Pehea e hoʻololi ai ka Satellite Remote Sensing i ka ʻoihana Telecommunications

Ke 'imi 'ana i ka hopena o ka Satellite Remote Sensing i ka 'oihana Telecommunications

ʻO ka Satellite remote sensing, kahi ʻenehana e hiki ai ke hōʻiliʻili i ka ʻike e pili ana i nā mea a i ʻole nā ​​wahi mai kahi mamao aku, ke hoʻololi nei i ka ʻoihana kelepona. ʻAʻole kēia ʻenehana hoʻololi e hoʻomaikaʻi wale i ka maikaʻi o nā lawelawe kamaʻilio akā e hoʻokala i ke ala no nā manawa hou a me nā holomua i ka ʻāpana.

ʻO ka ʻoihana kelepona, kahi mea koʻikoʻi o kā mākou hui kikohoʻe, hilinaʻi nui i ka ʻikepili pololei a me ka manawa. Hāʻawi ka Satellite remote sensing i kēia ʻikepili koʻikoʻi, e hiki ai i nā hui kelepona ke hāʻawi i nā lawelawe ʻoi aku ka maikaʻi. Hāʻawi ka ʻenehana i kēia mau hui e nānā i kā lākou ʻoihana i ka manawa maoli, e ʻike i nā pilikia e hiki mai ana ma mua o ka piʻi ʻana, a hoʻoholo i nā hoʻoholo e pili ana i ka hoʻonui ʻana a me ka hoʻonui ʻana i ka ʻoihana.

ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi koʻikoʻi o ka ʻike mamao ukali, ʻo ia ka hiki ke hāʻawi i ka uhi ākea o ka ili o ka Honua. He mea maikaʻi loa kēia no nā hui kelepona e hana ana ma nā wahi mamao a paʻakikī paha. Ma o nā kiʻi satellite, hiki i kēia mau hui ke loiloi i ka hiki ke hoʻokomo i nā ʻōnaehana hou i kēia mau wahi, a laila e hoʻonui i ko lākou hiki a hoʻomaikaʻi i ka pilina.

Eia kekahi, hāʻawi ka satellite remote sensing i nā ʻikepili koʻikoʻi e pili ana i ka lewa o ka Honua, kahi mea koʻikoʻi i ka lawe ʻana i nā hawewe lekiō. Ma ka nānā ʻana i kēia ʻikepili, hiki i nā hui kelepona ke wānana a hoʻēmi i ka hopena o nā kūlana lewa i kā lākou lawelawe. ʻAʻole kēia e hoʻonui wale i ka maikaʻi o kā lākou lawelawe akā hoʻonui pū i ka hauʻoli o ka mea kūʻai aku.

Ma waho aʻe o ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā lawelawe e kū nei, ʻo ka satellite remote sensing ke alakaʻi nei i nā mea hou i ka ʻoihana kelepona. Ke wehe nei ka ʻenehana i ke ala no ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana kamaʻilio hou e hiki ke hana i nā wahi paʻakikī. No ka laʻana, ke hoʻohana ʻia nei ka ʻikepili ʻike mamao satellite e hoʻolālā i nā ʻōnaehana kamaʻilio no ka ʻimi kai hohonu a me nā mikiona lewa.

Eia kekahi, ʻo ka hoʻohui ʻana o ka satellite remote sensing me nā ʻenehana ʻē aʻe, e like me ke akamai artificial a me ke aʻo ʻana i ka mīkini, ke wehe nei i nā mea hou no ka ʻoihana kelepona. Hiki i kēia mau ʻenehana ke kālailai i ka nui o ka ʻikepili i hana ʻia e ka satellite remote sensing, e hāʻawi ana i nā ʻike e hiki ke kōkua i nā hui kelepona e hoʻoikaika i kā lākou hana a hoʻomohala i nā lawelawe hou.

Eia nō naʻe, ʻo ka lawe ʻia ʻana o ka satelite remote sensing e hōʻike ana i nā pilikia no ka ʻoihana kelepona. Pono ka ʻenehana i ka waiwai nui i ka ʻoihana a me ka ʻike. Eia kekahi, hiki ke paʻakikī a paʻakikī ka hoʻokele a me ka nānā ʻana i ka nui o nā ʻikepili i hana ʻia e ka satellite remote sensing.

ʻOiai ʻo kēia mau pilikia, ʻoi aku ka nui o nā pōmaikaʻi o ka satellite mamao ma mua o nā kumukūʻai. Ke hoʻololi nei ka ʻenehana i ka ʻoihana kelepona, hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o nā lawelawe, hoʻokele i nā mea hou, a wehe i nā manawa hou. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka satellite remote sensing, ua manaʻo ʻia e pāʻani i kahi hana koʻikoʻi ma ka ʻoihana kelepona.

I ka hopena, ʻo ka satellite remote sensing kahi mea hoʻololi pāʻani no ka ʻoihana kelepona. Hāʻawi ia i ka ʻikepili koʻikoʻi e hiki ai i nā hui kelepona ke nānā i kā lākou ʻoihana, hoʻomaikaʻi i kā lākou lawelawe, a hoʻoholo i nā hoʻoholo. Eia kekahi, ke alakaʻi nei ka ʻenehana i nā mea hou i ka ʻoihana, e hoʻokaʻawale i ke ala no ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana kamaʻilio hou a me ka hoʻohui ʻana me nā ʻenehana ʻē aʻe. ʻOiai nā paʻakikī e pili ana i kona hoʻokomo ʻia ʻana, ua hoʻonohonoho ʻia ka ʻike mamao satellite e pāʻani i kahi hana koʻikoʻi i ka wā e hiki mai ana o ka ʻoihana kelepona.