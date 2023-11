ʻEhia mau manawa e pono ai ʻoe i kahi bivalent booster?

Ma ke ʻano o nā lāʻau lapaʻau, hana koʻikoʻi nā mea hoʻoikaika i ka mālama ʻana i ko mākou pale ʻana i nā maʻi like ʻole. ʻO kekahi mea hoʻoikaika i loaʻa ka manaʻo i kēia manawa ʻo ia ka bivalent booster. Akā, pehea pinepine mākou e pono ai? E ʻimi kākou i kēia kumuhana a ʻike.

ʻO ka bivalent booster he lāʻau lapaʻau e hāʻawi ana i ka nui o ka pale ʻana i ʻelua maʻi kikoʻī. Hoʻohui ia i nā antigens mai ʻelua mau kano ʻokoʻa i hoʻokahi pana hoʻokahi, e hoʻomaikaʻi ana i kā mākou pane pale a me ka hōʻoia ʻana e noho palekana mākou no nā manawa lōʻihi. Hoʻohana mau ʻia kēia ʻano mea hoʻoikaika no nā maʻi e like me ka diphtheria a me ka tetanus, kahi i loaʻa ʻole ai i kahi kano hoʻokahi ka pale ʻana i ke ola.

NPP:

Nīnau: ʻEhia mau manawa e loaʻa iaʻu kahi mea hoʻoikaika bivalent?

A: ʻO ke alapine o nā pana hoʻoikaika bivalent e pili ana i ka lāʻau lapaʻau kikoʻī a me ka maʻi i hoʻopaʻa ʻia. ʻO ka maʻamau, ʻōlelo ʻia kahi hoʻoulu bivalent i kēlā me kēia 10 makahiki no nā maʻi e like me ka diphtheria a me ka tetanus. Eia naʻe, pono e kūkākūkā me kāu mea mālama ola e hoʻoholo i ka papa manawa kūpono no kāu mau pono kikoʻī.

Nīnau: Aia kekahi hopena ʻaoʻao o ka bivalent boosters?

A: E like me nā lāʻau lapaʻau ʻē aʻe, hiki i nā mea hoʻoikaika bivalent ke hoʻoulu i nā hopena ʻaoʻao e like me ka ʻeha ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ke kuni haʻahaʻa, a i ʻole ka luhi. He manawa pōkole kēia mau hopena ʻaoʻao a hoʻoholo iā lākou iho. ʻAʻole hiki ke loaʻa nā hopena koʻikoʻi. He mea nui e kūkākūkā i nā pilikia a i ʻole nā ​​kūlana olakino me kāu mea mālama ola ma mua o ka loaʻa ʻana o ka booster.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻokuʻu i kahi hoʻonui bivalent inā ua hala au i ka manawa i ʻōlelo ʻia?

A: Manaʻo ʻia e hahai i ka papa kuhikuhi no nā kiʻi hoʻoikaika. Eia nō naʻe, inā ʻaʻohe ʻoe i kahi mea hoʻoikaika, ʻoi aku ka maikaʻi e kūkākūkā me kāu mea mālama ola. Hiki iā lākou ke loiloi i kou kūlana pilikino a aʻo i ke ala kūpono o ka hana. ʻO ka hoʻokuʻu ʻana i nā mea hoʻouluulu hiki ke waiho iā ʻoe i nā maʻi, no laila he mea nui e hoʻomau i ka lā me nā lāʻau lapaʻau.

I ka hopena, he mea hana koʻikoʻi nā bivalent boosters i ka mālama ʻana i ko mākou pale ʻana i nā maʻi kūikawā. ʻOiai ʻokoʻa ka pinepine o kēia mau mea hoʻoikaika ma muli o ke kano a me ka maʻi, he mea koʻikoʻi ia e hahai i ka papa kuhikuhi i ʻōlelo ʻia a kūkākūkā me nā limahana mālama ola no ka ʻōlelo aʻo pilikino. Ma ka hoʻomau ʻana me kā mākou mau lāʻau lapaʻau, hiki iā mākou ke hōʻoia i ka pale mau loa i nā maʻi hiki ke hōʻino.