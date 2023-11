ʻEhia ka nui o nā mea Walmart mai Kina?

I kēia ao honua honua, ʻaʻole ia he mea huna i ka nui o nā huahana a mākou e hoʻohana ai i kēlā me kēia lā i hana ʻia ma Kina. ʻOiai ʻo ia kekahi o nā ʻoihana kūʻai nui loa ma ka honua, ʻo Walmart ka mea i loaʻa i kahi ʻāpana koʻikoʻi o kāna mau mea kūʻai mai ka hale mana hana ʻĀsia. Akā, pehea ka nui o nā mea a Walmart i hele mai mai Kina? E noʻonoʻo kākou i nā helu a hoʻomālamalama i kēia nīnau i nīnau pinepine ʻia.

Wahi a nā ʻōlelo ponoʻī a Walmart, ma kahi o 80% o nā huahana i kūʻai ʻia ma kā lākou mau hale kūʻai US i hana ʻia ma Kina. Hōʻike kēia kiʻi hoʻohiwahiwa i ka nui o ka hana ʻana o Kina i ka pae hoʻolako o kēia behemoth kūʻai. Mai nā mea uila a me nā lole a hiki i nā waiwai o ka hale a me nā mea pāʻani, he ʻano nui o nā huahana e hoʻopaʻa ana i nā papa o Walmart mai nā hale hana ma Kina.

Nīnau: No ke aha i hilinaʻi nui ai ʻo Walmart i nā huahana Kina?

A: Aia kekahi mau kumu ma hope o ka hilinaʻi ʻana o Walmart i nā huahana Kina. ʻO ka mea mua, ua hoʻokumu ʻia ʻo Kina i kahi ʻoihana hana i hoʻokumu ʻia a me ka nui o nā limahana hana, e ʻae ana i ka hana ʻoi aku ka maikaʻi. Eia kekahi, hāʻawi pinepine nā hale hana Kina i nā manawa hoʻololi wikiwiki, e hiki ai iā Walmart ke hoʻihoʻi hou i kāna mau hale kūʻai.

Nīnau: Aia kekahi hopohopo e pili ana i ka hilinaʻi nui o Walmart i nā huahana Kina?

A: ʻOiai ʻo Walmart ka hoʻolālā ʻimi ʻana he mau mea maikaʻi, hoʻāla pū kekahi i nā hopohopo. Hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻopaʻapaʻa i ka hilinaʻi nui ʻana i ka hana ʻana o Kina e hāʻawi i ka nalowale o ka hana ma United States a me nā ʻāina ʻē aʻe. Eia kekahi, aia nā manawa o nā pilikia palekana huahana a me nā hoʻopaʻapaʻa e pili ana i nā kūlana hana ma nā hale hana Kina.

Nīnau: Loaʻa nā huahana Walmart mai Kina wale nō?

A: ʻAʻole, loaʻa nā huahana Walmart mai nā ʻāina like ʻole a puni ka honua. ʻOiai ʻo Kina ka mea pāʻani koʻikoʻi i kā lākou kaulahao lako, lawe mai ʻo Walmart i nā waiwai mai nā ʻāina e like me Mexico, Kanada, a me nā lāhui ʻē aʻe o Asia.

Nīnau: Ke hana nei ʻo Walmart i kekahi mau hana e hoʻololi i kāna kumu?

A: I nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻāʻo ʻo Walmart e hoʻololi i kāna hoʻolālā hoʻolālā. Ke ʻimi nei ka ʻoihana i nā manawa kūpono e hoʻonui i kāna kūʻai mai nā ʻāina ʻē aʻe ma Kina. Ke manaʻo nei kēia neʻe e hoʻēmi i nā pilikia e pili ana i ka hilinaʻi nui ʻana i ka ʻāina hoʻokahi a hana i kahi kaulahao hoʻolako i kaulike.

I ka hopena, ʻike ʻia he hapa nui o nā mea kūʻai a Walmart mai Kina. Ma kahi o 80% o nā huahana i kūʻai ʻia ma kā lākou mau hale kūʻai US mai nā hale hana Kina, hilinaʻi nui ka hale kūʻai kūʻai i nā mana hana Kina. Eia nō naʻe, ke hana nei ʻo Walmart i nā hana e hoʻokaʻawale i kāna hoʻolālā hoʻolālā, me ka ʻike ʻana i ka pono o kahi kaulahao hoʻolako kaulike i loko o kahi ʻano honua e loli mau nei.