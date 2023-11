Ehia ka lilo o Walmart i ka aihue?

I ka honua o ka hale kūʻai, ʻo ka ʻaihue he mea pōʻino e pono ai nā ʻoihana e hakakā. ʻO kekahi o nā mea kūʻai nui loa ma ka honua, ʻo Walmart, ʻaʻole ʻokoʻa. Me nā tausani o nā hale kūʻai i hoʻolaha ʻia ma ka honua holoʻokoʻa, ke kū nei ka mea kūʻai nui i nā poho nui ma muli o ka ʻaihue i kēlā me kēia makahiki. Akā pehea ka nui o ka lilo ʻana o Walmart i ka ʻaihue?

Wahi a nā hōʻike hou loa, nalowale ʻo Walmart i nā piliona kālā i kēlā me kēia makahiki ma muli o ka ʻaihue. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ua manaʻo ʻia ua nalowale ka ʻoihana ma kahi o $ 3 biliona i kēlā me kēia makahiki i ka ʻaihue wale ʻana. Hōʻike kēia kiʻi kupanaha i ka nui o ka pilikia e kū nei ʻo Walmart i ka hakakā ʻana i ka ʻaihue.

NPP:

Nīnau: He aha ka ʻaihue?

A: ʻO ka ʻaihue e pili ana i ka lawe ʻana i ka waiwai o kekahi me ka ʻole o kā lākou ʻae ʻana, me ka manaʻo e hoʻonele mau iā lākou.

Nīnau: Pehea ka wehewehe ʻana o Walmart i ka ʻaihue?

A: Wehewehe ʻo Walmart i ka ʻaihue ʻo ia ka lawe ʻole ʻia ʻana o nā mea kūʻai, kālā, a waiwai paha o ka hui a i kāna mea kūʻai aku.

Nīnau: He aha nā ʻano nui o ka ʻaihue Walmart i mua?

A: Hoʻopili mua ʻo Walmart i ʻelua ʻano ʻaihue: ʻaihue hale kūʻai, e pili ana i nā mea kūʻai aku i ka ʻaihue ʻana i nā mea kūʻai aku, a me ka ʻaihue limahana, e pili ana i nā limahana hoʻopunipuni e ʻaihue mai ka hui.

Nīnau: Pehea ʻo Walmart e hakakā ai i ka ʻaihue?

A: Hoʻohana ʻo Walmart i nā hoʻolālā like ʻole no ka hakakā ʻana i ka ʻaihue, me ka hoʻohana ʻana i nā pahu kiʻi kiaʻi, nā limahana palekana, a me nā ʻenehana anti-theft kiʻekiʻe. Hana pū lākou me nā keʻena hoʻokō kānāwai e hoʻopiʻi i nā ʻaihue.

Nīnau: Pili anei ka ʻaihue i nā kumukūʻai o Walmart?

A: ʻAe, pili ka ʻaihue i nā kumukūʻai o Walmart. ʻO nā poho i loaʻa ma muli o ka ʻaihue e hāʻawi hope ʻia i nā mea kūʻai aku ma o nā kumukūʻai kiʻekiʻe e uku ai i nā poho kālā.

ʻO ka nui o nā poho ʻaihue o Walmart e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka hoʻokō ʻana i nā hana palekana kūpono. Hoʻokomo nui ka hui i nā ʻōnaehana nānā, nā limahana palekana, a me nā ʻenehana anti-theft e pale aku i ka ʻaihue a pale i kāna mau waiwai. Eia nō naʻe, ʻoiai kēia mau hoʻāʻo ʻana, ke hoʻomau nei ka ʻaihue i kahi paʻakikī no ka pilikua kūʻai.

I ka hopena, ke alo nei ʻo Walmart i nā poho nui ma muli o ka ʻaihue, me kahi $ 3 biliona i nalowale i kēlā me kēia makahiki no ka ʻaihue wale ʻana. Ke hoʻomau nei ka ʻoihana i ka hoʻonohonoho ʻana i nā hana palekana no ka pale ʻana i ka ʻaihue a hōʻemi i kona hopena i nā kumukūʻai. Ma ka hoʻokomo kālā ʻana i nā ʻenehana holomua a me ka hui pū ʻana me nā keʻena hoʻokō kānāwai, hoʻoikaika ʻo Walmart e hana i kahi ʻoihana kūʻai palekana no kāna mau mea kūʻai aku me ka mālama ʻana i kāna laina lalo.