻa ia ma muli o nā kumu e like me ka nui o ka lāʻau lapaʻau, nā ana olakino olakino, a me ka puka ʻana mai o nā ʻano hou. Ma keʻano laulā, ua ʻike nā ʻāina me ka nui o ka nui o ka lāʻau lapaʻau i kahi hōʻemi nui o nā hihia koʻikoʻi, nā halemai, a me nā make.

Nīnau: He mea hopohopo paha nā ʻano hou?

A: ʻAe, he mea hopohopo nā ʻano hou o ka maʻi. Hiki i kēia mau ʻokoʻa ke hoʻololi a kūʻē paha i nā kano i loaʻa, e hoʻokau ana i nā luʻi i ka hoʻoikaika honua i ka pale ʻana i ka maʻi. Pono ka nānā mau ʻana a me ka noiʻi ʻana e noho ma mua o nā mea hoʻoweliweli.

Nīnau: Pono nā kiʻi booster?

A: Ke aʻo ʻia nei ka pono o nā pana hoʻoikaika a ʻokoʻa ma muli o nā kumu e like me ka makahiki, nā kūlana olakino i lalo, a me ka lōʻihi o ka pale ʻana i ke kano. Ke nānā pono nei nā luna olakino a me nā loea i ke kūlana a hana i nā ʻōlelo aʻoaʻo e like me ia.

Panina

ʻOiai ʻaʻole koʻikoʻi ka koʻikoʻi o COVID-19 i ka makahiki 2023 e like me ka wā o ka hoʻomaka mua o ka maʻi maʻi maʻi, e mau ana ia i ka hopohopo olakino honua. He mea koʻikoʻi ka hana ʻana i ka lāʻau lapaʻau i ka hōʻemi ʻana i ka hopena o ka maʻi, akā pono mau ka makaʻala a me ka mālama ʻana i nā hana olakino lehulehu. ʻO ka hoʻomau ʻana i ka noiʻi, ka nānā ʻana i nā ʻano hou, a me ka hoʻololi ʻana i nā hoʻolālā e like me ka mea nui i ka mālama pono ʻana i ka maʻi maʻi.